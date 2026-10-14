Pourquoi Apple prive-t-elle l'Europe de son nouvel écran connecté HomeView ?

Qu’en penser ?



Et voilà, nous sommes encore punis, parents pauvres de la tech, La décision d’Apple est pour le moins frustrante. Alors que HomeView pourrait fonctionner avec de nombreuses fonctions domotiques indépendantes de Siri AI, la firme choisit de priver l’ensemble des utilisateurs européens de son nouvel appareil. Elle met en avant l’indisponibilité de Siri AI sur iOS, dans un contexte de tensions réglementaires avec l’UE, mais ne précise pas ce qui empêche concrètement un lancement avec des fonctions limitées. La question est de savoir si cette décision permettra d’accélérer les discussions avec Bruxelles ou si HomeView rejoindra la liste des nouveautés de Cupertino dont les utilisateurs français devront attendre plusieurs mois, voire davantage, pour en profiter.