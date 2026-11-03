Apple dépense 46 milliards de dollars en R&D : l'IA coûte-t-elle aussi cher ?
Par Laurence - Publié le
Apple a considérablement accéléré ses investissements dans la recherche et le développement en 2026. Avec près de 46 milliards de dollars dépensés sur l'exercice, soit une hausse de 32 % en un an, la firme de Cupertino établit un nouveau record. L'intelligence artificielle explique en partie cette augmentation, alors que les coûts des composants et le déploiement de Siri AI commencent à peser sur les marges.
Apple a consacré 45,77 milliards de dollars à la recherche et au développement durant son exercice fiscal 2026, contre 34,55 milliards en 2025. Cela représente une augmentation de plus de 11 milliards de dollars en seulement un an.
Sur le seul quatrième trimestre, les dépenses ont atteint 11,73 milliards de dollars, contre 8,87 milliards un an auparavant, soit une progression de 32 %. Cette accélération intervient alors qu'Apple cherche à renforcer ses capacités dans l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel l'entreprise a longtemps été considérée comme moins offensive que Google, Microsoft ou OpenAI.
Tim Cook avait d'ailleurs reconnu, lors d'une précédente conférence financière, qu'Apple investissait désormais beaucoup plus, avec des dépenses de R&D progressant nettement plus rapidement que l'ensemble de ses activités. Le directeur financier Kevan Parekh avait également précisé que les investissements liés à l'IA venaient s'ajouter aux dépenses déjà prévues pour le développement des futurs produits.
Si la progression annuelle est spectaculaire, les chiffres trimestriels montrent toutefois une évolution intéressante. Entre le troisième et le quatrième trimestre 2026, les dépenses de R&D n'ont augmenté que d'un million de dollars, passant d'environ 11,729 à 11,730 milliards.
Autrement dit, après une forte accélération au début de l'exercice, Apple semble désormais maintenir ses investissements à un niveau particulièrement élevé, sans poursuivre leur augmentation au même rythme. Cette stabilisation pourrait traduire une nouvelle phase dans le développement de ses technologies, notamment autour de Siri AI et des futures générations de puces Apple Silicon.
Ces investissements interviennent dans un contexte de hausse des coûts. Malgré un chiffre d'affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars, Apple a vu sa marge brute reculer à 47,9 %, contre 50,1 % au trimestre précédent. La marge sur les produits est passée de 40,1 % à 37,2 %, principalement sous l'effet de l'augmentation du prix de la mémoire.
Mais l'intelligence artificielle représente également un coût supplémentaire. Selon Kevan Parekh, le fonctionnement de Siri AI entraînera une hausse des dépenses liées aux infrastructures cloud.
Apple devra également étaler comptablement une partie des revenus des appareils intégrant ce service sur leur durée de vie, plutôt que de les comptabiliser intégralement au moment de la vente. Pour le premier trimestre fiscal 2027, Apple anticipe ainsi une marge brute comprise entre 45 et 46 %.
Avec près de 46 milliards de dollars consacrés à la R&D, Apple confirme l'ampleur de ses ambitions technologiques, particulièrement dans l'intelligence artificielle. Mais cette stratégie intervient au moment où les coûts de production augmentent fortement. John Ternus a notamment qualifié la situation sur le marché de la mémoire de « sans précédent », prévenant que les prix pourraient continuer à grimper. Apple doit donc financer une accélération majeure de ses investissements tout en préservant sa rentabilité. Les récentes augmentations tarifaires sur les Mac, iPad et iPhone pourraient ne pas suffire si la pression sur les composants se prolonge. La question sera désormais de savoir à quelle vitesse ces investissements pourront se traduire par de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits.
Un budget de recherche et développement en hausse de 32 %
Apple a consacré 45,77 milliards de dollars à la recherche et au développement durant son exercice fiscal 2026, contre 34,55 milliards en 2025. Cela représente une augmentation de plus de 11 milliards de dollars en seulement un an.
Sur le seul quatrième trimestre, les dépenses ont atteint 11,73 milliards de dollars, contre 8,87 milliards un an auparavant, soit une progression de 32 %. Cette accélération intervient alors qu'Apple cherche à renforcer ses capacités dans l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel l'entreprise a longtemps été considérée comme moins offensive que Google, Microsoft ou OpenAI.
Tim Cook avait d'ailleurs reconnu, lors d'une précédente conférence financière, qu'Apple investissait désormais beaucoup plus, avec des dépenses de R&D progressant nettement plus rapidement que l'ensemble de ses activités. Le directeur financier Kevan Parekh avait également précisé que les investissements liés à l'IA venaient s'ajouter aux dépenses déjà prévues pour le développement des futurs produits.
Des dépenses qui commencent à se stabiliser ?
Si la progression annuelle est spectaculaire, les chiffres trimestriels montrent toutefois une évolution intéressante. Entre le troisième et le quatrième trimestre 2026, les dépenses de R&D n'ont augmenté que d'un million de dollars, passant d'environ 11,729 à 11,730 milliards.
Autrement dit, après une forte accélération au début de l'exercice, Apple semble désormais maintenir ses investissements à un niveau particulièrement élevé, sans poursuivre leur augmentation au même rythme. Cette stabilisation pourrait traduire une nouvelle phase dans le développement de ses technologies, notamment autour de Siri AI et des futures générations de puces Apple Silicon.
L'intelligence artificielle commence à peser sur les marges
Ces investissements interviennent dans un contexte de hausse des coûts. Malgré un chiffre d'affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars, Apple a vu sa marge brute reculer à 47,9 %, contre 50,1 % au trimestre précédent. La marge sur les produits est passée de 40,1 % à 37,2 %, principalement sous l'effet de l'augmentation du prix de la mémoire.
Mais l'intelligence artificielle représente également un coût supplémentaire. Selon Kevan Parekh, le fonctionnement de Siri AI entraînera une hausse des dépenses liées aux infrastructures cloud.
Apple devra également étaler comptablement une partie des revenus des appareils intégrant ce service sur leur durée de vie, plutôt que de les comptabiliser intégralement au moment de la vente. Pour le premier trimestre fiscal 2027, Apple anticipe ainsi une marge brute comprise entre 45 et 46 %.
Qu'en penser ?
Avec près de 46 milliards de dollars consacrés à la R&D, Apple confirme l'ampleur de ses ambitions technologiques, particulièrement dans l'intelligence artificielle. Mais cette stratégie intervient au moment où les coûts de production augmentent fortement. John Ternus a notamment qualifié la situation sur le marché de la mémoire de « sans précédent », prévenant que les prix pourraient continuer à grimper. Apple doit donc financer une accélération majeure de ses investissements tout en préservant sa rentabilité. Les récentes augmentations tarifaires sur les Mac, iPad et iPhone pourraient ne pas suffire si la pression sur les composants se prolonge. La question sera désormais de savoir à quelle vitesse ces investissements pourront se traduire par de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits.