Google Japon propose le clavier le plus improbable de l'année
Par Vincent Lautier - Publié le
Chez Google Japon, chaque automne apporte son clavier farfelu, et celui de cette année est motorisé. Les touches sont posées sur des tapis roulants qui tournent en continu, à vous d'appuyer au bon moment pour écrire votre texte. Le prototype fonctionne, la vidéo de démonstration existe, et les plans complets attendent déjà les bricoleurs sur GitHub.
Les poissons d'avril, la filiale japonaise de Google n'en fait plus vraiment 2021. Du coup, pour compenser, ces expériences sortent depuis chaque 1er octobre, la date se lisant 10/1, comme le vénérable clavier 101 touches. Cette fois, les ingénieurs ont posé les lettres sur des bandes mécaniques qui tournent en boucle, 29 touches par bande, majuscules et minuscules comprises. Vos doigts ne se déplacent plus : vous attendez que la bonne lettre arrive sous l'index, vous appuyez, et si vous hésitez trop longtemps le caractère file jusqu'au passage suivant. Google ose le grand mot, une
L'argumentaire officiel mérite quand même le détour. Puisque les lettres viennent à vous, expliquent très sérieusement les ingénieurs, une seule main suffit pour écrire et l'autre peut tenir la souris, voire une tasse de thé. Google suggère carrément d'aligner un second clavier pour gagner en cadence, en espérant que vos réflexes suivent. L'équipe évoque déjà des déclinaisons possibles, avec un mode de défilement accéléré pour les habitués et des versions plus longues ou plus courtes. Tout est présenté avec un sérieux absolu, vidéo de démonstration soignée à l'appui, et c'est ce premier degré impeccable qui rend l'ensemble aussi drôle.
Vous ne pourrez par contre pas l'acheter, Google ne commercialise rien, comme d'habitude. Les plans, les schémas électroniques et le firmware sont publiés en open source sur GitHub, dans le dépôt mozc-devices qui héberge déjà les délires précédents de l'équipe. On y retrouve le Gboard Bar de 2022, une barre de 1,65 m avec toutes les touches alignées sur une seule rangée, ou encore la casquette de 2023 en forme de touche géante, qui écrivait des caractères en interprétant les mouvements de la tête grâce à un gyroscope. Ces objets sont parfaitement inutiles, et pourtant rigoureusement documentés.
Cette tradition du 1er octobre est sans doute le rendez-vous le plus rigolo du calendrier de Google, loin devant certaines keynotes. L'ingénierie est réelle, la documentation est sérieuse, et le second degré tient du début à la fin. Derrière la blague, taper d'une seule main ou d'un seul doigt touche quand même à de vraies questions d'accessibilité, et on a déjà vu des idées farfelues de ce genre inspirer des produits très sérieux. Du coup, si vous avez un fer à souder et un week-end de libre, tout est sur GitHub.
C'est la lettre qui vient à vous
Les poissons d'avril, la filiale japonaise de Google n'en fait plus vraiment 2021. Du coup, pour compenser, ces expériences sortent depuis chaque 1er octobre, la date se lisant 10/1, comme le vénérable clavier 101 touches. Cette fois, les ingénieurs ont posé les lettres sur des bandes mécaniques qui tournent en boucle, 29 touches par bande, majuscules et minuscules comprises. Vos doigts ne se déplacent plus : vous attendez que la bonne lettre arrive sous l'index, vous appuyez, et si vous hésitez trop longtemps le caractère file jusqu'au passage suivant. Google ose le grand mot, une
révolution coperniciennede la saisie, pour un objet qui ralentit franchement la frappe.
Une seule main suffit
L'argumentaire officiel mérite quand même le détour. Puisque les lettres viennent à vous, expliquent très sérieusement les ingénieurs, une seule main suffit pour écrire et l'autre peut tenir la souris, voire une tasse de thé. Google suggère carrément d'aligner un second clavier pour gagner en cadence, en espérant que vos réflexes suivent. L'équipe évoque déjà des déclinaisons possibles, avec un mode de défilement accéléré pour les habitués et des versions plus longues ou plus courtes. Tout est présenté avec un sérieux absolu, vidéo de démonstration soignée à l'appui, et c'est ce premier degré impeccable qui rend l'ensemble aussi drôle.
À fabriquer vous-même
Vous ne pourrez par contre pas l'acheter, Google ne commercialise rien, comme d'habitude. Les plans, les schémas électroniques et le firmware sont publiés en open source sur GitHub, dans le dépôt mozc-devices qui héberge déjà les délires précédents de l'équipe. On y retrouve le Gboard Bar de 2022, une barre de 1,65 m avec toutes les touches alignées sur une seule rangée, ou encore la casquette de 2023 en forme de touche géante, qui écrivait des caractères en interprétant les mouvements de la tête grâce à un gyroscope. Ces objets sont parfaitement inutiles, et pourtant rigoureusement documentés.
On en dit quoi ?
Cette tradition du 1er octobre est sans doute le rendez-vous le plus rigolo du calendrier de Google, loin devant certaines keynotes. L'ingénierie est réelle, la documentation est sérieuse, et le second degré tient du début à la fin. Derrière la blague, taper d'une seule main ou d'un seul doigt touche quand même à de vraies questions d'accessibilité, et on a déjà vu des idées farfelues de ce genre inspirer des produits très sérieux. Du coup, si vous avez un fer à souder et un week-end de libre, tout est sur GitHub.