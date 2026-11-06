Face au coût de l'IA, Google encourage les départs volontaires en France

Qu’en penser ?



Ces programmes illustrent une évolution importante dans la stratégie des géants technologiques. Google et Microsoft continuent d’investir massivement et de recruter dans l’intelligence artificielle, tout en réduisant leurs dépenses dans d’autres activités. L’IA ne se traduit donc pas uniquement par de nouveaux emplois, mais également par une redistribution des ressources et des compétences au sein des entreprises. Cette réorganisation pourrait se poursuivre à mesure que les investissements dans les infrastructures deviennent plus importants. Pour les salariés concernés, notamment en France, la question sera désormais de connaître les modalités précises de ces départs et les perspectives de reclassement ou de mobilité interne.