WhatsApp permet enfin de passer des appels sans compte : comment ça marche ?
Par Laurence - Publié le
WhatsApp vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter les appels entre utilisateurs. Désormais, il sera possible d’inviter une personne à rejoindre une conversation audio ou vidéo, même si elle ne possède pas de compte WhatsApp. Une nouveauté qui rapproche encore un peu plus la messagerie de FaceTime, mais aussi de Zoom ou Google Meet.
Jusqu’à présent, participer à un appel WhatsApp nécessitait de posséder un compte sur la plateforme de Meta. Et cette contrainte pouvait compliquer les échanges avec des personnes n’utilisant pas l’application. Avec sa nouvelle fonction Guest Calling, WhatsApp supprime donc cette obligation. Pour cela, il suffit juste de créer un lien d’invitation et l’envoyer à n’importe qui, y compris à une personne qui ne dispose pas de compte WhatsApp.
Le destinataire peut alors rejoindre l’appel directement depuis le navigateur web de son ordinateur, sans avoir à créer de compte. WhatsApp précise que ces conversations restent gratuites, sans limitation de durée, avec jusqu’à 32 participants simultanément (le bonheur). Les appels bénéficient également du chiffrement de bout en bout, comme les communications classiques de la messagerie.
Voilà, bien une évolution qui pourrait rendre WhatsApp plus intéressant pour les réunions professionnelles, les échanges familiaux ou les appels ponctuels avec des personnes qui ne souhaitent pas installer une application supplémentaire.
L’ouverture des appels aux personnes extérieures s’accompagne de plusieurs mesures de sécurité. Lorsqu’un invité clique sur un lien, il n’accède pas immédiatement à la conversation. Il est d’abord placé dans une salle d’attente, et doit obtenir l’autorisation de l’organisateur pour rejoindre l’appel —comme n'importe quel appel Teams par exemple.
Ce dernier conserve également la possibilité d’exclure un participant à tout moment. Les invités disposent par ailleurs de droits limités. Ils ne peuvent pas consulter les numéros de téléphone des autres participants, envoyer des messages ou inviter de nouvelles personnes.
En revanche, ils peuvent utiliser plusieurs fonctionnalités habituellement associées aux outils de visioconférence. Le partage d’écran est notamment disponible, tout comme les réactions avec un pouce levé ou un cœur. Une fonction permettant de lever la main pour demander la parole est également proposée. WhatsApp reprend ainsi plusieurs mécanismes déjà bien connus des utilisateurs de Zoom, Teams ou Google Meet.
La procédure se veut simple. Depuis WhatsApp, il suffit d’ouvrir l’onglet Appels > puis d’appuyer sur le bouton
Meta prévoit également d’aller plus loin dans les prochains mois. Une intégration avec Google Agenda et Outlook est annoncée avant la fin de l’année. Elle permettra de créer directement un appel WhatsApp depuis un événement du calendrier, à la manière des services de visioconférence traditionnels.
Cette nouveauté n’est toutefois pas totalement inédite. Apple propose déjà un fonctionnement similaire avec FaceTime depuis iOS 15, lancé en 2021. Les utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac peuvent générer un lien FaceTime et le partager avec des personnes utilisant Windows ou Android. Ces dernières peuvent rejoindre l’appel depuis leur navigateur, sans posséder d’appareil Apple.
Avec Guest Calling, WhatsApp adopte donc une approche comparable, tout en mettant en avant sa large base d’utilisateurs et ses fonctions de collaboration. L’arrivée prochaine des intégrations avec Google Agenda et Outlook montre également que Meta souhaite dépasser le cadre de la simple messagerie personnelle.
Avec cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp lève l’une des principales contraintes de son système d’appels : l’obligation de posséder un compte. Une évolution bienvenue, notamment pour organiser rapidement une conversation avec des personnes extérieures à son cercle habituel. Entre les appels à 32 participants, le partage d’écran, la salle d’attente et les futures intégrations aux calendriers, WhatsApp se rapproche désormais d’un véritable outil de visioconférence. Reste à savoir si ces nouveautés suffiront à convaincre les utilisateurs de délaisser les solutions déjà bien installées, d’autant qu’Apple propose depuis plusieurs années une fonction similaire avec FaceTime.
