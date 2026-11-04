iOS 27.3 bêta 1 : Siri AI, Safari, Santé, mode En veille… voici toutes les nouveautés !
Par Laurence - Publié le
Apple a publié la première bêta d’iOS 27.3, accompagnée des nouvelles versions de ses autres systèmes. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés importantes, notamment l’ouverture de Siri AI aux applications tierces, une refonte du mode En veille et le retour de la nouvelle application Santé. L’Apple Watch bénéficie également de fonctions inédites liées à l’intelligence artificielle.
Apple permet désormais aux développeurs d’intégrer leurs applications au nouveau Siri AI, grâce à une évolution du framework App Intents. Annoncée lors de la WWDC 2026, cette possibilité doit permettre à l’assistant d’effectuer des actions beaucoup plus complexes, sans obliger l’utilisateur à ouvrir les applications concernées.
Il sera, par exemple, possible de demander à Siri de vérifier la livraison d’un colis, de réserver une table dans un restaurant ou de passer une commande, simplement en formulant une requête en langage naturel. Les développeurs pourront également combiner plusieurs actions pour répondre à des demandes plus élaborées.
Pour cela, Siri AI s’appuiera sur ses nouvelles capacités de compréhension du contexte personnel, d’analyse du contenu affiché à l’écran et d’interprétation du langage naturel. Ces outils sont disponibles dès maintenant pour les développeurs dans les nouvelles bêtas, mais les premières applications exploitant ces possibilités ne devraient arriver qu’en 2027. Leur soumission sur l’App Store est attendue au printemps.
Apple poursuit parallèlement le déploiement international de son nouvel assistant. Après l’arrivée du français, du japonais, du coréen, du portugais et de l’espagnol avec iOS 27.2, Siri AI prend désormais en charge quatre langues supplémentaires : le chinois traditionnel, le norvégien, le turc et le vietnamien.
L’assistant est ainsi compatible avec dix langues au total, même si certaines restrictions géographiques continuent de s’appliquer. La Chine bénéficie également d’une évolution importante avec l’arrivée de plusieurs fonctions Apple Intelligence déjà proposées dans d’autres régions.
Les utilisateurs chinois pourront notamment profiter des outils d’écriture, de Genmoji, de Clean Up, des résumés et notifications prioritaires, de Visual Intelligence ou encore de la traduction en direct avec les AirPods. En revanche, Siri AI ne fait pas encore partie de ce déploiement en Chine.
Cupertino étend aux autres iPhone plusieurs nouveautés du mode En veille, jusqu’ici réservées à l’iPhone Duo. Introduite avec iOS 17, cette fonction transforme l’iPhone en petit écran d’informations lorsqu’il est placé horizontalement pendant la recharge.
Avec iOS 27.3, les nouveaux cadrans Analogique et Numérique deviennent accessibles sur les autres modèles, avec davantage de possibilités pour personnaliser les couleurs et les complications. Apple ajoute également de nouveaux affichages Calendrier et Météo, tandis que le mode Photos prend désormais en charge les albums partagés. Enfin, les utilisateurs disposant d’un iPhone 11 ou plus récent peuvent créer plusieurs versions d’un même cadran, chacune avec ses propres réglages, puis passer de l’une à l’autre d’un simple balayage.
Déjà aperçue dans les premières bêtas d’iOS 27.2, avant de disparaître des versions suivantes, la nouvelle application Santé revient avec iOS 27.3. Cette refonte introduit notamment un onglet Insights, destiné à proposer des synthèses et des recommandations personnalisées à partir des données de santé collectées par l’iPhone et l’Apple Watch.
Une nouvelle section Longévité s’intéresse davantage à l’évolution de la santé sur le long terme, avec notamment Vieillissement de l'organisme, un indicateur permettant d’estimer l’âge physiologique à partir de plusieurs mesures. Apple propose également des évaluations physiques réalisables à domicile, en utilisant la caméra de l’iPhone et les capteurs de l’Apple Watch pour analyser la souplesse, la force musculaire ou encore l’équilibre.
Avec iOS 27.3, Apple apporte également plusieurs modifications à Safari, sur iPhone, iPad et Mac. Le navigateur propose désormais un affichage vertical des onglets, placés sur le côté gauche de l’écran. Cette présentation, particulièrement adaptée au grand écran de l’iPhone Duo, permet d’afficher uniquement les icônes des sites ou d’élargir la colonne pour consulter leurs titres. Elle reste compatible avec les groupes d’onglets et leur classement automatique par Apple Intelligence.
