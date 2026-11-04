Apple Music va vous filmer en plein karaoké avec Selfie Sing
Par Vincent Lautier - Publié le
On vous l'a évoquée ce matin avec la bêta d'iOS 27.3, une fonction baptisée Selfie Sing vont transformer Apple Music en karaoké vidéo. La caméra avant vous filme pendant que les paroles défilent, et vous repartez avec un clip à garder ou à partager, effets de voix compris. Une playlist dédiée est déjà apparue dans l'application, de Madonna à Oasis, et Apple promet qu'aucun talent vocal n'est exigé.
La découverte revient à Aaron Perris, un habitué de la fouille des bêtas, qui a mis la main sur la fonction complète dans iOS 27.3. Le principe est simple. Vous ouvrez un morceau compatible dans Apple Music, une icône de caméra apparaît, et un bouton rouge lance l'enregistrement avec la caméra frontale pendant que les paroles s'affichent en rythme, exactement comme dans le mode karaoké actuel. Une fois la chanson terminée, l'application propose de régler le volume de votre propre voix, puis d'habiller le tout avec un effet Megaphone, Echo, Concert Hall ou Studio, avant d'envoyer la vidéo dans la photothèque ou directement vers vos contacts. La playlist Selfie Sing est déjà visible sous iOS 27.2, mais l'option caméra réclame bien la bêta d'iOS 27.3.
Pour commencer, Apple a réuni des classiques taillés pour les fins de soirée, Respect d'Aretha Franklin et Wonderwall d'Oasis en tête, sans oublier le ...Baby One More Time de Britney Spears. Tous les titres du catalogue ne sont pas compatibles, et on ne sait pas à quelle vitesse la liste va s'allonger. Les Animoji ne sont pas de la partie non plus, il faudra donc assumer son vrai visage face à l'objectif. Apple a quand même glissé un message rassurant dans l'interface, aucune justesse n'est exigée, ce qui ressemble à une invitation à chanter faux en toute décontraction. La date de sortie de la version finale d'iOS 27.3 n'est pas connue, et la fonction peut encore bouger d'ici là puisque Apple n'a rien officialisé.
Apple Music Sing existe depuis iOS 16.2 et décembre 2022. Ce mode karaoké affiche les paroles en temps réel et permet d'atténuer la voix du chanteur pour poser la vôtre, sur iPhone, iPad et Apple TV. Selfie Sing ajoute la couche qui manquait, la vidéo, celle qui circule ensuite sur les réseaux. La cible paraît assez évidente quand on regarde TikTok et Instagram, où les gens se filment déjà en train de chanter avec les moyens du bord. Apple fournit maintenant l'outil clé en main, paroles synchronisées et habillage sonore compris, sans quitter l'application de streaming.
C'est le genre de fonction qu'on n'attendait pas spécialement, et elle est plutôt rigolote. On imagine très bien ces vidéos finir dans les conversations familiales ou sur les réseaux, beaucoup plus que dans une photothèque. On peut quand même se demander combien d'abonnés oseront se filmer en gros plan sur du Britney Spears, même si l'effet Concert Hall devrait aider à assumer. Apple tient en tous cas un bon moyen de rendre Apple Music un peu moins sérieux, et ça ne lui fera pas de mal.
Un bouton rouge et des paroles qui défilent
La découverte revient à Aaron Perris, un habitué de la fouille des bêtas, qui a mis la main sur la fonction complète dans iOS 27.3. Le principe est simple. Vous ouvrez un morceau compatible dans Apple Music, une icône de caméra apparaît, et un bouton rouge lance l'enregistrement avec la caméra frontale pendant que les paroles s'affichent en rythme, exactement comme dans le mode karaoké actuel. Une fois la chanson terminée, l'application propose de régler le volume de votre propre voix, puis d'habiller le tout avec un effet Megaphone, Echo, Concert Hall ou Studio, avant d'envoyer la vidéo dans la photothèque ou directement vers vos contacts. La playlist Selfie Sing est déjà visible sous iOS 27.2, mais l'option caméra réclame bien la bêta d'iOS 27.3.
Du Madonna, mais pas tout le catalogue
Pour commencer, Apple a réuni des classiques taillés pour les fins de soirée, Respect d'Aretha Franklin et Wonderwall d'Oasis en tête, sans oublier le ...Baby One More Time de Britney Spears. Tous les titres du catalogue ne sont pas compatibles, et on ne sait pas à quelle vitesse la liste va s'allonger. Les Animoji ne sont pas de la partie non plus, il faudra donc assumer son vrai visage face à l'objectif. Apple a quand même glissé un message rassurant dans l'interface, aucune justesse n'est exigée, ce qui ressemble à une invitation à chanter faux en toute décontraction. La date de sortie de la version finale d'iOS 27.3 n'est pas connue, et la fonction peut encore bouger d'ici là puisque Apple n'a rien officialisé.
C'est Apple Music Sing qui grandit
Apple Music Sing existe depuis iOS 16.2 et décembre 2022. Ce mode karaoké affiche les paroles en temps réel et permet d'atténuer la voix du chanteur pour poser la vôtre, sur iPhone, iPad et Apple TV. Selfie Sing ajoute la couche qui manquait, la vidéo, celle qui circule ensuite sur les réseaux. La cible paraît assez évidente quand on regarde TikTok et Instagram, où les gens se filment déjà en train de chanter avec les moyens du bord. Apple fournit maintenant l'outil clé en main, paroles synchronisées et habillage sonore compris, sans quitter l'application de streaming.
On en dit quoi ?
C'est le genre de fonction qu'on n'attendait pas spécialement, et elle est plutôt rigolote. On imagine très bien ces vidéos finir dans les conversations familiales ou sur les réseaux, beaucoup plus que dans une photothèque. On peut quand même se demander combien d'abonnés oseront se filmer en gros plan sur du Britney Spears, même si l'effet Concert Hall devrait aider à assumer. Apple tient en tous cas un bon moyen de rendre Apple Music un peu moins sérieux, et ça ne lui fera pas de mal.