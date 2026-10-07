La consommation affolante de l'IA : Google mise massivement sur le nucléaire !

QU’EN PENSER ?



L'accord signé par Google montre surtout à quelle vitesse l'IA est en train de modifier les besoins énergétiques de l'industrie technologique. Ajouter 890 MW simplement en modernisant des réacteurs existants permet de gagner du temps par rapport à la construction de nouvelles centrales. Mais avec une consommation électrique de Google qui a bondi de 37 % en un an, la course à la puissance informatique devient aussi, de plus en plus clairement, une course à l'électricité.