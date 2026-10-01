Apple prépare une surprise pour le 8 octobre !
Par Laurence - Publié le
Quelque chose se prépare dans les Apple Store. Plusieurs boutiques ont reçu cette semaine des caisses confidentielles portant une consigne plutôt explicite : ne pas les ouvrir avant le 8 octobre. À quelques jours du lancement attendu du nouveau hub domotique d’Apple, du HomePod mini 2 et d’une nouvelle Apple TV 4K, le calendrier interpelle forcément.
Selon MacRumors, les Apple Store du monde entier se préparent à installer de nouvelles présentations de produits à partir du jeudi 8 octobre. Plusieurs boutiques ont ainsi reçu en début de semaine des caisses confidentielles portant la mention
A priori, ces derniers ne contiendraient pas directement de nouveaux appareils. Il s’agirait plutôt de matériel destiné au merchandising des boutiques : nouveaux visuels, étiquettes, éléments de présentation ou encore accessoires permettant de réorganiser les tables des Apple Store.
Apple procède régulièrement à ce genre de changements lors de l’arrivée de nouveaux produits. Mais le caractère confidentiel des caisses et surtout la date indiquée dessus ne passent évidemment pas inaperçus.
Une première hypothèse pourrait évidemment concerner l’iPhone Duo. Le nouveau smartphone pliable d’Apple doit arriver dans les prochaines semaines, avec une ouverture des précommandes qui se rapproche.
Mais le calendrier semble surtout coïncider avec une autre offensive préparée par la Pomme : celle de la maison connectée. Selon Mark Gurman, Apple prévoirait en effet de présenter trois nouveaux produits le mardi 13 octobre : son fameux hub domotique, une nouvelle génération de HomePod mini ainsi qu’une nouvelle Apple TV 4K.
Si Apple choisissait de présenter ces appareils au cours de la semaine du 5 octobre, les boutiques pourraient donc commencer à modifier leurs présentations dès le jeudi 8 octobre, avant leur éventuelle commercialisation quelques jours plus tard.
Mais Mark Gurman indique qu’Apple entend lancer sa nouvelle offensive dans la maison connectée le 13 octobre, sans préciser si cette date correspond à la présentation des produits ou à leur commercialisation.
Apple aurait en tout cas prévu un joli tir groupé. La nouvelle Apple TV 4K devrait conserver un design proche du modèle actuel, mais profiter d’une puce nettement plus puissante afin de prendre en charge Apple Intelligence et surtout le nouveau Siri AI. Une puce N1 conçue par Apple avec prise en charge du Wi-Fi 7 est également attendue.
Même traitement pour le HomePod mini 2. Le design ne devrait pas fondamentalement changer, mais Apple préparerait une nouvelle puce, une meilleure qualité audio, le support de Siri AI, une puce N1 et de nouveaux coloris, dont du rose et du vert.
Mais la véritable nouveauté serait évidemment le fameux hub domotique d’Apple (désigné par la presse sous l'appellation HomePad). Celui-ci disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces et serait proposé en deux versions : un modèle à poser doté d’une base avec haut-parleur et une déclinaison destinée à être fixée au mur.
Le modèle de table adopterait même un design rappelant quelque peu celui du mythique iMac G4, avec un écran installé au-dessus d’une base circulaire. L’appareil servirait à contrôler la maison connectée, passer des appels FaceTime, écouter de la musique ou encore afficher photos, widgets et informations. Siri AI occuperait évidemment une place centrale dans son fonctionnement.
Ces mystérieuses caisses ne constituent évidemment pas la confirmation d’un lancement. Mais leur arrivée dans les Apple Store, avec l’interdiction de les ouvrir avant le 8 octobre, tombe particulièrement bien avec le calendrier évoqué ces derniers jours. Après des années de rumeurs et plusieurs reports, l’offensive d’Apple dans la maison connectée semble en tout cas se préciser sérieusement. Et si le 13 octobre reste la date à surveiller, le 8 octobre pourrait finalement nous réserver quelques indices supplémentaires.
