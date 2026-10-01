Apple prépare une surprise pour le 8 octobre !

Rendez-vous le 8 octobre dans les Apple Store ?

Do Not Open Until October 8

L’iPhone Duo… ou autre chose ?

Trois nouveautés pour la maison

QU’EN PENSER ?



Ces mystérieuses caisses ne constituent évidemment pas la confirmation d’un lancement. Mais leur arrivée dans les Apple Store, avec l’interdiction de les ouvrir avant le 8 octobre, tombe particulièrement bien avec le calendrier évoqué ces derniers jours. Après des années de rumeurs et plusieurs reports, l’offensive d’Apple dans la maison connectée semble en tout cas se préciser sérieusement. Et si le 13 octobre reste la date à surveiller, le 8 octobre pourrait finalement nous réserver quelques indices supplémentaires.

Selon, les Apple Store du monde entier se préparent à installer de nouvelles présentations de produits à partir du jeudi 8 octobre. Plusieurs boutiques ont ainsi reçu en début de semaine. Le site indique avoir pu confirmer indépendamment l’existence de ces mystérieux colis, sans pour autant fournir d'autres explications...A priori, ces derniers ne contiendraient pas directement de nouveaux appareils.: nouveaux visuels, étiquettes, éléments de présentation ou encore accessoires permettant de réorganiser les tables des Apple Store.. Mais le caractère confidentiel des caisses et surtout la date indiquée dessus ne passent évidemment pas inaperçus.Le nouveau smartphone pliable d’Apple doit arriver dans les prochaines semaines, avec une ouverture des précommandes qui se rapproche.Mais le calendrier semble surtout coïncider avec: celle de la maison connectée. Selon Mark Gurman, Apple prévoirait en effet de présenter: son fameux hub domotique, une nouvelle génération de HomePod mini ainsi qu’une nouvelle Apple TV 4K.Si Apple choisissait de présenter ces appareils au cours de la semaine du 5 octobre,, avant leur éventuelle commercialisation quelques jours plus tard.Mais Mark Gurman indique qu’Apple entend lancer sa nouvelle offensive dans la maison connectée le 13 octobre,La nouvelledevrait conserver un design proche du modèle actuel, mais profiter d’une puce nettement plus puissante afin de prendre en charge Apple Intelligence et surtout le nouveau Siri AI. Une puce N1 conçue par Apple avec prise en charge du Wi-Fi 7 est également attendue.Même traitement pour le. Le design ne devrait pas fondamentalement changer, mais Apple préparerait une nouvelle puce, une meilleure qualité audio, le support de Siri AI, une puce N1 et de nouveaux coloris, dont du rose et du vert.Mais la véritable nouveauté serait évidemment(désigné par la presse sous l'appellation HomePad). Celui-ci disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces et serait proposé en deux versions : un modèle à poser doté d’une base avec haut-parleur et une déclinaison destinée à être fixée au mur.Le modèle de table adopterait même un design rappelant quelque peu celui du mythique iMac G4, avec un écran installé au-dessus d’une base circulaire. L’appareil servirait à contrôler la maison connectée, passer des appels FaceTime, écouter de la musique ou encore afficher photos, widgets et informations. Siri AI occuperait évidemment une place centrale dans son fonctionnement.