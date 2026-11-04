iOS 27.3 bêta 1 : Siri AI, Safari, Santé, mode En veille… voici toutes les nouveautés !

Qu’en penser ?



Contrairement à certaines mises à jour intermédiaires principalement consacrées aux corrections de bugs, iOS 27.3 apporte plusieurs évolutions importantes. L’ouverture de Siri AI aux développeurs constitue probablement le changement le plus structurant à long terme. Elle pourrait transformer l’assistant en un véritable outil capable d’interagir avec les applications installées sur l’iPhone.



Mais ses effets ne seront pas immédiats, puisque les développeurs devront adapter leurs applications et que les premières intégrations sont attendues en 2027. En attendant, le nouveau mode En veille et la refonte de Santé devraient constituer les nouveautés les plus visibles pour les utilisateurs dès le mois prochain.