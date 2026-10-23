Daft Punk : la pyramide d'Alive 2007 va devenir un vrai set Lego
Par Vincent Lautier - Publié le
Lego et Daft Punk officialisent un partenariat qui va bien au-delà d'une simple boîte de briques. Le premier chantier confirmé est un set Lego Ideas qui reproduit la pyramide de la tournée Alive 2007, avec les deux robots au sommet. Le projet vient d'un fan luxembourgeois et de son fils, et il aura mis six ans à convaincre. Il faudra par contre patienter jusqu'en 2027.
Tout commence pendant le confinement de 2020. Patrick Harboun, un ingénieur installé au Luxembourg, cherche une activité à partager avec son fils de 8 ans. Le garçon assemble une première maquette avec les briques de sa collection, son père reprend le concept en numérique, et l'ensemble finit par atteindre quelque 2 000 pièces. Le duo envoie sa création au concours Lego Music to Our Ears, dont il remporte le grand prix, puis la ressoumet sur la plateforme Lego Ideas en 2024, où elle dépasse les 10 000 soutiens nécessaires pour passer devant le comité de validation. Lego a fini par donner son feu vert, et pas qu'un peu : la marque danoise signe carrément un partenariat officiel avec le groupe.
La scène choisie n'a rien d'un hasard. La pyramide lumineuse d'Alive 2007, apparue à Coachella en 2006 puis promenée sur toute la tournée, est probablement l'image la plus connue du duo après les casques, et Cédric Hervet, le directeur créatif de Daft Punk, y voit lui-même l'une des expressions les plus reconnaissables de l'univers visuel du groupe. L'annonce avait été teasée la veille sur WDPK 83.7, la radio fictive de la pochette de Homework, avec des visuels de salle de contrôle futuriste que les fans ont décodés en quelques minutes à peine.
Lego promet du concret pour 2027 et c'est à peu près tout, puisqu'on ne connaît ni la date de sortie, ni le prix, ni le nombre de pièces définitif, les designers maison devant encore transformer la maquette familiale en produit commercialisable. Les deux marques parlent aussi de contenus et d'expériences autour de la musique, sans plus de détails, et chacun lira du coup ce qu'il veut dans cette promesse un peu floue. Daft Punk, séparé depuis février 2021, soigne en tous cas son patrimoine avec une constance assez remarquable, et Lego, qui travaillait déjà avec Olivia Rodrigo cet été, tient là une licence en or.
Cette histoire de gamin de 8 ans qui finit par faire plier Lego et Daft Punk en même temps est quand même très chouette, et on imagine bien la fierté du fiston, qui a maintenant 14 ans. Pour le prix par contre, on s'attend au pire : une pyramide de cette taille, sous licence, avec un éclairage probable, ça va coûter cher, il suffit de regarder les tarifs des gros sets du catalogue. Mais bon, entre un set Lego et un improbable retour sur scène, les fans du duo prendront ce qu'on leur donne.
Un projet de père et fils
Tout commence pendant le confinement de 2020. Patrick Harboun, un ingénieur installé au Luxembourg, cherche une activité à partager avec son fils de 8 ans. Le garçon assemble une première maquette avec les briques de sa collection, son père reprend le concept en numérique, et l'ensemble finit par atteindre quelque 2 000 pièces. Le duo envoie sa création au concours Lego Music to Our Ears, dont il remporte le grand prix, puis la ressoumet sur la plateforme Lego Ideas en 2024, où elle dépasse les 10 000 soutiens nécessaires pour passer devant le comité de validation. Lego a fini par donner son feu vert, et pas qu'un peu : la marque danoise signe carrément un partenariat officiel avec le groupe.
La pyramide, forcément
La scène choisie n'a rien d'un hasard. La pyramide lumineuse d'Alive 2007, apparue à Coachella en 2006 puis promenée sur toute la tournée, est probablement l'image la plus connue du duo après les casques, et Cédric Hervet, le directeur créatif de Daft Punk, y voit lui-même l'une des expressions les plus reconnaissables de l'univers visuel du groupe. L'annonce avait été teasée la veille sur WDPK 83.7, la radio fictive de la pochette de Homework, avec des visuels de salle de contrôle futuriste que les fans ont décodés en quelques minutes à peine.
Patience
Lego promet du concret pour 2027 et c'est à peu près tout, puisqu'on ne connaît ni la date de sortie, ni le prix, ni le nombre de pièces définitif, les designers maison devant encore transformer la maquette familiale en produit commercialisable. Les deux marques parlent aussi de contenus et d'expériences autour de la musique, sans plus de détails, et chacun lira du coup ce qu'il veut dans cette promesse un peu floue. Daft Punk, séparé depuis février 2021, soigne en tous cas son patrimoine avec une constance assez remarquable, et Lego, qui travaillait déjà avec Olivia Rodrigo cet été, tient là une licence en or.
On en dit quoi ?
Cette histoire de gamin de 8 ans qui finit par faire plier Lego et Daft Punk en même temps est quand même très chouette, et on imagine bien la fierté du fiston, qui a maintenant 14 ans. Pour le prix par contre, on s'attend au pire : une pyramide de cette taille, sous licence, avec un éclairage probable, ça va coûter cher, il suffit de regarder les tarifs des gros sets du catalogue. Mais bon, entre un set Lego et un improbable retour sur scène, les fans du duo prendront ce qu'on leur donne.