iOS 27.2 : voici toutes les nouveautés (y compris pour l'iPhone Duo) !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de déployer iOS 27.2 . Au programme : un nouveau look pour Apple Music, la prise en charge de l’Apple Pencil sur l’iPhone Duo, des améliorations pour Messages, Podcasts, FaceTime ou encore Maison. Siri AI bénéficie également de quelques nouveautés. Voici les principaux changements à découvrir.
Chose promise, chose due. Avec iOS 27.2 et dans la foulée de l'annonce de l'iPad mini 8, l’iPhone Duo peut désormais être utilisé avec l'Apple Pencil. De quoi profiter de son grand écran intérieur pour prendre des notes, annoter des documents ou réaliser quelques croquis.
Mais attention, tous les stylets d’Apple ne sont pas compatibles. Seul l’Apple Pencil USB-C est pris en charge. L’Apple Pencil Pro et les autres générations restent exclus. Ainsi il ne sera pas possible de bénéficier des fonctionnalités avancées réservées aux modèles plus haut de gamme, comme le survol et surtout la sensibilité à la pression.
La fonction pourrait néanmoins rapprocher certains usages de l’iPhone Duo de ceux de l’iPad mini, enfin pour certains usages seulement. Le dessin restera bridé pour le moment, faute de capteur de pression ou de logiciels totalement adaptés. En effet, il n'y a pas beaucoup d'app compatibles mais vous pourrez toujours utiliser l'app payante Procreate Pocket si vous voulez faire quelques croquis à la volée.
La seconde nouveauté concerne les appels vidéo, avec l’arrivée d’Edge Light. Déjà disponible sur macOS, cette fonction fait apparaître un halo lumineux sur les bords de l’écran afin de mieux éclairer le visage de l’utilisateur. Elle fonctionne avec FaceTime, mais aussi avec des applications tierces comme Zoom. Une option particulièrement adaptée au format pliant de l’iPhone Duo, qui peut être posé à moitié ouvert, à la manière d’un petit ordinateur portable, pour passer des appels vidéo sans avoir à le tenir en main.
Apple Music abandonne son emblématique icône rouge pour adopter un nouveau design noir et blanc, ainsi qu'un logo conçu à base de son. Le changement est même assez radical pour une application dont l’identité visuelle avait peu évolué ces dernières années.
À l’intérieur, le rouge laisse également sa place au bleu pour mettre en évidence l’onglet sélectionné. Les widgets de l’application évoluent eux aussi, avec de nouveaux fonds noirs. Un changement essentiellement esthétique, mais qui ne devrait pas passer inaperçu sur l’écran d’accueil des utilisateurs.
L’application Messages accueille une nouvelle fonction baptisée Suggestions d’actions : iOS analyse le contexte d’une conversation pour proposer des raccourcis vers certaines applications. Par exemple, si un correspondant propose un dîner vendredi soir, Messages peut suggérer de créer directement un événement dans Calendrier. Le même principe s’applique aux rappels et à d’autres actions du quotidien. Apple permet également de personnaliser ces suggestions dans les réglages, afin de choisir celles qui peuvent apparaître.
Apple Podcasts profite d’une petite réorganisation de son onglet d’accueil. Désormais, deux sections distinctes permettent de retrouver plus facilement ses contenus. Nouveaux épisodes regroupe les dernières publications des podcasts suivis, tandis que Reprendre la lecture permet de continuer un épisode déjà commencé.
Une modification bienvenue pour ceux qui jonglent entre plusieurs émissions. L’application Apple TV accueille de son côté des profils individuels simplifiés. Chaque membre du foyer peut ainsi disposer de son propre historique de visionnage et de recommandations adaptées à ses préférences. De quoi éviter que les dessins animés des enfants ne viennent perturber les suggestions de séries des parents. Ou encore que votre entourage ne découvre vos addictions en matière de séries...
