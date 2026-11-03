Apple dépense 46 milliards de dollars en R&D : l'IA coûte-t-elle aussi cher ?

Un budget de recherche et développement en hausse de 32 %

Des dépenses qui commencent à se stabiliser ?

L'intelligence artificielle commence à peser sur les marges

Qu'en penser ?



Avec près de 46 milliards de dollars consacrés à la R&D, Apple confirme l'ampleur de ses ambitions technologiques, particulièrement dans l'intelligence artificielle. Mais cette stratégie intervient au moment où les coûts de production augmentent fortement. John Ternus a notamment qualifié la situation sur le marché de la mémoire de « sans précédent », prévenant que les prix pourraient continuer à grimper. Apple doit donc financer une accélération majeure de ses investissements tout en préservant sa rentabilité. Les récentes augmentations tarifaires sur les Mac, iPad et iPhone pourraient ne pas suffire si la pression sur les composants se prolonge. La question sera désormais de savoir à quelle vitesse ces investissements pourront se traduire par de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits.

Apple a consacré, contre 34,55 milliards en 2025. Cela représente une augmentation de plus de 11 milliards de dollars en seulement un an.. Cette accélération intervient alors qu'Apple cherche à renforcer ses capacités dans l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel l'entreprise a longtemps été considérée comme moins offensive que Google, Microsoft ou OpenAI.Tim Cook avait d'ailleurs reconnu, lors d'une précédente conférence financière, qu'Apple investissait désormais beaucoup plus, avec des dépenses de R&D progressant nettement plus rapidement que l'ensemble de ses activités. Le directeur financier Kevan Parekh avait également précisé queSi la progression annuelle est, les chiffres trimestriels montrent toutefois une. Entre le troisième et le quatrième trimestre 2026, les dépenses de R&D n'ont augmenté que d'un million de dollars, passant d'environ 11,729 à 11,730 milliards.Autrement dit, après une forte accélération au début de l'exercice,, sans poursuivre leur augmentation au même rythme. Cette stabilisation pourrait traduire une nouvelle phase dans le développement de ses technologies, notamment autour de Siri AI et des futures générations de puces Apple Silicon.Malgré un chiffre d'affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars, Apple a vu sa marge brute reculer à 47,9 %, contre 50,1 % au trimestre précédent. La marge sur les produits est passée de 40,1 % à 37,2 %, principalement sous l'effet de l'augmentation du prix de la mémoire.Mais l'intelligence artificielle représente également un coût supplémentaire. Selon Kevan Parekh,Apple devra également étaler comptablement une partie des revenus des appareils intégrant ce service sur leur durée de vie, plutôt que de les comptabiliser intégralement au moment de la vente. Pour le premier trimestre fiscal 2027, Apple anticipe ainsi une marge brute comprise entre 45 et 46 %.