Un mode sombre adaptatif permet de modifier automatiquement l’apparence des sites qui ne proposent pas de thème sombre. Safari ajuste les couleurs, les contrastes, les illustrations et les arrière-plans pour améliorer la lisibilité. Cette fonction peut être activée individuellement pour chaque site ou de manière générale.
Enfin, Siri AI permet désormais de gérer les onglets et les fenêtres, les organiser en groupes ou supprimer l’historique de navigation sur une période précise. À terme, l’assistant pourra également analyser le contenu de plusieurs pages ouvertes simultanément, notamment pour comparer des produits ou rechercher des informations. Cette dernière fonction n’est toutefois pas encore disponible dans la première bêta.
Apple profite également d’iOS 27.3 pour améliorer l’utilisation de son iPhone pliable. L’iPhone Duo bénéficie désormais de la fonction Accès facile (Reachability), qui permet de rapprocher les éléments de l’interface du pouce pour faciliter l’utilisation à une seule main. Sur l’écran externe, il suffit d’effectuer un balayage depuis le bord gauche ou droit pour déplacer le contenu vers le côté correspondant. Cette fonction peut être activée dans Réglages > Accessibilité > Toucher.
Le clavier de l’écran externe bénéficie également de plusieurs ajustements ergonomiques. Apple a notamment inversé la position des touches emoji et chiffres, ainsi que celles du microphone et du retour à la ligne. Les touches sont désormais légèrement plus hautes et plus étroites, tandis que la barre d’espace gagne en largeur. Les caractères affichés sur les touches sont également plus petits et moins épais. Ces modifications devraient faciliter la saisie sur l’écran externe, dont les dimensions particulières nécessitent quelques adaptations par rapport aux iPhone traditionnels.
Du côté de watchOS 27.3, Apple prépare l’arrivée de deux fonctionnalités Audio Intelligence annoncées en septembre. La première, Live Rewind, permet de retrouver les quinze dernières secondes d’une conversation détectée par la montre. Un double appui sur la Digital Crown affiche alors une transcription textuelle du passage concerné.
La seconde, Siri Recap, va plus loin en proposant un résumé des conversations, accompagné d’un titre et des principaux points abordés. Ces fonctions reposent sur un composant sécurisé matériellement isolé, baptisé Secure Exclave, intégré à la nouvelle puce S11.
Elles sont donc réservées aux Apple Watch Series 12 et Ultra 4, et ne seront pas proposées sur les générations précédentes. Apple met également en avant les protections de confidentialité associées à ces traitements.
Apple Music accueille également une nouvelle fonction baptisée Selfie Sing, qui permet de se filmer en train de chanter sur ses morceaux préférés. Pour en profiter, il suffit de rechercher la playlist Apple Music Sing, de sélectionner une chanson, puis d'appuyer sur l'icône représentant un appareil photo pour lancer l'enregistrement.
Les utilisateurs peuvent ensuite modifier leur voix grâce à différents effets, avant de partager leurs vidéos avec leurs amis ou directement sur les réseaux sociaux. Une nouveauté qui ajoute une dimension plus ludique et sociale au mode karaoké d'Apple Music.
La première bêta d’iOS 27.3 est désormais accessible aux développeurs inscrits au programme de test d’Apple, directement depuis les réglages de mise à jour logicielle. Elle s’accompagne des premières bêtas d’iPadOS 27.3, macOS 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3. Une bêta publique devrait suivre prochainement, avant le déploiement des versions finales prévu en décembre.
Contrairement à certaines mises à jour intermédiaires principalement consacrées aux corrections de bugs, iOS 27.3 apporte plusieurs évolutions importantes. L’ouverture de Siri AI aux développeurs constitue probablement le changement le plus structurant à long terme. Elle pourrait transformer l’assistant en un véritable outil capable d’interagir avec les applications installées sur l’iPhone.
Mais ses effets ne seront pas immédiats, puisque les développeurs devront adapter leurs applications et que les premières intégrations sont attendues en 2027. En attendant, le nouveau mode En veille et la refonte de Santé devraient constituer les nouveautés les plus visibles pour les utilisateurs dès le mois prochain.