FaceTime accueille plusieurs améliorations, notamment l’extension de la fonction Dual Capture aux appels de groupe. Il devient ainsi possible de partager simultanément les images des caméras avant et arrière de son iPhone pendant une conversation.
Apple ajoute également la possibilité d’intégrer un interprète en langue des signes ou un service de sous-titrage en direct lors d’un appel. Du côté de Photos, les albums partagés gagnent plusieurs options pratiques. Les participants peuvent modifier les légendes et les commentaires, tandis qu’un nouveau système aide à éviter l’ajout de photos en double. Des rappels peuvent également apparaître avant l’expiration d’un album, afin de permettre aux utilisateurs de sauvegarder leurs photos et vidéos.
Apple ajoute aussi la prise en charge du filigrane SynthID, destiné à faciliter l’identification de certaines images générées ou modifiées par des outils d’intelligence artificielle. Enfin, l’application Jeux améliore son onglet Amis, avec davantage d’informations sur les suggestions de contacts et les jeux récemment utilisés par chacun.
L’application Maison s'enrichit aussi histoire de préparer les nouveaux produits domotiques présentés il y a quelques semaines (pas de HomeView pour le moment). Pour les serrures connectées compatibles, une nouvelle option permet de verrouiller automatiquement une porte après sa fermeture. Une autre fonction peut envoyer une notification lorsqu’une porte reste ouverte trop longtemps.
Les propriétaires de HomePod disposent également d’un nouveau réglage permettant de verrouiller certaines commandes tactiles. L’objectif est d’éviter qu’un contact involontaire ne déclenche la lecture de musique, tout en conservant les interactions nécessaires pour les minuteurs et les alarmes. Cette fonctionnalité nécessite la mise à jour de l’iPhone et du HomePod vers la version 27.2.
Certains utilisateurs attendaient également une refonte importante de l’application Santé. Celle-ci avait fait une apparition dans les premières versions bêta d’iOS 27.2, avant de disparaître des versions suivantes. Apple a finalement décidé de ne pas intégrer cette nouvelle interface à la version publique. Son lancement reste prévu ultérieurement dans l’année, sans calendrier plus précis pour le moment.
C’est l’une des principales évolutions d’iOS 27.2, même si elle ne concerne pas encore les utilisateurs européens. Siri AI prend désormais en charge cinq nouvelles langues : le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol. L’assistant bénéficie également de nouvelles capacités de mémorisation.
Il peut notamment retrouver des informations issues de conversations précédentes. Il devient ainsi possible de lui demander quels restaurants il avait recommandés quelques jours auparavant. Siri AI peut également exploiter davantage de sources personnelles pour formuler ses réponses : les photos reçues dans Messages, les participants aux événements du calendrier, les messages vocaux ou encore l’historique et la liste de lecture de Safari.
Une nouvelle option permet par ailleurs de sélectionner précisément une partie de ses réponses pour la copier. Enfin, un réglage centralisé permet d’exclure certaines applications des informations accessibles à Siri, à la recherche et aux suggestions. Ces fonctionnalités sont destinées aux iPhone 16 et modèles ultérieurs, ainsi qu’aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max compatibles, mais Siri AI reste indisponible dans l’Union européenne et en Chine continentale. L’arrivée du français ne signifie donc pas encore que les utilisateurs français pourront profiter de ces nouveautés.
Avec iOS 27.2, Apple propose une mise à jour assez complète, qui ne se limite pas aux traditionnels correctifs. Le nouveau design d’Apple Music, les améliorations de Messages et de Maison ou encore la compatibilité de l’iPhone Duo avec l’Apple Pencil apportent des changements concrets.Mais la principale frustration concerne évidemment Siri AI. L’assistant parle désormais français et gagne des fonctionnalités particulièrement intéressantes, sans pour autant être accessible dans l’Union européenne. Quant à la nouvelle application Santé, elle devra encore patienter. Une mise à jour riche en nouveautés, donc, mais dont certaines des fonctions les plus attendues échappent toujours aux utilisateurs français !
