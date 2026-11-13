Erin Brockovich, seule contre tous (les data centers) !
Par Laurence - Publié le
Elle avait fait trembler un géant américain de l'énergie dans les années 1990. Plus de trente ans après, Erin Brockovich s'attaque à un nouvel adversaire : les data centers qui alimentent l'intelligence artificielle. L'activiste américaine a lancé une plateforme collaborative pour recenser ces installations et recueillir les témoignages des habitants. Son objectif ? Faire la lumière sur les conséquences environnementales de la course à l'IA.
Son nom est indissociable du film qui lui a été consacré en 2000, avec Julia Roberts dans le rôle principal. Mais derrière le succès hollywoodien se cache une véritable bataille judiciaire. Dans les années 1990, Erin Brockovich avait contribué à révéler une importante contamination des eaux souterraines à Hinkley, en Californie, impliquant la compagnie énergétique Pacific Gas and Electric (PG&E).
L'affaire avait débouché en 1996 sur un accord de 333 millions de dollars en faveur des victimes. Aujourd'hui, l'activiste américaine de 66 ans a trouvé un nouveau terrain de mobilisation : les immenses centres de données construits pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. Et cette fois, ses adversaires potentiels comptent parmi les entreprises les plus puissantes de la planète.
Pour mener ce nouveau combat, Erin Brockovich a lancé Brockovich AI Data Center Reporting, une plateforme destinée à documenter l'implantation des infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis.
Le site propose notamment une carte impressionnante interactive recensant les centres de données en activité, en construction, en projet ou même abandonnés. Les internautes peuvent également signaler une installation, partager leurs inquiétudes et transmettre des photographies.
L'initiative avait déjà recueilli près de 4 000 témoignages au printemps 2026, provenant de presque tous les États américains. L'objectif est de faire émerger une vision nationale de problèmes qui, jusqu'ici, étaient souvent traités localement.
Car derrière les prouesses de ChatGPT, Claude ou Gemini se cachent des infrastructures particulièrement gourmandes en ressources. Les serveurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle nécessitent d'importantes quantités d'électricité. Leur refroidissement peut également mobiliser des volumes considérables d'eau, selon les technologies employées.
Les habitants vivant à proximité de ces installations s'inquiètent aussi des nuisances grandissantes : du bruit des systèmes de refroidissement, des conséquences sur les réseaux électriques et de l'augmentation potentielle de leurs factures. Mais pour Erin Brockovich, le principal problème est surtout le manque de transparence entourant certains projets.
Des riverains affirment découvrir tardivement (limite du jour au lendemain) la construction de gigantesques complexes informatiques, parfois après que les principales décisions administratives ont déjà été prises. L'activiste dénonce ainsi des procédures insuffisamment ouvertes à la consultation des populations concernées.
Erin Brockovich ne se présente pourtant pas comme une opposante systématique à l'intelligence artificielle ou aux centres de données. Elle demande avant tout que les habitants puissent connaître les conséquences des projets sur leur environnement et participer aux décisions. Et le sujet dépasse désormais les simples mobilisations locales.
Aux États-Unis, plusieurs collectivités ont organisé des consultations ou des référendums sur l'implantation de nouvelles infrastructures. Lors des élections de novembre 2026, les data centers sont même devenus un enjeu politique dans plusieurs États. La course à l'intelligence artificielle se heurte ainsi à une question de plus en plus concrète : qui doit supporter les coûts environnementaux et énergétiques de son développement ?
Le nouveau combat d'Erin Brockovich illustre une évolution importante du débat autour de l'intelligence artificielle. Longtemps concentrées sur les performances des modèles, les discussions portent désormais aussi sur les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement. Si les data centers peuvent générer des investissements, des emplois et des recettes fiscales, leur implantation soulève également des questions légitimes sur l'utilisation des ressources locales. En donnant la parole aux riverains, Erin Brockovich rappelle surtout que derrière chaque réponse générée par une IA se trouvent des installations bien réelles, avec des conséquences qui ne sont pas uniquement virtuelles.
