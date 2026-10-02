Google Japon propose le clavier le plus improbable de l'année

On en dit quoi ?



Cette tradition du 1er octobre est sans doute le rendez-vous le plus rigolo du calendrier de Google, loin devant certaines keynotes. L'ingénierie est réelle, la documentation est sérieuse, et le second degré tient du début à la fin. Derrière la blague, taper d'une seule main ou d'un seul doigt touche quand même à de vraies questions d'accessibilité, et on a déjà vu des idées farfelues de ce genre inspirer des produits très sérieux. Du coup, si vous avez un fer à souder et un week-end de libre, tout est sur GitHub.