Siri AI s’ouvre enfin aux applications tierces
Apple permet désormais aux développeurs d’intégrer leurs applications au nouveau Siri AI, grâce à une évolution du framework App Intents. Annoncée lors de la WWDC 2026, cette possibilité doit permettre à l’assistant d’effectuer des actions beaucoup plus complexes, sans obliger l’utilisateur à ouvrir les applications concernées.
Il sera, par exemple, possible de demander à Siri de vérifier la livraison d’un colis, de réserver une table dans un restaurant ou de passer une commande, simplement en formulant une requête en langage naturel. Les développeurs pourront également combiner plusieurs actions pour répondre à des demandes plus élaborées.
Pour cela, Siri AI s’appuiera sur ses nouvelles capacités de compréhension du contexte personnel, d’analyse du contenu affiché à l’écran et d’interprétation du langage naturel. Ces outils sont disponibles dès maintenant pour les développeurs dans les nouvelles bêtas, mais les premières applications exploitant ces possibilités ne devraient arriver qu’en 2027. Leur soumission sur l’App Store est attendue au printemps.
Siri AI gagne quatre nouvelles langues
Apple poursuit parallèlement le déploiement international de son nouvel assistant. Après l’arrivée du français, du japonais, du coréen, du portugais et de l’espagnol avec iOS 27.2, Siri AI prend désormais en charge quatre langues supplémentaires : le chinois traditionnel, le norvégien, le turc et le vietnamien.
L’assistant est ainsi compatible avec dix langues au total, même si certaines restrictions géographiques continuent de s’appliquer. La Chine bénéficie également d’une évolution importante avec l’arrivée de plusieurs fonctions Apple Intelligence déjà proposées dans d’autres régions.
Les utilisateurs chinois pourront notamment profiter des outils d’écriture, de Genmoji, de Clean Up, des résumés et notifications prioritaires, de Visual Intelligence ou encore de la traduction en direct avec les AirPods. En revanche, Siri AI ne fait pas encore partie de ce déploiement en Chine.
Le nouveau mode "En veille" de l’iPhone Duo arrive sur les autres iPhone
Cupertino étend aux autres iPhone plusieurs nouveautés du mode En veille, jusqu’ici réservées à l’iPhone Duo. Introduite avec iOS 17, cette fonction transforme l’iPhone en petit écran d’informations lorsqu’il est placé horizontalement pendant la recharge.
Avec iOS 27.3, les nouveaux cadrans Analogique et Numérique deviennent accessibles sur les autres modèles, avec davantage de possibilités pour personnaliser les couleurs et les complications. Apple ajoute également de nouveaux affichages Calendrier et Météo, tandis que le mode Photos prend désormais en charge les albums partagés. Enfin, les utilisateurs disposant d’un iPhone 11 ou plus récent peuvent créer plusieurs versions d’un même cadran, chacune avec ses propres réglages, puis passer de l’une à l’autre d’un simple balayage.
La nouvelle application Santé fait son retour
Déjà aperçue dans les premières bêtas d’iOS 27.2, avant de disparaître des versions suivantes, la nouvelle application Santé revient avec iOS 27.3. Cette refonte introduit notamment un onglet Insights, destiné à proposer des synthèses et des recommandations personnalisées à partir des données de santé collectées par l’iPhone et l’Apple Watch.
Une nouvelle section Longévité s’intéresse davantage à l’évolution de la santé sur le long terme, avec notamment Vieillissement de l'organisme, un indicateur permettant d’estimer l’âge physiologique à partir de plusieurs mesures. Apple propose également des évaluations physiques réalisables à domicile, en utilisant la caméra de l’iPhone et les capteurs de l’Apple Watch pour analyser la souplesse, la force musculaire ou encore l’équilibre.
Safari adopte les onglets verticaux et un mode sombre intelligent
Avec iOS 27.3, Apple apporte également plusieurs modifications à Safari, sur iPhone, iPad et Mac. Le navigateur propose désormais un affichage vertical des onglets, placés sur le côté gauche de l’écran. Cette présentation, particulièrement adaptée au grand écran de l’iPhone Duo, permet d’afficher uniquement les icônes des sites ou d’élargir la colonne pour consulter leurs titres. Elle reste compatible avec les groupes d’onglets et leur classement automatique par Apple Intelligence.
