iOS 27.2 : voici toutes les nouveautés (y compris pour l'iPhone Duo) !

Qu’en penser ?



Avec iOS 27.2, Apple propose une mise à jour assez complète, qui ne se limite pas aux traditionnels correctifs. Le nouveau design d’Apple Music, les améliorations de Messages et de Maison ou encore la compatibilité de l’iPhone Duo avec l’Apple Pencil apportent des changements concrets.Mais la principale frustration concerne évidemment Siri AI. L’assistant parle désormais français et gagne des fonctionnalités particulièrement intéressantes, sans pour autant être accessible dans l’Union européenne. Quant à la nouvelle application Santé, elle devra encore patienter. Une mise à jour riche en nouveautés, donc, mais dont certaines des fonctions les plus attendues échappent toujours aux utilisateurs français !

