Pourquoi Apple prive-t-elle l'Europe de son nouvel écran connecté HomeView ?
Par Laurence - Publié le
Hier après midi, Apple a dévoilé, sans trop de surprise, HomeView, son nouvel écran connecté destiné à piloter toute la maison. Disponible en précommande à partir de 299 dollars, il ne sera pourtant pas commercialisé dans aucun pays de l’Union européenne. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas une question de calendrier : Apple assume cette exclusion et pointe directement l’absence de Siri AI sur iPhone en Europe.
Après plusieurs mois de rumeurs, Apple a enfin officialisé son premier écran connecté dédié à la maison. Avec son écran de 7 pouces, sa caméra FaceTime, ses haut-parleurs et son intégration à l’application Maison, ce nouvel appareil entend devenir le centre de contrôle de l’écosystème domotique d’Apple.
Mais sa véritable particularité repose sur Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal. Ce dernier est capable de comprendre des demandes plus complexes, de tenir une conversation et d’exploiter certaines informations personnelles pour proposer des réponses contextualisées.
Proposé à partir de 299 dollars aux États-Unis, HomeView est disponible en précommande dans plusieurs pays, pour une commercialisation prévue le 13 novembre. Oui mais voilà, une fois encore, il est impossible de le commander depuis le Vieux Continent. Et Apple ne laisse planer aucun doute sur les raisons de cette absence.
Dans son communiqué officiel, la firme précise :
La situation peut sembler paradoxale. En effet, Siri AI est disponible sur macOS Golden Gate et visionOS 27 dans l’Union européenne, alors que sa disponibilité sur iOS 27 / iPadOS 27 reste bloquée.
La différence tient notamment au cadre réglementaire européen et au Digital Markets Act (DMA). Ce règlement impose des obligations particulières aux grandes plateformes numériques désignées comme contrôleurs d’accès (gatekeepers), notamment en matière d’interopérabilité et d’ouverture à la concurrence. Or, iOS est concerné par ces obligations, contrairement à macOS et visionOS dans ce contexte.
Apple n’a pas détaillé précisément les exigences réglementaires qui empêchent actuellement le déploiement de Siri AI sur iPhone dans l’Union européenne. La firme établit néanmoins un lien direct entre cette indisponibilité et sa décision de ne pas lancer HomeView sur le marché européen. Le problème ne concerne donc pas les capacités matérielles de HomeView, mais plutôt son intégration à l’écosystème iPhone.
C’est toute la question. Techniquement, on pourrait imaginer un HomeView fonctionnant en Europe avec certaines fonctionnalités limitées (regardez le nouveau HomePod mini 2 qui sera commercialisé sans Siri AI pour son lancement). L’appareil pourrait toujours servir à contrôler les accessoires HomeKit et Matter, afficher les caméras de surveillance, gérer la musique ou passer des appels FaceTime.
Mais certaines fonctions avancées de Siri AI reposent sur les informations personnelles disponibles sur un iPhone ou un iPad compatible, notamment pour répondre à des demandes liées aux messages, au calendrier ou aux habitudes de l’utilisateur. Sans cette intégration, le HomeView perdrait une partie de ce qui le distingue des autres écrans connectés. Apple semble donc avoir fait le choix de ne pas proposer une expérience qu’elle jugerait incomplète, plutôt que de commercialiser une version européenne avec des restrictions.
Pour le moment, aucune date n’est annoncée, mais elle est forcément lés à celle de Siri AI. Apple indique travailler avec les autorités européennes pour trouver une issue, sans préciser de calendrier ni garantir que HomeView sera commercialisé dans l’Union européenne à court terme.
Cette situation intervient alors que Cupertino tente justement de relancer son écosystème domotique, avec une nouvelle Apple TV 4K, le HomePod mini 2 et toute une gamme d’accessoires Apple Home Collection développés avec LG et Schneider Electric. HomeView devait être la pièce centrale de cette stratégie. Mais pour les utilisateurs français, il faudra encore patienter.
Et voilà, nous sommes encore punis, parents pauvres de la tech, La décision d’Apple est pour le moins frustrante. Alors que HomeView pourrait fonctionner avec de nombreuses fonctions domotiques indépendantes de Siri AI, la firme choisit de priver l’ensemble des utilisateurs européens de son nouvel appareil. Elle met en avant l’indisponibilité de Siri AI sur iOS, dans un contexte de tensions réglementaires avec l’UE, mais ne précise pas ce qui empêche concrètement un lancement avec des fonctions limitées. La question est de savoir si cette décision permettra d’accélérer les discussions avec Bruxelles ou si HomeView rejoindra la liste des nouveautés de Cupertino dont les utilisateurs français devront attendre plusieurs mois, voire davantage, pour en profiter.
