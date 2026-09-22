WhatsApp sur Apple Watch : cette limite saute enfin
Par Laurence - Publié le
L'application WhatsApp pour Apple Watch continue de s'enrichir. Après avoir limité les réactions à seulement six emoji, la messagerie commence à déployer un sélecteur beaucoup plus complet donnant accès à l'ensemble des emoji proposés par watchOS.
Il aura fallu attendre longtemps, mais WhatsApp dispose depuis la fin de l'année dernière d'une véritable application pour l'Apple Watch. Auparavant, l'expérience reposait essentiellement sur les notifications de watchOS, qui permettaient de consulter rapidement un message et d'y répondre sans sortir son iPhone.
La nouvelle application a largement amélioré les choses avec l'accès à l'historique des conversations, aux notifications d'appels ou encore aux messages vocaux. Meta avait également ajouté la possibilité de réagir directement à un message avec un emoji.
Cette dernière fonction restait cependant assez limitée : seulement six réactions prédéfinies étaient proposées. Pour utiliser un autre emoji, il fallait toujours reprendre son iPhone.
Cette restriction est désormais en train de disparaître. Selon WABetaInfo, WhatsApp déploie progressivement l'ensemble de la bibliothèque d'emoji disponible dans watchOS.
Le fonctionnement reste volontairement simple. Un appui prolongé sur un message continue d'afficher immédiatement les six réactions proposées par défaut, ce qui évite de compliquer l'interface pour les réponses les plus courantes. Mais il est maintenant possible d'ouvrir un sélecteur supplémentaire pour accéder à beaucoup plus de choix.
WhatsApp affiche tout d'abord les emoji récemment utilisés, puis les classe en huit catégories : smileys, nature, nourriture, activités, voyages, objets, symboles et drapeaux. Chaque catégorie peut être ouverte pour parcourir la liste complète et sélectionner l'emoji qui servira de réaction.
L'évolution peut paraître mineure, mais elle s'inscrit dans une tendance assez claire depuis l'arrivée de l'application dédiée : rendre WhatsApp réellement utilisable depuis l'Apple Watch sans devoir constamment revenir sur l'iPhone.
Pouvoir consulter une conversation, écouter ou envoyer un message vocal et désormais choisir librement une réaction permet de gérer davantage d'échanges rapides directement depuis son poignet.
L'espace disponible sur l'écran d'une Apple Watch reste évidemment très limité pour parcourir des centaines d'emoji. WhatsApp conserve donc intelligemment les six réactions rapides en premier niveau et ne fait apparaître la bibliothèque complète que lorsque l'utilisateur en a besoin.
La fonction est officiellement en cours de déploiement, mais elle ne sera pas nécessairement disponible immédiatement sur toutes les Apple Watch. WhatsApp procède régulièrement par vagues pour activer ses nouveautés et WABetaInfo estime que plusieurs semaines pourraient être nécessaires avant que tous les utilisateurs puissent en profiter. Il faudra donc simplement patienter si le nouveau sélecteur n'apparaît pas encore après la mise à jour de l'application.
WhatsApp rattrape progressivement son retard sur l'Apple Watch. Après des années durant lesquelles la montre servait essentiellement à afficher les notifications de la messagerie, l'application devient peu à peu suffisamment autonome pour gérer les interactions les plus courantes sans sortir son iPhone.
L'accès à tous les emoji ne bouleversera évidemment pas l'expérience, mais supprime une petite limitation assez artificielle de la première version. Reste maintenant à voir jusqu'où Meta souhaite pousser l'autonomie de son application watchOS.
WHATSAPP EST ENFIN DEVENU UNE VRAIE APP APPLE WATCH
Il aura fallu attendre longtemps, mais WhatsApp dispose depuis la fin de l'année dernière d'une véritable application pour l'Apple Watch. Auparavant, l'expérience reposait essentiellement sur les notifications de watchOS, qui permettaient de consulter rapidement un message et d'y répondre sans sortir son iPhone.
La nouvelle application a largement amélioré les choses avec l'accès à l'historique des conversations, aux notifications d'appels ou encore aux messages vocaux. Meta avait également ajouté la possibilité de réagir directement à un message avec un emoji.
Cette dernière fonction restait cependant assez limitée : seulement six réactions prédéfinies étaient proposées. Pour utiliser un autre emoji, il fallait toujours reprendre son iPhone.
TOUS LES EMOJI DIRECTEMENT AU POIGNET
Cette restriction est désormais en train de disparaître. Selon WABetaInfo, WhatsApp déploie progressivement l'ensemble de la bibliothèque d'emoji disponible dans watchOS.
Le fonctionnement reste volontairement simple. Un appui prolongé sur un message continue d'afficher immédiatement les six réactions proposées par défaut, ce qui évite de compliquer l'interface pour les réponses les plus courantes. Mais il est maintenant possible d'ouvrir un sélecteur supplémentaire pour accéder à beaucoup plus de choix.
WhatsApp affiche tout d'abord les emoji récemment utilisés, puis les classe en huit catégories : smileys, nature, nourriture, activités, voyages, objets, symboles et drapeaux. Chaque catégorie peut être ouverte pour parcourir la liste complète et sélectionner l'emoji qui servira de réaction.
L’IPHONE DEVIENT UN PEU MOINS INDISPENSABLE
L'évolution peut paraître mineure, mais elle s'inscrit dans une tendance assez claire depuis l'arrivée de l'application dédiée : rendre WhatsApp réellement utilisable depuis l'Apple Watch sans devoir constamment revenir sur l'iPhone.
Pouvoir consulter une conversation, écouter ou envoyer un message vocal et désormais choisir librement une réaction permet de gérer davantage d'échanges rapides directement depuis son poignet.
L'espace disponible sur l'écran d'une Apple Watch reste évidemment très limité pour parcourir des centaines d'emoji. WhatsApp conserve donc intelligemment les six réactions rapides en premier niveau et ne fait apparaître la bibliothèque complète que lorsque l'utilisateur en a besoin.
UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
La fonction est officiellement en cours de déploiement, mais elle ne sera pas nécessairement disponible immédiatement sur toutes les Apple Watch. WhatsApp procède régulièrement par vagues pour activer ses nouveautés et WABetaInfo estime que plusieurs semaines pourraient être nécessaires avant que tous les utilisateurs puissent en profiter. Il faudra donc simplement patienter si le nouveau sélecteur n'apparaît pas encore après la mise à jour de l'application.
QU’EN PENSER ?
WhatsApp rattrape progressivement son retard sur l'Apple Watch. Après des années durant lesquelles la montre servait essentiellement à afficher les notifications de la messagerie, l'application devient peu à peu suffisamment autonome pour gérer les interactions les plus courantes sans sortir son iPhone.
L'accès à tous les emoji ne bouleversera évidemment pas l'expérience, mais supprime une petite limitation assez artificielle de la première version. Reste maintenant à voir jusqu'où Meta souhaite pousser l'autonomie de son application watchOS.