Des appels WhatsApp sans compte, c’est désormais possible !
Jusqu’à présent, participer à un appel WhatsApp nécessitait de posséder un compte sur la plateforme de Meta. Et cette contrainte pouvait compliquer les échanges avec des personnes n’utilisant pas l’application. Avec sa nouvelle fonction Guest Calling, WhatsApp supprime donc cette obligation. Pour cela, il suffit juste de créer un lien d’invitation et l’envoyer à n’importe qui, y compris à une personne qui ne dispose pas de compte WhatsApp.
Le destinataire peut alors rejoindre l’appel directement depuis le navigateur web de son ordinateur, sans avoir à créer de compte. WhatsApp précise que ces conversations restent gratuites, sans limitation de durée, avec jusqu’à 32 participants simultanément (le bonheur). Les appels bénéficient également du chiffrement de bout en bout, comme les communications classiques de la messagerie.
Voilà, bien une évolution qui pourrait rendre WhatsApp plus intéressant pour les réunions professionnelles, les échanges familiaux ou les appels ponctuels avec des personnes qui ne souhaitent pas installer une application supplémentaire.
Une salle d’attente pour contrôler les participants
L’ouverture des appels aux personnes extérieures s’accompagne de plusieurs mesures de sécurité. Lorsqu’un invité clique sur un lien, il n’accède pas immédiatement à la conversation. Il est d’abord placé dans une salle d’attente, et doit obtenir l’autorisation de l’organisateur pour rejoindre l’appel —comme n'importe quel appel Teams par exemple.
Ce dernier conserve également la possibilité d’exclure un participant à tout moment. Les invités disposent par ailleurs de droits limités. Ils ne peuvent pas consulter les numéros de téléphone des autres participants, envoyer des messages ou inviter de nouvelles personnes.
En revanche, ils peuvent utiliser plusieurs fonctionnalités habituellement associées aux outils de visioconférence. Le partage d’écran est notamment disponible, tout comme les réactions avec un pouce levé ou un cœur. Une fonction permettant de lever la main pour demander la parole est également proposée. WhatsApp reprend ainsi plusieurs mécanismes déjà bien connus des utilisateurs de Zoom, Teams ou Google Meet.
Comment créer un appel avec des invités ?
La procédure se veut simple. Depuis WhatsApp, il suffit d’ouvrir l’onglet Appels > puis d’appuyer sur le bouton
+pour créer un lien d’appel. Ce lien peut ensuite être partagé par message, par e-mail ou via n’importe quel autre moyen de communication. Les personnes invitées n’ont plus qu’à l’ouvrir pour rejoindre la conversation, après validation de l’organisateur.
Meta prévoit également d’aller plus loin dans les prochains mois. Une intégration avec Google Agenda et Outlook est annoncée avant la fin de l’année. Elle permettra de créer directement un appel WhatsApp depuis un événement du calendrier, à la manière des services de visioconférence traditionnels.
Une fonction que FaceTime propose depuis iOS 15
Cette nouveauté n’est toutefois pas totalement inédite. Apple propose déjà un fonctionnement similaire avec FaceTime depuis iOS 15, lancé en 2021. Les utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac peuvent générer un lien FaceTime et le partager avec des personnes utilisant Windows ou Android. Ces dernières peuvent rejoindre l’appel depuis leur navigateur, sans posséder d’appareil Apple.
Avec Guest Calling, WhatsApp adopte donc une approche comparable, tout en mettant en avant sa large base d’utilisateurs et ses fonctions de collaboration. L’arrivée prochaine des intégrations avec Google Agenda et Outlook montre également que Meta souhaite dépasser le cadre de la simple messagerie personnelle.
Qu’en penser ?
Avec cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp lève l’une des principales contraintes de son système d’appels : l’obligation de posséder un compte. Une évolution bienvenue, notamment pour organiser rapidement une conversation avec des personnes extérieures à son cercle habituel. Entre les appels à 32 participants, le partage d’écran, la salle d’attente et les futures intégrations aux calendriers, WhatsApp se rapproche désormais d’un véritable outil de visioconférence. Reste à savoir si ces nouveautés suffiront à convaincre les utilisateurs de délaisser les solutions déjà bien installées, d’autant qu’Apple propose depuis plusieurs années une fonction similaire avec FaceTime.