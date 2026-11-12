Clap de fin : Apple ferme ses forums d’assistance après 30 ans d’existence

Les forums Apple ferment définitivement le 20 novembre

le site n’acceptera plus de nouvelles publications et sera uniquement accessible en lecture

Une communauté née à la fin des années 1990

Qu’en penser ?



Après près de trois décennies d’existence, la disparition de ces forums constitue un changement important dans la manière dont Apple accompagne ses utilisateurs. Contrairement aux pages d’assistance traditionnelles, ces discussions permettaient de confronter plusieurs expériences et de découvrir des solutions proposées directement par la communauté. La principale interrogation concerne désormais le devenir de cette immense base de connaissances accumulée depuis des années. Sa disparition ferait perdre une ressource précieuse, notamment pour les utilisateurs d’anciens Mac, iPhone ou iPad, dont les problèmes ne sont plus nécessairement couverts par la documentation actuelle d’Apple.

Assistance Apple Apple Télécharger

Si vous avez déjà cherché une solution à un problème rencontré avec votre iPhone, votre Mac ou votre iPad, vous vous êtes probablement retrouvé sur un des. Connus sous le nom d’, ces espaces de discussion permettaient aux utilisateurs du monde entier de poser des questions, de partager leurs expériences et de s’entraider.Mais, date à partir de laquelle. En effet, depuis le 10 novembre, un message accueille les visiteurs pour les informer que la plateforme n’accepte plus de nouvelles publications et il n’est plus possible de poser de nouvelles questions ni de répondre aux messages.Cette fermeture marque la disparition d’un service particulièrement ancien dans l’écosystème Apple., lorsque la plateforme portait encore le nom d’Elle avait ensuite été rebaptisée, avant de connaître une importante refonte en avril 2011 sous le nom d’. Cette nouvelle version introduisait notamment des profils personnalisés et un système de réputation permettant de valoriser les membres les plus actifs. Au fil des années, les forums sont devenusCertains contributeurs expérimentés y consacraient d'ailleurs une bonne partie de leur temps libre pour résoudre les problèmes rencontrés par d’autres propriétaires de produits Apple. L’intérêt de ces discussions résidait notamment dans la possibilité de trouver des solutions à des dysfonctionnements très spécifiques, parfois peu documentés dans les pages d’assistance officielles.Dans son message, Apple remercie les membres de la communauté pour leur contribution et invite les utilisateurs à se tourner vers son site d’assistance officiel. La disparition des forums soulève toutefois plusieurs questions.