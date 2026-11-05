Crise des puces pour smartphone : Apple fait de la résistance !

Qu'en penser ?



Dans un marché en recul de 21 %, Apple tire son épingle du jeu et talonne désormais Qualcomm avec 21 % des livraisons mondiales de processeurs pour smartphones. Cette progression confirme la résistance de l'iPhone face aux difficultés du secteur. Mais gagner des parts de marché ne signifie pas nécessairement vendre davantage de puces. Avec une nouvelle baisse attendue en 2027, les résultats d'Apple témoignent aussi des difficultés rencontrées par ses concurrents.