D'Hollywood aux géants de l'intelligence artificielle
Son nom est indissociable du film qui lui a été consacré en 2000, avec Julia Roberts dans le rôle principal. Mais derrière le succès hollywoodien se cache une véritable bataille judiciaire. Dans les années 1990, Erin Brockovich avait contribué à révéler une importante contamination des eaux souterraines à Hinkley, en Californie, impliquant la compagnie énergétique Pacific Gas and Electric (PG&E).
L'affaire avait débouché en 1996 sur un accord de 333 millions de dollars en faveur des victimes. Aujourd'hui, l'activiste américaine de 66 ans a trouvé un nouveau terrain de mobilisation : les immenses centres de données construits pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. Et cette fois, ses adversaires potentiels comptent parmi les entreprises les plus puissantes de la planète.
Une carte pour surveiller les data centers
Pour mener ce nouveau combat, Erin Brockovich a lancé Brockovich AI Data Center Reporting, une plateforme destinée à documenter l'implantation des infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis.
Le site propose notamment une carte impressionnante interactive recensant les centres de données en activité, en construction, en projet ou même abandonnés. Les internautes peuvent également signaler une installation, partager leurs inquiétudes et transmettre des photographies.
L'initiative avait déjà recueilli près de 4 000 témoignages au printemps 2026, provenant de presque tous les États américains. L'objectif est de faire émerger une vision nationale de problèmes qui, jusqu'ici, étaient souvent traités localement.
Eau, électricité, bruit : l'envers du décor de l'IA
Car derrière les prouesses de ChatGPT, Claude ou Gemini se cachent des infrastructures particulièrement gourmandes en ressources. Les serveurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle nécessitent d'importantes quantités d'électricité. Leur refroidissement peut également mobiliser des volumes considérables d'eau, selon les technologies employées.
Les habitants vivant à proximité de ces installations s'inquiètent aussi des nuisances grandissantes : du bruit des systèmes de refroidissement, des conséquences sur les réseaux électriques et de l'augmentation potentielle de leurs factures. Mais pour Erin Brockovich, le principal problème est surtout le manque de transparence entourant certains projets.
Des riverains affirment découvrir tardivement (limite du jour au lendemain) la construction de gigantesques complexes informatiques, parfois après que les principales décisions administratives ont déjà été prises. L'activiste dénonce ainsi des procédures insuffisamment ouvertes à la consultation des populations concernées.
Un mouvement qui prend de l'ampleur
Erin Brockovich ne se présente pourtant pas comme une opposante systématique à l'intelligence artificielle ou aux centres de données. Elle demande avant tout que les habitants puissent connaître les conséquences des projets sur leur environnement et participer aux décisions. Et le sujet dépasse désormais les simples mobilisations locales.
Aux États-Unis, plusieurs collectivités ont organisé des consultations ou des référendums sur l'implantation de nouvelles infrastructures. Lors des élections de novembre 2026, les data centers sont même devenus un enjeu politique dans plusieurs États. La course à l'intelligence artificielle se heurte ainsi à une question de plus en plus concrète : qui doit supporter les coûts environnementaux et énergétiques de son développement ?
Qu'en penser ?
Le nouveau combat d'Erin Brockovich illustre une évolution importante du débat autour de l'intelligence artificielle. Longtemps concentrées sur les performances des modèles, les discussions portent désormais aussi sur les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement. Si les data centers peuvent générer des investissements, des emplois et des recettes fiscales, leur implantation soulève également des questions légitimes sur l'utilisation des ressources locales. En donnant la parole aux riverains, Erin Brockovich rappelle surtout que derrière chaque réponse générée par une IA se trouvent des installations bien réelles, avec des conséquences qui ne sont pas uniquement virtuelles.