Une journée entière pour envoyer un signal à Voyager 1

Io et ses volcans (1979)

La NASA invite le monde entier à saluer Voyager 1

Shine Bright for Voyager's Light Day

Le signal reprend les lettres « VGR », pour Voyager, en code Morse :



- V : trois signaux courts et un long

- G : deux signaux longs et un court

- R : un signal court, un long et un court

Une sonde qui a révolutionné notre connaissance du Système solaire

Jupiter et sa Grande Tache rouge (1979)

Saturne et ses anneaux (1980)

Pale Blue Dot

Pale Blue Dot — La Terre vue à six milliards de kilomètres (1990)

Une mission qui continue malgré le vieillissement de ses équipements

Le portrait de famille du Système solaire (1990)

Qu'en penser ?



Voyager 1 constitue l'une des plus grandes réussites de l'exploration spatiale. Conçue dans les années 1970 pour une mission de quelques années, elle continue de fonctionner près de cinq décennies plus tard, à une distance qui rend chaque communication particulièrement complexe. Le franchissement du jour-lumière ne modifiera pas sa mission scientifique, mais il marque une nouvelle étape dans cette aventure technologique exceptionnelle. Et rappelle qu'un engin conçu bien avant l'apparition des ordinateurs personnels modernes poursuit toujours son voyage au-delà des planètes du Système solaire.

. À l'époque, la sonde avait pour mission d'explorer Jupiter et Saturne, deux planètes encore largement méconnues. Près d'un demi-siècle plus tard, Voyager 1 poursuit toujours son voyage. Elle est aujourd'hui l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre.selon les informations communiquées, la sonde devrait atteindre une distance particulièrement symbolique :. Autrement dit, la lumière, qui se déplace à près de 300 000 kilomètres par seconde dans le vide, met désormais 24 heures pour parcourir la distance séparant notre planète de Voyager 1.À titre de comparaison, un signal lumineux met environ 1,3 seconde pour voyager entre la Terre et la Lune, et un peu plus de huit minutes pour nous parvenir depuis le Soleil. Cette distance complique considérablement les communications avec la sonde.Le moindre échange avec les équipes de la NASA prend donc au minimum 48 heures., baptisée. Le principe est simple : après le coucher du soleil, chacun peut utiliser une lampe de poche, un smartphone ou une lumière de vélo pour envoyer un message lumineux en direction du ciel.Les participants sont invités à répéter cette séquence pendant environ une minute et à partager leurs photos ou vidéos en identifiant la NASA. Bien entendu,. Les véritables communications avec la sonde utilisent les antennes du Deep Space Network, le réseau de communication interplanétaire de l'agence américaine. L'initiative permet surtout de rappeler les distances considérables parcourues par cette mission exceptionnelle.Avant de s'aventurer vers l'espace interstellaire, Voyager 1 a profondément transformé notre connaissance des planètes géantes., transmettant des photographies d'une précision inédite. Ses observations ont notamment permis de découvrir l'activité volcanique d'Io, l'une des lunes de Jupiter., révélant de nouveaux détails sur ses anneaux et sur Titan, son plus grand satellite. Ces rencontres ont donné naissance à certaines des images les plus célèbres de l'exploration spatiale.En février 1990, alors qu'elle se trouvait à environ six milliards de kilomètres de la Terre, Voyager 1 a également réalisé une photographie devenue historique :. Sur ce cliché, notre planète apparaît comme un minuscule point lumineux perdu dans l'immensité de l'espace. L'image a notamment inspiré l'astronome Carl Sagan, qui y voyait une illustration saisissante de la fragilité de notre monde.La sonde poursuit ses mesures scientifiques, mais ses équipements vieillissent et ses réserves énergétiques diminuent progressivement., dont la puissance disponible baisse au fil des années. Pour prolonger la mission, la NASA doit régulièrement désactiver certains instruments et systèmes devenus moins prioritaires.Voyager 1 transporte également le célèbre, un disque contenant des sons, des musiques, des images et des messages destinés à présenter la Terre et l'humanité à une éventuelle civilisation extraterrestre.Selon les estimations évoquées, elle pourrait atteindre à son tour la distance d'un jour-lumière en novembre 2035.