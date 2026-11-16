Comment installer les nouvelles bêtas ?

Sur iPhone et iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, puis sélectionnez la version souhaitée. Sur Mac, l’option est accessible depuis Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.

Quelles nouveautés ?

, à condition de disposer d’un compte Apple inscrit au programme de développement. Comme toujours, une sauvegarde préalable est fortement recommandée. Ces versions de développement peuvent encore comporter des bugs, affecter l’autonomie ou provoquer desavec certaines applications. Il est donc préférable de les installer sur un appareil secondaire afin de tester les nouveautés sans perturber son utilisation quotidienne.Apple poursuit le développement de ses systèmes d’exploitation avec une nouvelle série de versions bêta.sont désormais proposés aux développeurs. Pour le moment, Apple n’a pas encore détaillé l’ensemble des changements apportés par ces mises à jour. Les premières explorations permettront de déterminer si elles introduisent de nouvelles fonctionnalités ou se concentrent principalement sur les corrections de bugs et les améliorations de performances.Les précédentes mises à jour ont notamment accompagné l’adaptation d’iOS au format pliable du nouvel iPhone, ainsi que les premiers développements de Siri AI. Avec iOS 27.3, l’attention se portera notamment sur les éventuelles nouveautés liées à l’intelligence artificielle, les ajustements de l’interface et les améliorations de stabilité.Cette nouvelle vague de bêtas concerne également l’ensemble de l’écosystème Apple. Sur Mac,pourrait apporter des optimisations de performances, des corrections de bugs et des ajustements aux fonctions partagées avec l’iPhone et l’iPad. Les utilisateurs d’Apple Watch, d’Apple TV et de Vision Pro sont également concernés, même si aucune nouveauté majeure propre à ces plateformes n’a encore été identifiée à ce stade.