Crise des puces pour smartphone : Apple fait de la résistance !
Par Laurence - Publié le
Le marché mondial des processeurs pour smartphones traverse une période particulièrement difficile avec des livraisons en baisse. Dans ce contexte, Apple et Samsung seraient les deux seuls à gagner des parts de marché.
Sans surprise, la hausse du prix de la mémoire et le ralentissement des ventes de smartphones continuent de peser sur l'industrie. Selon les dernières données de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de systèmes sur puce (SoC) ont reculé de 21 % au troisième trimestre 2026, par rapport à la même période l'année précédente. Cette contraction touche la quasi-totalité des principaux fabricants, même si certains parviennent à mieux résister que d'autres.
MediaTek conserve sa première place avec 28 % du marché, contre 34 % un an auparavant. Qualcomm arrive en deuxième position avec 22 %, contre 25 % au troisième trimestre 2025. Derrière ces deux géants, Apple progresse sensiblement et se rapproche désormais de Qualcomm.
Avec ses puces Apple Silicon destinées aux iPhone, Apple représente désormais 21 % des livraisons mondiales de processeurs pour smartphones, contre 17 % un an plus tôt. La firme gagne ainsi quatre points de parts de marché et n'accuse plus qu'un point de retard sur Qualcomm. Samsung enregistre également une progression, passant de 6 à 8 %, tandis qu'UNISOC recule légèrement, de 14 à 13 %.
Il faut toutefois distinguer parts de marché et volumes de ventes. Dans un secteur en forte contraction, une progression relative ne signifie pas nécessairement une augmentation du nombre de puces livrées. Ces résultats confirment néanmoins la meilleure résistance d'Apple face au ralentissement du marché des smartphones.
Counterpoint souligne également l'arrivée, en septembre, de trois nouvelles générations de processeurs haut de gamme reposant sur le procédé de gravure en 2 nm de TSMC. Il s'agit des puces A20 d'Apple, des Dimensity 9600 Pro de MediaTek et des Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Selon Shivani Parashar, analyste senior chez Counterpoint Research, ces nouveautés devraient soutenir les livraisons de processeurs premium au quatrième trimestre 2026.
Cette amélioration pourrait toutefois être insuffisante pour compenser le ralentissement général. Le cabinet anticipe des volumes toujours inférieurs à ceux du quatrième trimestre 2025. Sur l'ensemble de l'année 2026, les livraisons mondiales de puces pour smartphones pourraient ainsi reculer de 20 %, avant une nouvelle baisse de 3 à 4 % en 2027.
L'un des principaux facteurs de cette contraction demeure l'augmentation du coût de la mémoire, qui contraint les fabricants à revoir leurs tarifs et leurs stratégies commerciales. Apple n'échappe pas à cette pression. Lors de la présentation de ses résultats financiers, John Ternus a qualifié la situation d'inédite, prévenant que les prix des composants mémoire pourraient continuer à augmenter au-delà du trimestre de décembre.
La firme a déjà procédé à plusieurs hausses tarifaires sur ses gammes iPhone, iPad et Mac afin de compenser une partie de ces surcoûts. Apple prévoit d'ailleurs une marge brute comprise entre 45 et 46 % pour son premier trimestre fiscal 2027, contre 47,9 % au trimestre précédent.
Dans un marché en recul de 21 %, Apple tire son épingle du jeu et talonne désormais Qualcomm avec 21 % des livraisons mondiales de processeurs pour smartphones. Cette progression confirme la résistance de l'iPhone face aux difficultés du secteur. Mais gagner des parts de marché ne signifie pas nécessairement vendre davantage de puces. Avec une nouvelle baisse attendue en 2027, les résultats d'Apple témoignent aussi des difficultés rencontrées par ses concurrents.
Un marché des processeurs en chute de 21 %
Sans surprise, la hausse du prix de la mémoire et le ralentissement des ventes de smartphones continuent de peser sur l'industrie. Selon les dernières données de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de systèmes sur puce (SoC) ont reculé de 21 % au troisième trimestre 2026, par rapport à la même période l'année précédente. Cette contraction touche la quasi-totalité des principaux fabricants, même si certains parviennent à mieux résister que d'autres.
MediaTek conserve sa première place avec 28 % du marché, contre 34 % un an auparavant. Qualcomm arrive en deuxième position avec 22 %, contre 25 % au troisième trimestre 2025. Derrière ces deux géants, Apple progresse sensiblement et se rapproche désormais de Qualcomm.
Apple gagne quatre points de parts de marché
Avec ses puces Apple Silicon destinées aux iPhone, Apple représente désormais 21 % des livraisons mondiales de processeurs pour smartphones, contre 17 % un an plus tôt. La firme gagne ainsi quatre points de parts de marché et n'accuse plus qu'un point de retard sur Qualcomm. Samsung enregistre également une progression, passant de 6 à 8 %, tandis qu'UNISOC recule légèrement, de 14 à 13 %.
Il faut toutefois distinguer parts de marché et volumes de ventes. Dans un secteur en forte contraction, une progression relative ne signifie pas nécessairement une augmentation du nombre de puces livrées. Ces résultats confirment néanmoins la meilleure résistance d'Apple face au ralentissement du marché des smartphones.
Les puces gravées en 2 nm pourraient relancer le haut de gamme
Counterpoint souligne également l'arrivée, en septembre, de trois nouvelles générations de processeurs haut de gamme reposant sur le procédé de gravure en 2 nm de TSMC. Il s'agit des puces A20 d'Apple, des Dimensity 9600 Pro de MediaTek et des Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Selon Shivani Parashar, analyste senior chez Counterpoint Research, ces nouveautés devraient soutenir les livraisons de processeurs premium au quatrième trimestre 2026.
Cette amélioration pourrait toutefois être insuffisante pour compenser le ralentissement général. Le cabinet anticipe des volumes toujours inférieurs à ceux du quatrième trimestre 2025. Sur l'ensemble de l'année 2026, les livraisons mondiales de puces pour smartphones pourraient ainsi reculer de 20 %, avant une nouvelle baisse de 3 à 4 % en 2027.
La hausse du prix de la mémoire complique la situation
L'un des principaux facteurs de cette contraction demeure l'augmentation du coût de la mémoire, qui contraint les fabricants à revoir leurs tarifs et leurs stratégies commerciales. Apple n'échappe pas à cette pression. Lors de la présentation de ses résultats financiers, John Ternus a qualifié la situation d'inédite, prévenant que les prix des composants mémoire pourraient continuer à augmenter au-delà du trimestre de décembre.
La firme a déjà procédé à plusieurs hausses tarifaires sur ses gammes iPhone, iPad et Mac afin de compenser une partie de ces surcoûts. Apple prévoit d'ailleurs une marge brute comprise entre 45 et 46 % pour son premier trimestre fiscal 2027, contre 47,9 % au trimestre précédent.
Qu'en penser ?
Dans un marché en recul de 21 %, Apple tire son épingle du jeu et talonne désormais Qualcomm avec 21 % des livraisons mondiales de processeurs pour smartphones. Cette progression confirme la résistance de l'iPhone face aux difficultés du secteur. Mais gagner des parts de marché ne signifie pas nécessairement vendre davantage de puces. Avec une nouvelle baisse attendue en 2027, les résultats d'Apple témoignent aussi des difficultés rencontrées par ses concurrents.