WhatsApp permet enfin de passer des appels sans compte : comment ça marche ?

Des appels WhatsApp sans compte, c’est désormais possible !

Une salle d’attente pour contrôler les participants

Comment créer un appel avec des invités ?

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Une fonction que FaceTime propose depuis iOS 15

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp lève l’une des principales contraintes de son système d’appels : l’obligation de posséder un compte. Une évolution bienvenue, notamment pour organiser rapidement une conversation avec des personnes extérieures à son cercle habituel. Entre les appels à 32 participants, le partage d’écran, la salle d’attente et les futures intégrations aux calendriers, WhatsApp se rapproche désormais d’un véritable outil de visioconférence. Reste à savoir si ces nouveautés suffiront à convaincre les utilisateurs de délaisser les solutions déjà bien installées, d’autant qu’Apple propose depuis plusieurs années une fonction similaire avec FaceTime.

Jusqu’à présent, participer à un appel WhatsApp nécessitait de posséder un compte sur la plateforme de Meta. Et cette contrainte pouvait compliquer les échanges avec des personnes n’utilisant pas l’application.Pour cela, il suffit juste de créer un lien d’invitation et l’envoyer à n’importe qui,WhatsApp précise que ces conversations restent(le bonheur). Les appels bénéficient également du, comme les communications classiques de la messagerie.Voilà, bien une évolution qui pourraitpour les réunions professionnelles, les échanges familiaux ou les appels ponctuels avec des personnes qui ne souhaitent pas installer une application supplémentaire.L’ouverture des appels aux personnes extérieures s’accompagne de. Lorsqu’un invité clique sur un lien, il n’accède pas immédiatement à la conversation. Il est d’abord, et doit obtenirde l’organisateur pour rejoindre l’appel —comme n'importe quel appel Teams par exemple.. Les invités disposent par ailleurs de. Ils ne peuvent pas consulter les numéros de téléphone des autres participants, envoyer des messages ou inviter de nouvelles personnes.En revanche,Le partage d’écran est notamment disponible, tout comme les réactions avec un pouce levé ou un cœur. Une fonction permettant de lever la main pour demander la parole est également proposée. WhatsApp reprend ainsi plusieurs mécanismes déjà bien connus des utilisateurs de Zoom, Teams ou Google Meet.La procédure se veut simple. Depuis WhatsApp, il suffit d’ouvrir l’onglet Appels > puis d’appuyer sur le boutonpour créer un lien d’appel. Ce lien peut ensuite être partagé par message, par e-mail ou via n’importe quel autre moyen de communication. Les personnes invitées n’ont plus qu’à l’ouvrir pour rejoindre la conversation, après validation de l’organisateur.. Une intégration avec Google Agenda et Outlook est annoncée avant la fin de l’année. Elle permettra de créer directement un appel WhatsApp depuis un événement du calendrier, à la manière des services de visioconférence traditionnels.Cette nouveauté n’est toutefois pas totalement inédite.. Les utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac peuvent générer un lien FaceTime et le partager avec des personnes utilisant Windows ou Android. Ces dernières peuvent rejoindre l’appel depuis leur navigateur, sans posséder d’appareil Apple.Avec Guest Calling,L’arrivée prochaine des intégrations avec Google Agenda et Outlook montre également que Meta souhaite dépasser le cadre de la simple messagerie personnelle.