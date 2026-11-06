WhatsApp va permettre de retoucher vos photos directement sur iPhone grâce à l’IA
Par Laurence - Publié le
WhatsApp poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans son application iOS. La messagerie commence à déployer une nouvelle fonction permettant d’agrandir une photo au-delà de ses bordures d’origine, grâce à Meta AI. Pour le moment, seuls certains utilisateurs peuvent en profiter.
Après les outils de retouche et les effets générés par intelligence artificielle, WhatsApp s’attaque désormais au cadrage des photos. La messagerie de Meta teste une nouvelle fonctionnalité permettant d’étendre une image au-delà de ses limites initiales, sans avoir à passer par une application spécialisée. Repérée par WABetaInfo, cette nouveauté apparaît progressivement chez certains utilisateurs d’iPhone, principalement ceux inscrits au programme bêta de WhatsApp via TestFlight. Quelques utilisateurs de la version publique de l’application y auraient également accès.
Plutôt que de recadrer une photo en supprimant une partie de son contenu, l’intelligence artificielle génère les éléments manquants autour de l’image pour en modifier les dimensions. Cette technologie, généralement appelée outpainting, permet notamment de transformer une photo verticale en image horizontale, ou d’élargir un cadrage trop serré, tout en conservant le sujet principal.
Pour utiliser cette fonction, il suffit de sélectionner une photo dans une conversation WhatsApp. L’application ouvre alors son éditeur d’images, dans lequel plusieurs outils de retouche sont déjà disponibles. Une nouvelle option permet désormais d’étendre les bordures de la photo. Une fois activée, Meta AI analyse l’image pendant quelques secondes avant de générer une version agrandie, en imaginant les éléments susceptibles de prolonger naturellement la scène.
Le résultat apparaît directement dans l’éditeur. L’utilisateur peut alors choisir de conserver cette nouvelle version et de l’envoyer à son correspondant. Si le résultat ne lui convient pas, un bouton permet d’annuler la modification et de retrouver l’image originale. Il est également possible de relancer la génération pour obtenir une proposition différente. La fonction ne se limite pas aux conversations privées : elle est également compatible avec les statuts WhatsApp, ce qui pourrait notamment faciliter l’adaptation des photos aux formats de publication.
WhatsApp n’est évidemment pas le premier à proposer ce type d’outil. Les utilisateurs d’iPhone compatibles avec Apple Intelligence disposent déjà d’une fonction similaire, baptisée Extend, permettant d’étendre une image en déplaçant ses bordures ou en effectuant un geste de pincement.
Des solutions comparables existent également dans ChatGPT et Photoshop, notamment avec les outils de remplissage génératif d’Adobe. L’intérêt de cette intégration dans WhatsApp tient surtout à sa simplicité. Plus besoin de quitter la messagerie pour modifier le cadrage d’une photo avant son envoi, puisque l’ensemble de l’opération peut être réalisé directement depuis l’éditeur intégré.
Avec cette nouveauté, Meta poursuit l’intégration progressive de ses outils d’intelligence artificielle dans WhatsApp. Après la génération d’images et les effets de retouche, l’extension des photos constitue une fonction supplémentaire, susceptible de trouver son utilité au quotidien.
Pour le moment, aucune date de déploiement général n’a été annoncée. La fonctionnalité est néanmoins déjà apparue dans la version bêta Android ainsi que chez certains utilisateurs de la version publique sur iOS. Sa disponibilité pourrait donc s’élargir au cours des prochaines semaines, sans garantie à ce stade.
WhatsApp peut désormais agrandir vos photos grâce à l’IA
Après les outils de retouche et les effets générés par intelligence artificielle, WhatsApp s’attaque désormais au cadrage des photos. La messagerie de Meta teste une nouvelle fonctionnalité permettant d’étendre une image au-delà de ses limites initiales, sans avoir à passer par une application spécialisée. Repérée par WABetaInfo, cette nouveauté apparaît progressivement chez certains utilisateurs d’iPhone, principalement ceux inscrits au programme bêta de WhatsApp via TestFlight. Quelques utilisateurs de la version publique de l’application y auraient également accès.
Plutôt que de recadrer une photo en supprimant une partie de son contenu, l’intelligence artificielle génère les éléments manquants autour de l’image pour en modifier les dimensions. Cette technologie, généralement appelée outpainting, permet notamment de transformer une photo verticale en image horizontale, ou d’élargir un cadrage trop serré, tout en conservant le sujet principal.
Une nouvelle option directement dans l’éditeur de WhatsApp
Pour utiliser cette fonction, il suffit de sélectionner une photo dans une conversation WhatsApp. L’application ouvre alors son éditeur d’images, dans lequel plusieurs outils de retouche sont déjà disponibles. Une nouvelle option permet désormais d’étendre les bordures de la photo. Une fois activée, Meta AI analyse l’image pendant quelques secondes avant de générer une version agrandie, en imaginant les éléments susceptibles de prolonger naturellement la scène.
Le résultat apparaît directement dans l’éditeur. L’utilisateur peut alors choisir de conserver cette nouvelle version et de l’envoyer à son correspondant. Si le résultat ne lui convient pas, un bouton permet d’annuler la modification et de retrouver l’image originale. Il est également possible de relancer la génération pour obtenir une proposition différente. La fonction ne se limite pas aux conversations privées : elle est également compatible avec les statuts WhatsApp, ce qui pourrait notamment faciliter l’adaptation des photos aux formats de publication.
Une fonction déjà présente chez Apple et Adobe
WhatsApp n’est évidemment pas le premier à proposer ce type d’outil. Les utilisateurs d’iPhone compatibles avec Apple Intelligence disposent déjà d’une fonction similaire, baptisée Extend, permettant d’étendre une image en déplaçant ses bordures ou en effectuant un geste de pincement.
Des solutions comparables existent également dans ChatGPT et Photoshop, notamment avec les outils de remplissage génératif d’Adobe. L’intérêt de cette intégration dans WhatsApp tient surtout à sa simplicité. Plus besoin de quitter la messagerie pour modifier le cadrage d’une photo avant son envoi, puisque l’ensemble de l’opération peut être réalisé directement depuis l’éditeur intégré.
Qu’en penser ?
Avec cette nouveauté, Meta poursuit l’intégration progressive de ses outils d’intelligence artificielle dans WhatsApp. Après la génération d’images et les effets de retouche, l’extension des photos constitue une fonction supplémentaire, susceptible de trouver son utilité au quotidien.
Pour le moment, aucune date de déploiement général n’a été annoncée. La fonctionnalité est néanmoins déjà apparue dans la version bêta Android ainsi que chez certains utilisateurs de la version publique sur iOS. Sa disponibilité pourrait donc s’élargir au cours des prochaines semaines, sans garantie à ce stade.