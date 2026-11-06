WhatsApp va permettre de retoucher vos photos directement sur iPhone grâce à l’IA

WhatsApp peut désormais agrandir vos photos grâce à l’IA

Une nouvelle option directement dans l’éditeur de WhatsApp

Une fonction déjà présente chez Apple et Adobe

Qu’en penser ?



Avec cette nouveauté, Meta poursuit l’intégration progressive de ses outils d’intelligence artificielle dans WhatsApp. Après la génération d’images et les effets de retouche, l’extension des photos constitue une fonction supplémentaire, susceptible de trouver son utilité au quotidien.



Pour le moment, aucune date de déploiement général n’a été annoncée. La fonctionnalité est néanmoins déjà apparue dans la version bêta Android ainsi que chez certains utilisateurs de la version publique sur iOS. Sa disponibilité pourrait donc s’élargir au cours des prochaines semaines, sans garantie à ce stade.

Après les outils de retouche et les effets générés par intelligence artificielle, WhatsApp s’attaque désormais au cadrage des photos. La messagerie de Meta teste une nouvelle fonctionnalité permettant, sans avoir à passer par une application spécialisée. Repérée par, cette nouveauté apparaît progressivement chez certains utilisateurs d’iPhone, principalement ceux inscrits au programme bêta de WhatsApp via TestFlight. Quelques utilisateurs de la version publique de l’application y auraient également accès.Plutôt que de recadrer une photo en supprimant une partie de son contenu,pour en modifier les dimensions. Cette technologie, généralement appelée outpainting, permet notamment de transformer une photo verticale en image horizontale, ou d’élargir un cadrage trop serré, tout en conservant le sujet principal.L’application ouvre alors son éditeur d’images, dans lequel plusieurs outils de retouche sont déjà disponibles. Une nouvelle option permet désormais d’étendre les bordures de la photo. Une fois activée,, en imaginant les éléments susceptibles de prolonger naturellement la scène.L’utilisateur peut alors choisir de conserver cette nouvelle version et de l’envoyer à son correspondant. Si le résultat ne lui convient pas, un bouton permet d’annuler la modification et de retrouver l’image originale. Il est également possible de relancer la génération pour obtenir une proposition différente. La fonction ne se limite pas aux conversations privées :, ce qui pourrait notamment faciliter l’adaptation des photos aux formats de publication.WhatsApp n’est évidemment pas le premier à proposer ce type d’outil.permettant d’étendre une image en déplaçant ses bordures ou en effectuant un geste de pincement.notamment avec les outils de remplissage génératif d’Adobe. L’intérêt de cette intégration dans WhatsApp tient surtout à sa simplicité., puisque l’ensemble de l’opération peut être réalisé directement depuis l’éditeur intégré.