HomeView, le grand absent
Après plusieurs mois de rumeurs, Apple a enfin officialisé son premier écran connecté dédié à la maison. Avec son écran de 7 pouces, sa caméra FaceTime, ses haut-parleurs et son intégration à l’application Maison, ce nouvel appareil entend devenir le centre de contrôle de l’écosystème domotique d’Apple.
Mais sa véritable particularité repose sur Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal. Ce dernier est capable de comprendre des demandes plus complexes, de tenir une conversation et d’exploiter certaines informations personnelles pour proposer des réponses contextualisées.
Proposé à partir de 299 dollars aux États-Unis, HomeView est disponible en précommande dans plusieurs pays, pour une commercialisation prévue le 13 novembre. Oui mais voilà, une fois encore, il est impossible de le commander depuis le Vieux Continent. Et Apple ne laisse planer aucun doute sur les raisons de cette absence.
Dans son communiqué officiel, la firme précise :
Apple HomeView n’est pas disponible à la vente dans l’Union européenne, car Siri AI n’est actuellement pas disponible sur iOS dans cette zone. Apple travaille de manière constructive avec l’Union européenne pour tenter de trouver une solution. Autrement dit, Apple préfère ne pas commercialiser HomeView en Europe plutôt que de proposer une version privée de certaines fonctionnalités de Siri AI.
Pourquoi Siri AI fonctionne-t-il sur Mac, mais pas sur iPhone ?
La situation peut sembler paradoxale. En effet, Siri AI est disponible sur macOS Golden Gate et visionOS 27 dans l’Union européenne, alors que sa disponibilité sur iOS 27 / iPadOS 27 reste bloquée.
La différence tient notamment au cadre réglementaire européen et au Digital Markets Act (DMA). Ce règlement impose des obligations particulières aux grandes plateformes numériques désignées comme contrôleurs d’accès (gatekeepers), notamment en matière d’interopérabilité et d’ouverture à la concurrence. Or, iOS est concerné par ces obligations, contrairement à macOS et visionOS dans ce contexte.
Apple n’a pas détaillé précisément les exigences réglementaires qui empêchent actuellement le déploiement de Siri AI sur iPhone dans l’Union européenne. La firme établit néanmoins un lien direct entre cette indisponibilité et sa décision de ne pas lancer HomeView sur le marché européen. Le problème ne concerne donc pas les capacités matérielles de HomeView, mais plutôt son intégration à l’écosystème iPhone.
Apple aurait-elle pu lancer une version européenne ?
C’est toute la question. Techniquement, on pourrait imaginer un HomeView fonctionnant en Europe avec certaines fonctionnalités limitées (regardez le nouveau HomePod mini 2 qui sera commercialisé sans Siri AI pour son lancement). L’appareil pourrait toujours servir à contrôler les accessoires HomeKit et Matter, afficher les caméras de surveillance, gérer la musique ou passer des appels FaceTime.
Mais certaines fonctions avancées de Siri AI reposent sur les informations personnelles disponibles sur un iPhone ou un iPad compatible, notamment pour répondre à des demandes liées aux messages, au calendrier ou aux habitudes de l’utilisateur. Sans cette intégration, le HomeView perdrait une partie de ce qui le distingue des autres écrans connectés. Apple semble donc avoir fait le choix de ne pas proposer une expérience qu’elle jugerait incomplète, plutôt que de commercialiser une version européenne avec des restrictions.
Et quand HomeView arrivera-t-il en Europe ?
Pour le moment, aucune date n’est annoncée, mais elle est forcément lés à celle de Siri AI. Apple indique travailler avec les autorités européennes pour trouver une issue, sans préciser de calendrier ni garantir que HomeView sera commercialisé dans l’Union européenne à court terme.
Cette situation intervient alors que Cupertino tente justement de relancer son écosystème domotique, avec une nouvelle Apple TV 4K, le HomePod mini 2 et toute une gamme d’accessoires Apple Home Collection développés avec LG et Schneider Electric. HomeView devait être la pièce centrale de cette stratégie. Mais pour les utilisateurs français, il faudra encore patienter.
Qu’en penser ?
Et voilà, nous sommes encore punis, parents pauvres de la tech, La décision d’Apple est pour le moins frustrante. Alors que HomeView pourrait fonctionner avec de nombreuses fonctions domotiques indépendantes de Siri AI, la firme choisit de priver l’ensemble des utilisateurs européens de son nouvel appareil. Elle met en avant l’indisponibilité de Siri AI sur iOS, dans un contexte de tensions réglementaires avec l’UE, mais ne précise pas ce qui empêche concrètement un lancement avec des fonctions limitées. La question est de savoir si cette décision permettra d’accélérer les discussions avec Bruxelles ou si HomeView rejoindra la liste des nouveautés de Cupertino dont les utilisateurs français devront attendre plusieurs mois, voire davantage, pour en profiter.