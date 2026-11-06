La NASA présente son avion expérimental X-70... avec une image générée par IA
Par Vincent Lautier - Publié le
La NASA a profité du sommet UP.Summit, organisé au Kennedy Space Center, pour annoncer le X-70 Fractal, un avion expérimental habité chargé de tester les technologies de vol de demain, avec un premier vol espéré d'ici deux ans. Mais l'agence n'a donné ni constructeur, ni prix, ni la moindre photo de l'appareil : l'annonce est illustrée par une image générée par IA.
Le X-70 Fractal rejoint la famille des X-planes, ces appareils de recherche qui accompagnent l'aviation américaine depuis le Bell X-1, premier avion à franchir le mur du son en 1947, jusqu'au X-59 qui doit rendre le supersonique discret au-dessus des zones habitées. La mission du nouveau venu est différente. Il ne cherche à battre aucun record. Il servira de banc d'essai généraliste, une plateforme habitée dont les commandes de vol peuvent être reconfigurées très rapidement, pour explorer la maniabilité d'une façon encore jamais tentée avec un pilote à bord. Jared Isaacman, l'administrateur de la NASA, y voit le premier morceau d'un nouveau départ pour l'aéronautique de l'agence.
Sur la fiche technique, on est loin du monstre hypersonique. Le X-70 affiche 4,5 tonnes au décollage, une croisière à Mach 0,75, l'allure d'un avion de ligne, un plafond de 13 700 mètres et un rayon d'action d'environ 2 800 kilomètres. L'intérêt est ailleurs. L'appareil peut emporter jusqu'à 900 kilos d'équipements expérimentaux, logés en soute ou accrochés sous la cellule. Ces charges s'échangent en plus très rapidement d'une campagne d'essais à l'autre. Plutôt que de financer un prototype dédié pour chaque idée, la NASA mise donc sur un appareil unique qui enchaînera les expériences. Les commandes de vol de nouvelle génération passeront en premier. L'agence pourrait ensuite y greffer le pilotage par jets d'air comprimé, sans aucune gouverne, un principe qu'elle teste déjà sur son X-65.
Le nom du constructeur n'a pas été donné, pas plus que le budget, et il n'existe pour l'instant aucune vraie photo de l'appareil. La seule image diffusée porte la mention
Une agence qui envoie des sondes photographier Pluton en gros plan et qui présente son propre avion avec une image générée par IA, c'est quand même un drôle de paradoxe. Sur le fond, l'idée d'un banc d'essai modulaire est plutôt bonne, parce que la recherche aéronautique américaine a surtout manqué d'avions ces dernières années, le X-57 électrique a d'ailleurs été abandonné avant même d'avoir volé. Du coup, on attend surtout de voir la vraie bête avec une vraie photo.
Un banc d'essai volant
Le X-70 Fractal rejoint la famille des X-planes, ces appareils de recherche qui accompagnent l'aviation américaine depuis le Bell X-1, premier avion à franchir le mur du son en 1947, jusqu'au X-59 qui doit rendre le supersonique discret au-dessus des zones habitées. La mission du nouveau venu est différente. Il ne cherche à battre aucun record. Il servira de banc d'essai généraliste, une plateforme habitée dont les commandes de vol peuvent être reconfigurées très rapidement, pour explorer la maniabilité d'une façon encore jamais tentée avec un pilote à bord. Jared Isaacman, l'administrateur de la NASA, y voit le premier morceau d'un nouveau départ pour l'aéronautique de l'agence.
Un gabarit de jet d'affaires
Sur la fiche technique, on est loin du monstre hypersonique. Le X-70 affiche 4,5 tonnes au décollage, une croisière à Mach 0,75, l'allure d'un avion de ligne, un plafond de 13 700 mètres et un rayon d'action d'environ 2 800 kilomètres. L'intérêt est ailleurs. L'appareil peut emporter jusqu'à 900 kilos d'équipements expérimentaux, logés en soute ou accrochés sous la cellule. Ces charges s'échangent en plus très rapidement d'une campagne d'essais à l'autre. Plutôt que de financer un prototype dédié pour chaque idée, la NASA mise donc sur un appareil unique qui enchaînera les expériences. Les commandes de vol de nouvelle génération passeront en premier. L'agence pourrait ensuite y greffer le pilotage par jets d'air comprimé, sans aucune gouverne, un principe qu'elle teste déjà sur son X-65.
C'est le constructeur qui manque
Le nom du constructeur n'a pas été donné, pas plus que le budget, et il n'existe pour l'instant aucune vraie photo de l'appareil. La seule image diffusée porte la mention
Generated imageen légende. On y découvre une silhouette sombre noyée dans la vapeur, qui cache à peu près tout du design réel. Les deux dérives inclinées qu'on devine rappellent les machines de Scaled Composites. Un premier vol annoncé aussi vite laisse en tous cas penser que l'appareil ne part pas d'une feuille blanche. Beaucoup y voient le transfert d'un programme resté confidentiel jusqu'ici. Rien ne le confirme pour le moment, et la NASA laisse planer le doute sans se presser de le dissiper.
On en dit quoi ?
Une agence qui envoie des sondes photographier Pluton en gros plan et qui présente son propre avion avec une image générée par IA, c'est quand même un drôle de paradoxe. Sur le fond, l'idée d'un banc d'essai modulaire est plutôt bonne, parce que la recherche aéronautique américaine a surtout manqué d'avions ces dernières années, le X-57 électrique a d'ailleurs été abandonné avant même d'avoir volé. Du coup, on attend surtout de voir la vraie bête avec une vraie photo.