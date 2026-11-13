Erin Brockovich, seule contre tous (les data centers) !

D'Hollywood aux géants de l'intelligence artificielle

Une carte pour surveiller les data centers

Eau, électricité, bruit : l'envers du décor de l'IA

Un mouvement qui prend de l'ampleur

Qu'en penser ?



Le nouveau combat d'Erin Brockovich illustre une évolution importante du débat autour de l'intelligence artificielle. Longtemps concentrées sur les performances des modèles, les discussions portent désormais aussi sur les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement. Si les data centers peuvent générer des investissements, des emplois et des recettes fiscales, leur implantation soulève également des questions légitimes sur l'utilisation des ressources locales. En donnant la parole aux riverains, Erin Brockovich rappelle surtout que derrière chaque réponse générée par une IA se trouvent des installations bien réelles, avec des conséquences qui ne sont pas uniquement virtuelles.

. Mais derrière le succès hollywoodien se cache une véritable bataille judiciaire. Dans les années 1990, Erin Brockovich avait contribué à révéler une importante contamination des eaux souterraines à Hinkley, en Californie, impliquant la compagnie énergétique Pacific Gas and Electric (PG&E).L'affaire avait débouché en 1996 sur un accord de 333 millions de dollars en faveur des victimes. Aujourd'hui,. Et cette fois, ses adversaires potentiels comptent parmi les entreprises les plus puissantes de la planète.Pour mener ce nouveau combat,, une plateforme destinée à documenter l'implantation des infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis.Le site propose notamment. Les internautes peuvent également signaler une installation, partager leurs inquiétudes et transmettre des photographies.L'initiative avait déjà recueilli. L'objectif est de faire émerger une vision nationale de problèmes qui, jusqu'ici, étaient souvent traités localement.Car derrière les prouesses de ChatGPT, Claude ou Gemini se cachent des infrastructures particulièrement. Les serveurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle nécessitent. Leur refroidissement peut également mobiliser des volumes considérables d'eau, selon les technologies employées.Les habitants vivant à proximité de ces installations s'inquiètent aussi: du bruit des systèmes de refroidissement, des conséquences sur les réseaux électriques et de l'augmentation potentielle de leurs factures. Mais pour Erin Brockovich,Des riverains affirment(limite du jour au lendemain) la construction de gigantesques complexes informatiques, parfois après que les principales décisions administratives ont déjà été prises. L'activiste dénonce ainsi des procédures insuffisamment ouvertes à la consultation des populations concernées.Erin Brockovich ne se présente pourtant pas comme une opposante systématique à l'intelligence artificielle ou aux centres de données. Elle demande avant tout que. Et le sujet dépasse désormais les simples mobilisations locales.Aux États-Unis, plusieurs collectivités ont organisé des consultations ou des référendums sur l'implantation de nouvelles infrastructures. Lors des élections de novembre 2026, les data centers sont même devenus un enjeu politique dans plusieurs États.