Un mode sombre adaptatif permet de modifier automatiquement l’apparence des sites qui ne proposent pas de thème sombre. Safari ajuste les couleurs, les contrastes, les illustrations et les arrière-plans pour améliorer la lisibilité. Cette fonction peut être activée individuellement pour chaque site ou de manière générale.
Enfin, Siri AI permet désormais de gérer les onglets et les fenêtres, les organiser en groupes ou supprimer l’historique de navigation sur une période précise. À terme, l’assistant pourra également analyser le contenu de plusieurs pages ouvertes simultanément, notamment pour comparer des produits ou rechercher des informations. Cette dernière fonction n’est toutefois pas encore disponible dans la première bêta.
L’iPhone Duo gagne en ergonomie avec iOS 27.3
Apple profite également d’iOS 27.3 pour améliorer l’utilisation de son iPhone pliable. L’iPhone Duo bénéficie désormais de la fonction Accès facile (Reachability), qui permet de rapprocher les éléments de l’interface du pouce pour faciliter l’utilisation à une seule main. Sur l’écran externe, il suffit d’effectuer un balayage depuis le bord gauche ou droit pour déplacer le contenu vers le côté correspondant. Cette fonction peut être activée dans Réglages > Accessibilité > Toucher.
Le clavier de l’écran externe bénéficie également de plusieurs ajustements ergonomiques. Apple a notamment inversé la position des touches emoji et chiffres, ainsi que celles du microphone et du retour à la ligne. Les touches sont désormais légèrement plus hautes et plus étroites, tandis que la barre d’espace gagne en largeur. Les caractères affichés sur les touches sont également plus petits et moins épais. Ces modifications devraient faciliter la saisie sur l’écran externe, dont les dimensions particulières nécessitent quelques adaptations par rapport aux iPhone traditionnels.
Deux nouveautés pour l’Apple Watch Series 12 et l’Ultra 4
Du côté de watchOS 27.3, Apple prépare l’arrivée de deux fonctionnalités Audio Intelligence annoncées en septembre. La première, Live Rewind, permet de retrouver les quinze dernières secondes d’une conversation détectée par la montre. Un double appui sur la Digital Crown affiche alors une transcription textuelle du passage concerné.
La seconde, Siri Recap, va plus loin en proposant un résumé des conversations, accompagné d’un titre et des principaux points abordés. Ces fonctions reposent sur un composant sécurisé matériellement isolé, baptisé Secure Exclave, intégré à la nouvelle puce S11.
Elles sont donc réservées aux Apple Watch Series 12 et Ultra 4, et ne seront pas proposées sur les générations précédentes. Apple met également en avant les protections de confidentialité associées à ces traitements.
Apple Music : filmez vos performances de karaoké !
Apple Music accueille également une nouvelle fonction baptisée Selfie Sing, qui permet de se filmer en train de chanter sur ses morceaux préférés. Pour en profiter, il suffit de rechercher la playlist Apple Music Sing, de sélectionner une chanson, puis d'appuyer sur l'icône représentant un appareil photo pour lancer l'enregistrement.
Les utilisateurs peuvent ensuite modifier leur voix grâce à différents effets, avant de partager leurs vidéos avec leurs amis ou directement sur les réseaux sociaux. Une nouveauté qui ajoute une dimension plus ludique et sociale au mode karaoké d'Apple Music.
Une sortie prévue en décembre
La première bêta d’iOS 27.3 est désormais accessible aux développeurs inscrits au programme de test d’Apple, directement depuis les réglages de mise à jour logicielle. Elle s’accompagne des premières bêtas d’iPadOS 27.3, macOS 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3. Une bêta publique devrait suivre prochainement, avant le déploiement des versions finales prévu en décembre.
Qu’en penser ?
Contrairement à certaines mises à jour intermédiaires principalement consacrées aux corrections de bugs, iOS 27.3 apporte plusieurs évolutions importantes. L’ouverture de Siri AI aux développeurs constitue probablement le changement le plus structurant à long terme. Elle pourrait transformer l’assistant en un véritable outil capable d’interagir avec les applications installées sur l’iPhone.
Mais ses effets ne seront pas immédiats, puisque les développeurs devront adapter leurs applications et que les premières intégrations sont attendues en 2027. En attendant, le nouveau mode En veille et la refonte de Santé devraient constituer les nouveautés les plus visibles pour les utilisateurs dès le mois prochain.