SpaceX veut racheter Boost Mobile et ses 7 millions d'abonnés pour devenir opérateur

On en dit quoi ?



La méthode est du pur Musk, quand le marché refuse de lui louer un réseau, il essaie d'en acheter un. Boost Mobile pèse peu face aux trois géants avec ses 7 millions d'abonnés, mais ajouté aux plus de 27 milliards de dollars de fréquences et à la constellation Starlink, l'ensemble dessinerait un quatrième opérateur crédible. Tout ceci reste quand même une rumeur, bien sourcée certes, mais une rumeur. Par chez nous, rien ne change de toute façon, Starlink ne vend aucun forfait mobile en Europe, et ce futur opérateur, s'il voit le jour, sera réservé aux Américains.