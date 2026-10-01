WhatsApp renforce son contrôle parental pour les ados : ce qui change

Qu’en penser ?



WhatsApp tente ici de trouver un équilibre assez délicat : donner davantage de leviers aux parents sans leur ouvrir pour autant la porte des conversations privées de leurs adolescents. Les alertes concernant les groupes paraissent plutôt pertinentes, mais c’est surtout l’arrivée d’un réglage spécifique pour Meta AI qui retient l’attention. À mesure que les assistants IA prennent une place plus importante dans les applications utilisées quotidiennement par les adolescents, leur intégration aux outils de contrôle parental devenait assez logique.La présentation officielle de ⁠WhatsApp détaille ces nouveautés, tandis que le ⁠Centre d’aide WhatsApp précise les réglages disponibles pour Meta AI.