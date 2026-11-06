La NASA présente son avion expérimental X-70... avec une image générée par IA

On en dit quoi ?



Une agence qui envoie des sondes photographier Pluton en gros plan et qui présente son propre avion avec une image générée par IA, c'est quand même un drôle de paradoxe. Sur le fond, l'idée d'un banc d'essai modulaire est plutôt bonne, parce que la recherche aéronautique américaine a surtout manqué d'avions ces dernières années, le X-57 électrique a d'ailleurs été abandonné avant même d'avoir volé. Du coup, on attend surtout de voir la vraie bête avec une vraie photo.