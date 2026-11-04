Un an de salaire pour quitter Google, sauf si vous travaillez dans l'IA

On en dit quoi ?



Payer les gens pour qu'ils s'en aillent coûte cher sur un trimestre, puis la masse salariale fond. Les marchés adorent. La formule évite surtout de rejouer janvier 2023, quand Alphabet avait supprimé 12 000 postes d'un coup, dont plus de 200 en Suisse, avec débrayage à la clé. Mais le message interne est très clair, si votre poste ne touche ni à l'IA ni au cloud, votre avenir chez Google se discute, et on comprend que certains préfèrent partir avec le chèque plutôt que d'attendre la prochaine charrette.