L’iPhone Duo devient compatible avec l’Apple Pencil
Chose promise, chose due. Avec iOS 27.2 et dans la foulée de l'annonce de l'iPad mini 8, l’iPhone Duo peut désormais être utilisé avec l'Apple Pencil. De quoi profiter de son grand écran intérieur pour prendre des notes, annoter des documents ou réaliser quelques croquis.
Mais attention, tous les stylets d’Apple ne sont pas compatibles. Seul l’Apple Pencil USB-C est pris en charge. L’Apple Pencil Pro et les autres générations restent exclus. Ainsi il ne sera pas possible de bénéficier des fonctionnalités avancées réservées aux modèles plus haut de gamme, comme le survol et surtout la sensibilité à la pression.
La fonction pourrait néanmoins rapprocher certains usages de l’iPhone Duo de ceux de l’iPad mini, enfin pour certains usages seulement. Le dessin restera bridé pour le moment, faute de capteur de pression ou de logiciels totalement adaptés. En effet, il n'y a pas beaucoup d'app compatibles mais vous pourrez toujours utiliser l'app payante Procreate Pocket si vous voulez faire quelques croquis à la volée.
La seconde nouveauté concerne les appels vidéo, avec l’arrivée d’Edge Light. Déjà disponible sur macOS, cette fonction fait apparaître un halo lumineux sur les bords de l’écran afin de mieux éclairer le visage de l’utilisateur. Elle fonctionne avec FaceTime, mais aussi avec des applications tierces comme Zoom. Une option particulièrement adaptée au format pliant de l’iPhone Duo, qui peut être posé à moitié ouvert, à la manière d’un petit ordinateur portable, pour passer des appels vidéo sans avoir à le tenir en main.
Apple Music change de couleurs
Apple Music abandonne son emblématique icône rouge pour adopter un nouveau design noir et blanc, ainsi qu'un logo conçu à base de son. Le changement est même assez radical pour une application dont l’identité visuelle avait peu évolué ces dernières années.
À l’intérieur, le rouge laisse également sa place au bleu pour mettre en évidence l’onglet sélectionné. Les widgets de l’application évoluent eux aussi, avec de nouveaux fonds noirs. Un changement essentiellement esthétique, mais qui ne devrait pas passer inaperçu sur l’écran d’accueil des utilisateurs.
Messages devient plus intelligent
L’application Messages accueille une nouvelle fonction baptisée Suggestions d’actions : iOS analyse le contexte d’une conversation pour proposer des raccourcis vers certaines applications. Par exemple, si un correspondant propose un dîner vendredi soir, Messages peut suggérer de créer directement un événement dans Calendrier. Le même principe s’applique aux rappels et à d’autres actions du quotidien. Apple permet également de personnaliser ces suggestions dans les réglages, afin de choisir celles qui peuvent apparaître.
Toutes les nouveautés de Messages avec iOS 27
Podcasts et Apple TV améliorent leur interface
Apple Podcasts profite d’une petite réorganisation de son onglet d’accueil. Désormais, deux sections distinctes permettent de retrouver plus facilement ses contenus. Nouveaux épisodes regroupe les dernières publications des podcasts suivis, tandis que Reprendre la lecture permet de continuer un épisode déjà commencé.
Une modification bienvenue pour ceux qui jonglent entre plusieurs émissions. L’application Apple TV accueille de son côté des profils individuels simplifiés. Chaque membre du foyer peut ainsi disposer de son propre historique de visionnage et de recommandations adaptées à ses préférences. De quoi éviter que les dessins animés des enfants ne viennent perturber les suggestions de séries des parents. Ou encore que votre entourage ne découvre vos addictions en matière de séries...
FaceTime, Photos et Jeux gagnent aussi des fonctions
FaceTime accueille plusieurs améliorations, notamment l’extension de la fonction Dual Capture aux appels de groupe. Il devient ainsi possible de partager simultanément les images des caméras avant et arrière de son iPhone pendant une conversation.
