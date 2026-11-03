Apple lance les bêtas 1 d’iOS 27.3, macOS 27.3 et de ses autres systèmes

Un nouveau cycle de bêtas pour Apple

Quelles nouveautés ?

Comment installer les nouvelles bêtas ?

Sur iPhone et iPad, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, puis de sélectionner le canal correspondant. Sur Mac, cette option figure dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.

Apple poursuit le développement de ses systèmes d’exploitation avec une nouvelle série de versions bêta. Cette fois, ce sont iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS Golden Gate 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3 qui entrent en phase de test. Pour le moment, aucune liste détaillée des nouveautés n’a été communiquée dans les éléments disponibles. Il faudra donc examiner les différentes versions pour déterminer si Apple prépare de nouvelles fonctions ou privilégie les corrections de bugs et les optimisations.Les précédentes versions ont notamment accompagné l’adaptation d’iOS au format pliable du nouvel iPhone, ainsi que les premiers développements autour de Siri AI. Avec iOS 27.3, plusieurs domaines mériteront une attention particulière, à commencer par les fonctions d’intelligence artificielle, la stabilité du système et les éventuels ajustements de l’interface.Le même cycle concerne également les autres plateformes d’Apple, avec. Sur Mac, les évolutions pourraient notamment porter sur les performances, la compatibilité des applications et les fonctions communes avec l’iPhone et l’iPad. Du côté de l’Apple Watch, de l’Apple TV et du Vision Pro, aucune nouveauté majeure propre à ces premières bêtas n’est encore documentée dans les informations fournies.Les versions destinées aux développeurs peuvent être récupérées depuis les réglages de mise à jour logicielle des appareils compatibles, à condition d’utiliser un compte Apple autorisé à accéder aux bêtas de développement.Comme toujours, il est vivement conseillé d’effectuer une sauvegarde avant toute installation. Ces premières versions peuvent présenter des bugs, des problèmes d’autonomie ou des incompatibilités avec certaines applications. Mieux vaut donc privilégier un appareil secondaire pour découvrir les nouveautés sans compromettre son utilisation quotidienne.