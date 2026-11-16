Apple déploie les bêtas 2 d’iOS 27.3, macOS 27.3 et de ses autres systèmes
Par Laurence - Publié le
Après une petite pause, Apple ouvre la semaine avec une nouvelle version bêta de ses systèmes. Au programme les bêtas 2 d’iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3..
Les nouvelles bêtas sont disponibles au téléchargement depuis les réglages des appareils compatibles, à condition de disposer d’un compte Apple inscrit au programme de développement. Comme toujours, une sauvegarde préalable est fortement recommandée. Ces versions de développement peuvent encore comporter des bugs, affecter l’autonomie ou provoquer des incompatibilités avec certaines applications. Il est donc préférable de les installer sur un appareil secondaire afin de tester les nouveautés sans perturber son utilisation quotidienne.
Apple poursuit le développement de ses systèmes d’exploitation avec une nouvelle série de versions bêta. iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS Golden Gate 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3 sont désormais proposés aux développeurs. Pour le moment, Apple n’a pas encore détaillé l’ensemble des changements apportés par ces mises à jour. Les premières explorations permettront de déterminer si elles introduisent de nouvelles fonctionnalités ou se concentrent principalement sur les corrections de bugs et les améliorations de performances.
Après un automne particulièrement chargé, marqué par le lancement d’iOS 27 et l’arrivée de l’iPhone Duo, Apple continue de faire évoluer son système mobile. Les précédentes mises à jour ont notamment accompagné l’adaptation d’iOS au format pliable du nouvel iPhone, ainsi que les premiers développements de Siri AI. Avec iOS 27.3, l’attention se portera notamment sur les éventuelles nouveautés liées à l’intelligence artificielle, les ajustements de l’interface et les améliorations de stabilité.
Cette nouvelle vague de bêtas concerne également l’ensemble de l’écosystème Apple. Sur Mac, macOS Golden Gate 27.3 pourrait apporter des optimisations de performances, des corrections de bugs et des ajustements aux fonctions partagées avec l’iPhone et l’iPad. Les utilisateurs d’Apple Watch, d’Apple TV et de Vision Pro sont également concernés, même si aucune nouveauté majeure propre à ces plateformes n’a encore été identifiée à ce stade.
Le temps d’installer et de décortiquer ces nouvelles versions, et on vous dit tout !
Comment installer les nouvelles bêtas ?
Les nouvelles bêtas sont disponibles au téléchargement depuis les réglages des appareils compatibles, à condition de disposer d’un compte Apple inscrit au programme de développement. Comme toujours, une sauvegarde préalable est fortement recommandée. Ces versions de développement peuvent encore comporter des bugs, affecter l’autonomie ou provoquer des incompatibilités avec certaines applications. Il est donc préférable de les installer sur un appareil secondaire afin de tester les nouveautés sans perturber son utilisation quotidienne.
Sur iPhone et iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, puis sélectionnez la version souhaitée. Sur Mac, l’option est accessible depuis Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.
Quelles nouveautés ?
Apple poursuit le développement de ses systèmes d’exploitation avec une nouvelle série de versions bêta. iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS Golden Gate 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3 sont désormais proposés aux développeurs. Pour le moment, Apple n’a pas encore détaillé l’ensemble des changements apportés par ces mises à jour. Les premières explorations permettront de déterminer si elles introduisent de nouvelles fonctionnalités ou se concentrent principalement sur les corrections de bugs et les améliorations de performances.
Après un automne particulièrement chargé, marqué par le lancement d’iOS 27 et l’arrivée de l’iPhone Duo, Apple continue de faire évoluer son système mobile. Les précédentes mises à jour ont notamment accompagné l’adaptation d’iOS au format pliable du nouvel iPhone, ainsi que les premiers développements de Siri AI. Avec iOS 27.3, l’attention se portera notamment sur les éventuelles nouveautés liées à l’intelligence artificielle, les ajustements de l’interface et les améliorations de stabilité.
Cette nouvelle vague de bêtas concerne également l’ensemble de l’écosystème Apple. Sur Mac, macOS Golden Gate 27.3 pourrait apporter des optimisations de performances, des corrections de bugs et des ajustements aux fonctions partagées avec l’iPhone et l’iPad. Les utilisateurs d’Apple Watch, d’Apple TV et de Vision Pro sont également concernés, même si aucune nouveauté majeure propre à ces plateformes n’a encore été identifiée à ce stade.
Le temps d’installer et de décortiquer ces nouvelles versions, et on vous dit tout !