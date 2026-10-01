WhatsApp renforce son contrôle parental pour les ados : ce qui change
Par Laurence - Publié le
Après s’être intéressé aux plus jeunes, WhatsApp étend désormais son dispositif de contrôle parental aux adolescents. Les parents vont pouvoir surveiller certains changements concernant les groupes, encadrer l’utilisation des Chaînes et des Statuts, mais aussi limiter davantage les interactions avec Meta AI. Cette supervision conserve toutefois une frontière importante : les parents ne pourront toujours pas lire les conversations de leurs enfants.
En mars dernier, WhatsApp avait commencé à déployer ses
Il est notamment possible de décider qui peut contacter l’enfant, quels groupes il peut rejoindre, de consulter les demandes de discussion provenant de contacts inconnus ou encore de gérer certains réglages de confidentialité. L’ensemble est protégé par un code PIN défini par le parent.
WhatsApp va désormais plus loin en proposant un dispositif destiné aux adolescents de 13 ans et plus. Contrairement aux comptes pour les plus jeunes, il ne s’agit pas de bloquer individuellement les demandes de messages, mais plutôt d’encadrer certains paramètres généraux du compte. Ces nouveaux contrôles sont facultatifs et doivent être configurés par le parent et l’adolescent.
L’une des principales nouveautés concerne les groupes, un élément particulièrement important sur WhatsApp. Une fois le contrôle parental activé, le parent peut être averti lorsque son adolescent rejoint ou quitte un groupe.
Une notification peut également être envoyée lorsqu’un groupe auquel participe l’adolescent voit son nombre de membres augmenter de manière significative. WhatsApp ne précise toutefois pas publiquement à partir de quel seuil cette augmentation est considérée comme suffisamment importante pour déclencher une alerte.
Les parents peuvent également choisir certains paramètres de confidentialité, par exemple déterminer qui peut voir la photo de profil de l’adolescent ou qui est autorisé à l’ajouter à un groupe. Si ce dernier souhaite ensuite rendre l’un de ces réglages moins restrictif, l’autorisation du parent sera nécessaire via son code PIN.
La supervision ne concerne pas uniquement les conversations. WhatsApp permet également aux parents d’encadrer l’utilisation des Chaînes et des Statuts. Ils peuvent notamment choisir comment leur adolescent utilise les Chaînes, déterminer quelles mises à jour de Statut il est autorisé à consulter, mais également qui peut voir les Statuts qu’il publie.
Avec cette évolution, WhatsApp se rapproche donc du fonctionnement des Comptes Ados déjà déployés par Meta sur ses autres plateformes, tout en conservant certaines particularités liées au fonctionnement de sa messagerie.
Quid de Meta AI, désormais directement intégré à l’équation ? Deux niveaux sont proposés. Par défaut, l’adolescent dispose de l’expérience
Dans ce cas, Meta AI refuse de répondre à un éventail plus large de sujets et limite davantage les thèmes pouvant être abordés par l’adolescent. Les fonctions de Meta AI reposant sur Private Processing sont également désactivées lorsque ce réglage est sélectionné. L’idée est donc de laisser aux familles le choix du niveau d’accès à l’intelligence artificielle plutôt que de proposer un réglage identique pour tous les adolescents.
Mais, même lorsque ces fonctions sont activées, les parents n’ont pas accès au contenu des messages ou des appels de leur adolescent. Les conversations personnelles restent protégées par le chiffrement de bout en bout et WhatsApp rappelle que ni les parents, ni même la plateforme, ne peuvent les lire ou les écouter.
Les nouveaux contrôles parentaux pour adolescents sont par ailleurs entièrement facultatifs et peuvent être modifiés ou désactivés. Leur déploiement est progressif à l’échelle mondiale : WhatsApp prévient donc que l’option peut ne pas être immédiatement disponible pour tous les comptes ou dans toutes les régions. (Centre d’aide WhatsApp)
WhatsApp tente ici de trouver un équilibre assez délicat : donner davantage de leviers aux parents sans leur ouvrir pour autant la porte des conversations privées de leurs adolescents. Les alertes concernant les groupes paraissent plutôt pertinentes, mais c’est surtout l’arrivée d’un réglage spécifique pour Meta AI qui retient l’attention. À mesure que les assistants IA prennent une place plus importante dans les applications utilisées quotidiennement par les adolescents, leur intégration aux outils de contrôle parental devenait assez logique.La présentation officielle de WhatsApp détaille ces nouveautés, tandis que le Centre d’aide WhatsApp précise les réglages disponibles pour Meta AI.
