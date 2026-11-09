Starlink augmente ses abonnés ruraux de 20 % dans les zones saturées des États-Unis
Par Vincent Lautier - Publié le
Aux États-Unis, le prix de l'abonnement Starlink dépend maintenant de l'affluence locale sur le réseau. Les abonnés des zones saturées voient leur facture augmenter de 10 à 20 %, alors que les nouveaux clients des grandes villes décrochent de grosses remises. Un test discret dans le Midwest, généralisé au pays entier en dix jours.
Fin octobre, des abonnés du Kansas, du Missouri et du Nebraska recevaient les premiers courriels annonçant un ajustement de leur tarif. Début novembre, les mêmes messages arrivaient en Virginie, en Louisiane, en Caroline du Nord et jusqu'en Alaska, soit tout le territoire américain, Canada compris. Les montants ne sont pas symboliques : le forfait d'entrée à 100 Mbps passe de 50 à 60,50 dollars par mois (21 %, le
Starlink l'écrit très clairement dans ses courriels : plus il y a de monde connecté dans votre secteur, moins il y a de capacité disponible, et le prix peut donc changer
Pour les abonnés ruraux de l'Arkansas, de la Virginie ou de la Louisiane, c'est la deuxième révision tarifaire en dix mois. Impossible ici de menacer d'aller voir ailleurs, il n'y a bien souvent personne en face. Jon Peha, ancien directeur technique de la FCC, relève qu'aucun opérateur n'avait encore osé ajuster chaque trimestre les forfaits d'une clientèle captive. Starlink compte plus de 13,6 millions d'abonnés dans le monde, mais son revenu moyen par abonné est passé d'environ 83 à 69 dollars en un an, et cette hausse tombe bien pour redresser la courbe. Par chez nous, rien de tel pour le moment, des remises de 10 à 20 % sont même signalées en France, au Royaume-Uni ou en Australie.
Sur le papier, la logique se défend, faire payer la rareté est toujours plus présentable que brider tout le monde. Le problème, c'est que ce système frappe d'abord ceux qui n'ont aucune alternative. Starlink s'est construit en se présentant comme la solution des oubliés de la fibre, et ce sont eux qui financent aujourd'hui la saturation du réseau. Un abonnement dont le prix peut changer tous les trois mois sans que vous ayez votre mot à dire, c'est quand même un peu spécial.
Du test discret à tout le pays
Fin octobre, des abonnés du Kansas, du Missouri et du Nebraska recevaient les premiers courriels annonçant un ajustement de leur tarif. Début novembre, les mêmes messages arrivaient en Virginie, en Louisiane, en Caroline du Nord et jusqu'en Alaska, soit tout le territoire américain, Canada compris. Les montants ne sont pas symboliques : le forfait d'entrée à 100 Mbps passe de 50 à 60,50 dollars par mois (21 %, le
jusqu'à 20 %est donc déjà dépassé), et le Residential Max de 130 à 156 dollars. L'avis arrive trente jours avant l'application, les premières factures gonflées tomberont donc après le 30 novembre.
Mais c'est quoi la logique ?
Starlink l'écrit très clairement dans ses courriels : plus il y a de monde connecté dans votre secteur, moins il y a de capacité disponible, et le prix peut donc changer
de temps en temps. Plutôt que de brider les débits ou de ressortir les listes d'attente, SpaceX se sert du prix pour réguler le trafic. Ça marche dans les deux sens : les nouveaux clients se voient offrir des remises de 30 à 50 % à Boston, New York ou San Francisco, des villes où la fibre fait de l'ombre au satellite. Les courriels du test parlaient d'une révision tous les trois mois environ, une précision qui a disparu de la version nationale. Les satellites V3 et leur térabit de débit sont censés soulager tout ça, mais ils ne sont pas encore en orbite.
Une clientèle qui n'a pas le choix
Pour les abonnés ruraux de l'Arkansas, de la Virginie ou de la Louisiane, c'est la deuxième révision tarifaire en dix mois. Impossible ici de menacer d'aller voir ailleurs, il n'y a bien souvent personne en face. Jon Peha, ancien directeur technique de la FCC, relève qu'aucun opérateur n'avait encore osé ajuster chaque trimestre les forfaits d'une clientèle captive. Starlink compte plus de 13,6 millions d'abonnés dans le monde, mais son revenu moyen par abonné est passé d'environ 83 à 69 dollars en un an, et cette hausse tombe bien pour redresser la courbe. Par chez nous, rien de tel pour le moment, des remises de 10 à 20 % sont même signalées en France, au Royaume-Uni ou en Australie.
On en dit quoi ?
Sur le papier, la logique se défend, faire payer la rareté est toujours plus présentable que brider tout le monde. Le problème, c'est que ce système frappe d'abord ceux qui n'ont aucune alternative. Starlink s'est construit en se présentant comme la solution des oubliés de la fibre, et ce sont eux qui financent aujourd'hui la saturation du réseau. Un abonnement dont le prix peut changer tous les trois mois sans que vous ayez votre mot à dire, c'est quand même un peu spécial.