Rendez-vous le 8 octobre dans les Apple Store ?
Selon MacRumors, les Apple Store du monde entier se préparent à installer de nouvelles présentations de produits à partir du jeudi 8 octobre. Plusieurs boutiques ont ainsi reçu en début de semaine des caisses confidentielles portant la mention
Do Not Open Until October 8. Le site indique avoir pu confirmer indépendamment l’existence de ces mystérieux colis, sans pour autant fournir d'autres explications...
A priori, ces derniers ne contiendraient pas directement de nouveaux appareils. Il s’agirait plutôt de matériel destiné au merchandising des boutiques : nouveaux visuels, étiquettes, éléments de présentation ou encore accessoires permettant de réorganiser les tables des Apple Store.
Apple procède régulièrement à ce genre de changements lors de l’arrivée de nouveaux produits. Mais le caractère confidentiel des caisses et surtout la date indiquée dessus ne passent évidemment pas inaperçus.
L’iPhone Duo… ou autre chose ?
Une première hypothèse pourrait évidemment concerner l’iPhone Duo. Le nouveau smartphone pliable d’Apple doit arriver dans les prochaines semaines, avec une ouverture des précommandes qui se rapproche.
Mais le calendrier semble surtout coïncider avec une autre offensive préparée par la Pomme : celle de la maison connectée. Selon Mark Gurman, Apple prévoirait en effet de présenter trois nouveaux produits le mardi 13 octobre : son fameux hub domotique, une nouvelle génération de HomePod mini ainsi qu’une nouvelle Apple TV 4K.
Si Apple choisissait de présenter ces appareils au cours de la semaine du 5 octobre, les boutiques pourraient donc commencer à modifier leurs présentations dès le jeudi 8 octobre, avant leur éventuelle commercialisation quelques jours plus tard.
Mais Mark Gurman indique qu’Apple entend lancer sa nouvelle offensive dans la maison connectée le 13 octobre, sans préciser si cette date correspond à la présentation des produits ou à leur commercialisation.
Trois nouveautés pour la maison
Apple aurait en tout cas prévu un joli tir groupé. La nouvelle Apple TV 4K devrait conserver un design proche du modèle actuel, mais profiter d’une puce nettement plus puissante afin de prendre en charge Apple Intelligence et surtout le nouveau Siri AI. Une puce N1 conçue par Apple avec prise en charge du Wi-Fi 7 est également attendue.
Même traitement pour le HomePod mini 2. Le design ne devrait pas fondamentalement changer, mais Apple préparerait une nouvelle puce, une meilleure qualité audio, le support de Siri AI, une puce N1 et de nouveaux coloris, dont du rose et du vert.
Mais la véritable nouveauté serait évidemment le fameux hub domotique d’Apple (désigné par la presse sous l'appellation HomePad). Celui-ci disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces et serait proposé en deux versions : un modèle à poser doté d’une base avec haut-parleur et une déclinaison destinée à être fixée au mur.
Le modèle de table adopterait même un design rappelant quelque peu celui du mythique iMac G4, avec un écran installé au-dessus d’une base circulaire. L’appareil servirait à contrôler la maison connectée, passer des appels FaceTime, écouter de la musique ou encore afficher photos, widgets et informations. Siri AI occuperait évidemment une place centrale dans son fonctionnement.
QU’EN PENSER ?
Ces mystérieuses caisses ne constituent évidemment pas la confirmation d’un lancement. Mais leur arrivée dans les Apple Store, avec l’interdiction de les ouvrir avant le 8 octobre, tombe particulièrement bien avec le calendrier évoqué ces derniers jours. Après des années de rumeurs et plusieurs reports, l’offensive d’Apple dans la maison connectée semble en tout cas se préciser sérieusement. Et si le 13 octobre reste la date à surveiller, le 8 octobre pourrait finalement nous réserver quelques indices supplémentaires.