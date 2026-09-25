Google envoie quatre puces d'IA avec SpaceX, mais il y a un problème

On en dit quoi ?



Un centre de données qui ne peut calculer que quinze minutes d'affilée, c'est très moyen quand même. Mais la démarche est saine en réalité. Alors que d'autres annoncent des constellations démesurées, Google publie ses mesures, admet ses soucis de refroidissement et commence par un démonstrateur minuscule pour voir ce qui casse. Faire tourner l'IA là où le soleil brille en continu est une idée intéressante sur le papier, à vérifier en conditions réelles, et tout dépendra du prix du kilo en orbite. En tout cas on préfère largement ce petit pas concret aux grandes promesses habituelles du secteur.