Le contrôle parental s’étend aux adolescents
En mars dernier, WhatsApp avait commencé à déployer ses
comptes gérés par un parent, principalement destinés aux préadolescents. Le principe était de permettre à un parent ou à un représentant légal de configurer et contrôler certains paramètres du compte de son enfant.
Il est notamment possible de décider qui peut contacter l’enfant, quels groupes il peut rejoindre, de consulter les demandes de discussion provenant de contacts inconnus ou encore de gérer certains réglages de confidentialité. L’ensemble est protégé par un code PIN défini par le parent.
WhatsApp va désormais plus loin en proposant un dispositif destiné aux adolescents de 13 ans et plus. Contrairement aux comptes pour les plus jeunes, il ne s’agit pas de bloquer individuellement les demandes de messages, mais plutôt d’encadrer certains paramètres généraux du compte. Ces nouveaux contrôles sont facultatifs et doivent être configurés par le parent et l’adolescent.
Des alertes lorsque l’ado rejoint un groupe
L’une des principales nouveautés concerne les groupes, un élément particulièrement important sur WhatsApp. Une fois le contrôle parental activé, le parent peut être averti lorsque son adolescent rejoint ou quitte un groupe.
Une notification peut également être envoyée lorsqu’un groupe auquel participe l’adolescent voit son nombre de membres augmenter de manière significative. WhatsApp ne précise toutefois pas publiquement à partir de quel seuil cette augmentation est considérée comme suffisamment importante pour déclencher une alerte.
Les parents peuvent également choisir certains paramètres de confidentialité, par exemple déterminer qui peut voir la photo de profil de l’adolescent ou qui est autorisé à l’ajouter à un groupe. Si ce dernier souhaite ensuite rendre l’un de ces réglages moins restrictif, l’autorisation du parent sera nécessaire via son code PIN.
Chaînes et Statuts également sous contrôle
La supervision ne concerne pas uniquement les conversations. WhatsApp permet également aux parents d’encadrer l’utilisation des Chaînes et des Statuts. Ils peuvent notamment choisir comment leur adolescent utilise les Chaînes, déterminer quelles mises à jour de Statut il est autorisé à consulter, mais également qui peut voir les Statuts qu’il publie.
Avec cette évolution, WhatsApp se rapproche donc du fonctionnement des Comptes Ados déjà déployés par Meta sur ses autres plateformes, tout en conservant certaines particularités liées au fonctionnement de sa messagerie.
Meta AI passe aussi sous la surveillance des parents
Quid de Meta AI, désormais directement intégré à l’équation ? Deux niveaux sont proposés. Par défaut, l’adolescent dispose de l’expérience
Standard, conçue pour les utilisateurs de 13 ans et plus. Le parent peut toutefois sélectionner un mode plus restrictif baptisé
Contenu limité.
Dans ce cas, Meta AI refuse de répondre à un éventail plus large de sujets et limite davantage les thèmes pouvant être abordés par l’adolescent. Les fonctions de Meta AI reposant sur Private Processing sont également désactivées lorsque ce réglage est sélectionné. L’idée est donc de laisser aux familles le choix du niveau d’accès à l’intelligence artificielle plutôt que de proposer un réglage identique pour tous les adolescents.
Les parents ne pourront pas lire les messages
Mais, même lorsque ces fonctions sont activées, les parents n’ont pas accès au contenu des messages ou des appels de leur adolescent. Les conversations personnelles restent protégées par le chiffrement de bout en bout et WhatsApp rappelle que ni les parents, ni même la plateforme, ne peuvent les lire ou les écouter.
Les nouveaux contrôles parentaux pour adolescents sont par ailleurs entièrement facultatifs et peuvent être modifiés ou désactivés. Leur déploiement est progressif à l’échelle mondiale : WhatsApp prévient donc que l’option peut ne pas être immédiatement disponible pour tous les comptes ou dans toutes les régions. (Centre d’aide WhatsApp)
Qu’en penser ?
WhatsApp tente ici de trouver un équilibre assez délicat : donner davantage de leviers aux parents sans leur ouvrir pour autant la porte des conversations privées de leurs adolescents. Les alertes concernant les groupes paraissent plutôt pertinentes, mais c’est surtout l’arrivée d’un réglage spécifique pour Meta AI qui retient l’attention. À mesure que les assistants IA prennent une place plus importante dans les applications utilisées quotidiennement par les adolescents, leur intégration aux outils de contrôle parental devenait assez logique.La présentation officielle de WhatsApp détaille ces nouveautés, tandis que le Centre d’aide WhatsApp précise les réglages disponibles pour Meta AI.