Apple Music va vous filmer en plein karaoké avec Selfie Sing

On en dit quoi ?



C'est le genre de fonction qu'on n'attendait pas spécialement, et elle est plutôt rigolote. On imagine très bien ces vidéos finir dans les conversations familiales ou sur les réseaux, beaucoup plus que dans une photothèque. On peut quand même se demander combien d'abonnés oseront se filmer en gros plan sur du Britney Spears, même si l'effet Concert Hall devrait aider à assumer. Apple tient en tous cas un bon moyen de rendre Apple Music un peu moins sérieux, et ça ne lui fera pas de mal.