Apple ajoute également la possibilité d’intégrer un interprète en langue des signes ou un service de sous-titrage en direct lors d’un appel. Du côté de Photos, les albums partagés gagnent plusieurs options pratiques. Les participants peuvent modifier les légendes et les commentaires, tandis qu’un nouveau système aide à éviter l’ajout de photos en double. Des rappels peuvent également apparaître avant l’expiration d’un album, afin de permettre aux utilisateurs de sauvegarder leurs photos et vidéos.
Apple ajoute aussi la prise en charge du filigrane SynthID, destiné à faciliter l’identification de certaines images générées ou modifiées par des outils d’intelligence artificielle. Enfin, l’application Jeux améliore son onglet Amis, avec davantage d’informations sur les suggestions de contacts et les jeux récemment utilisés par chacun.
Toutes les nouveautés d'iOS 27.1
De nouvelles options pour la maison connectée
L’application Maison s'enrichit aussi histoire de préparer les nouveaux produits domotiques présentés il y a quelques semaines (pas de HomeView pour le moment). Pour les serrures connectées compatibles, une nouvelle option permet de verrouiller automatiquement une porte après sa fermeture. Une autre fonction peut envoyer une notification lorsqu’une porte reste ouverte trop longtemps.
Les propriétaires de HomePod disposent également d’un nouveau réglage permettant de verrouiller certaines commandes tactiles. L’objectif est d’éviter qu’un contact involontaire ne déclenche la lecture de musique, tout en conservant les interactions nécessaires pour les minuteurs et les alarmes. Cette fonctionnalité nécessite la mise à jour de l’iPhone et du HomePod vers la version 27.2.
Et la nouvelle application Santé ?
Certains utilisateurs attendaient également une refonte importante de l’application Santé. Celle-ci avait fait une apparition dans les premières versions bêta d’iOS 27.2, avant de disparaître des versions suivantes. Apple a finalement décidé de ne pas intégrer cette nouvelle interface à la version publique. Son lancement reste prévu ultérieurement dans l’année, sans calendrier plus précis pour le moment.
Siri AI parle français, mais pas encore en Europe
C’est l’une des principales évolutions d’iOS 27.2, même si elle ne concerne pas encore les utilisateurs européens. Siri AI prend désormais en charge cinq nouvelles langues : le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol. L’assistant bénéficie également de nouvelles capacités de mémorisation.
Il peut notamment retrouver des informations issues de conversations précédentes. Il devient ainsi possible de lui demander quels restaurants il avait recommandés quelques jours auparavant. Siri AI peut également exploiter davantage de sources personnelles pour formuler ses réponses : les photos reçues dans Messages, les participants aux événements du calendrier, les messages vocaux ou encore l’historique et la liste de lecture de Safari.
Une nouvelle option permet par ailleurs de sélectionner précisément une partie de ses réponses pour la copier. Enfin, un réglage centralisé permet d’exclure certaines applications des informations accessibles à Siri, à la recherche et aux suggestions. Ces fonctionnalités sont destinées aux iPhone 16 et modèles ultérieurs, ainsi qu’aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max compatibles, mais Siri AI reste indisponible dans l’Union européenne et en Chine continentale. L’arrivée du français ne signifie donc pas encore que les utilisateurs français pourront profiter de ces nouveautés.
Qu’en penser ?
Avec iOS 27.2, Apple propose une mise à jour assez complète, qui ne se limite pas aux traditionnels correctifs. Le nouveau design d’Apple Music, les améliorations de Messages et de Maison ou encore la compatibilité de l’iPhone Duo avec l’Apple Pencil apportent des changements concrets.Mais la principale frustration concerne évidemment Siri AI. L’assistant parle désormais français et gagne des fonctionnalités particulièrement intéressantes, sans pour autant être accessible dans l’Union européenne. Quant à la nouvelle application Santé, elle devra encore patienter. Une mise à jour riche en nouveautés, donc, mais dont certaines des fonctions les plus attendues échappent toujours aux utilisateurs français !
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