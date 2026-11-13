Google risque à nouveau 1,5 milliard d'euros d'amende !

Une amende de 1,5 milliard d’euros annulée en 2024

Des contrats qui empêchaient la concurrence

La justice européenne pourrait relancer l’affaire

Google pourrait-il devoir payer 1,5 milliard d’euros ?

Qu’en penser ?



Sept ans après la sanction initiale, l’affaire AdSense est donc loin d’être terminée. Ce nouveau rebondissement illustre surtout la complexité des procédures antitrust européennes, où plusieurs années peuvent séparer une décision de la Commission de son éventuelle confirmation définitive. Pour Google, l’enjeu dépasse les 1,5 milliard d’euros : une nouvelle décision défavorable pourrait également conforter la capacité de Bruxelles à sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes numériques.

L’affaire remonte à mars 2019. À l’époque, la Commission européenne avait infligé à Google. Bruxelles reprochait au géant américain d’avoir imposé des conditions anticoncurrentielles aux éditeurs de sites Internet utilisant son serviceCe système permettait aux sites disposant d’un moteur de recherche intégré d’. Mais selon la Commission, Google avait profité de sa position dominante pour limiter l’accès de ses concurrents à ces espaces publicitaires.Les pratiques incriminées s’étaient étendues sur une période de dix ans, entre 2006 et 2016. Google avait contesté cette sanction devant la justice européenne et obtenu gain de cause en septembre 2024.Au cœur du dossier figurentaux partenaires de Google. Certaines prévoyaient une, empêchant les éditeurs de diffuser des publicités provenant de services concurrents. D’autresaux annonces commercialisées par Google. Enfin, certaines dispositions obligeaient les éditeurs àde Google avant de modifier la présentation des publicités concurrentes.Pour Bruxelles,, au détriment des autres intermédiaires publicitaires. Le Tribunal avait toutefois considéré que la Commission n’avait pas suffisamment examiné certaines circonstances, notamment la durée des contrats et les effets des restrictions sur la concurrence. C’est précisément cette analyse qui est aujourd’hui remise en question.Dans ses conclusions du 12 novembre 2026,. Selon elle, le Tribunal aurait imposé des exigences excessives à la Commission concernant l’analyse de la durée des pratiques anticoncurrentielles.Elle considère notamment qu’il n’était pas nécessaire d’examiner chaque contrat individuellement avec le niveau de détail exigé par les premiers juges. Elle propose donc de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il procède à un nouvel examen des arguments de Google. Mais attention les juges de la CJUE restent libres de suivre ou non les recommandations de l’avocate générale. Leur arrêt est attendu en 2027.Même si la Cour suit les conclusions de Juliane Kokott,Un renvoi devant le Tribunal ouvrirait une nouvelle étape judiciaire, notamment pour examiner les arguments qui n’avaient pas encore été tranchés.Le montant de la sanction pourrait également être revu à la baisse, certains éléments favorables à Google n’étant plus contestés dans la procédure. Cette affaire s’ajoute aux nombreuses procédures européennes visant le groupe américain, notamment celles concernant Android, Google Shopping et les pratiques publicitaires.