WhatsApp sur Apple Watch : cette limite saute enfin

QU’EN PENSER ?



WhatsApp rattrape progressivement son retard sur l'Apple Watch. Après des années durant lesquelles la montre servait essentiellement à afficher les notifications de la messagerie, l'application devient peu à peu suffisamment autonome pour gérer les interactions les plus courantes sans sortir son iPhone.



L'accès à tous les emoji ne bouleversera évidemment pas l'expérience, mais supprime une petite limitation assez artificielle de la première version. Reste maintenant à voir jusqu'où Meta souhaite pousser l'autonomie de son application watchOS.