Google perd 500 milliards en quelques heures : la faute à l’IA ?

Des résultats records qui ne convainquent pas Wall Street

Google Search commence à inquiéter

L’intelligence artificielle, une arme à double tranchant

Le cloud ne suffit pas à rassurer

Qu’en penser ?



La réaction des marchés peut sembler paradoxale : Google affiche une croissance exceptionnelle, mais sa valorisation s’effondre. Cette chute illustre surtout les inquiétudes entourant l’évolution de son modèle économique historique. L’intelligence artificielle représente à la fois une formidable opportunité de croissance et une menace potentielle pour les revenus publicitaires de Google. Pour autant, une progression de 12 % des revenus de Google Search ne permet pas de conclure que les internautes abandonnent déjà massivement le moteur de recherche. Le véritable enjeu sera de déterminer si Google parvient à faire évoluer ses services vers l’IA tout en conservant la rentabilité de son activité publicitaire.



Sur le papier, les résultats trimestriels d’Alphabet ont pourtant de quoi impressionner. La maison mère de Google annonce un chiffre d’affaires deLa division cloud affiche notamment une croissance spectaculaire, avec des revenus qui ont doublé pour atteindre 30,7 milliards de dollars. Ces performances témoignent de la forte demande pour les infrastructures informatiques et les services liés à l’intelligence artificielle. Mais ces chiffres n’ont manifestement pas suffi à rassurer les investisseurs.Au lendemain de leur publication,. Il ne s’agit évidemment pas d’une perte de trésorerie pour Google, mais d’une baisse de la valorisation de l’entreprise sur les marchés financiers.La principale source d’inquiétude concerne l’activité publicitaire, qui constitue historiquement le cœur du modèle économique de Google. Certes,. Mais la croissance des recettes publicitaires a déçu les analystes, enregistrant sa plus faible progression depuis cinq trimestres.L'évolution est particulièrement surveillée avec. Avec l’essor des assistants conversationnels,. Cette transformation pourrait progressivement modifier la manière dont les internautes découvrent des sites, des produits ou des services. Or, le modèle publicitaire de Google repose largement sur ces interactions.et dispose de technologies capables de rivaliser avec celles de ses principaux concurrents. Le groupe développe notamment Gemini et a récemment, ce qui est plutôt pratique pour couper les sources.Mais cette évolution pose une question économique importante.Google doit ainsi réussir à transformer son moteur de recherche sans fragiliser les revenus publicitaires qui ont largement contribué à sa croissance.Mais la concurrence des assistants conversationnels représente un défi, même si les résultats publiés ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer une éventuelle perte d’utilisateurs au profit de ces nouveaux services.Mais cette croissance ne semble pas avoir compensé les interrogations sur l’avenir de la recherche traditionnelle. Les investisseurs cherchent désormais à déterminer si les investissements considérables consentis dans l’intelligence artificielle permettront de préserver les marges et les revenus du groupe à long terme.