Mais c'est quoi ce trou à la surface la lune ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Un puits d'une quarantaine de mètres de profondeur intrigue les planétologues depuis 2009, et personne n'a jamais pu regarder ce qu'il y a dessous. La NASA a validé GIMLI, une mission robotisée qui va écouter le sous-sol au radar, au sismographe et au gravimètre, avec un espoir en tête : tomber sur un tunnel de lave assez grand pour loger de futurs astronautes.
Le trou en question se trouve dans l'Océan des Tempêtes, sur la face visible de la Lune, au milieu des collines volcaniques de Marius. La sonde japonaise Kaguya l'a photographié en 2009, et l'orbiteur américain LRO a ensuite précisé les mesures : 58 mètres sur 49, pour une quarantaine de mètres de profondeur. Les scientifiques parlent d'une lucarne, autrement dit la voûte effondrée d'un ancien tunnel de lave. Le dossier s'est épaissi en 2017, quand une équipe japonaise a retrouvé dans les vieilles données radar de Kaguya la signature d'une cavité intacte sous la surface. L'agence spatiale japonaise estimait alors que le conduit pouvait courir sur une cinquantaine de kilomètres. Depuis, plus rien, personne n'est allé vérifier sur place.
La mission s'appelle GIMLI, pour Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation, et la NASA l'a retenue fin septembre parmi trois nouvelles charges scientifiques de son programme PRISM, censées préparer sa future base lunaire. Le Planetary Science Institute de Tucson pilote l'ensemble, Honeybee Robotics, une filiale de Blue Origin, construit la majorité des instruments, et la Norvège fournit le radar à pénétration de sol. Un atterrisseur et un rover commandés à un prestataire du programme CLPS déposeront tout ce petit monde au bord du puits. La partie la plus originale est la sismique active, qui consiste à provoquer des vibrations pour lire leurs échos dans le sous-sol, une méthode quasiment abandonnée depuis les relevés des astronautes d'Apollo. Aucune date de lancement n'est encore annoncée.
L'enjeu dépasse la géologie. Un tunnel enfoui sous plusieurs dizaines de mètres de roche protégerait ses occupants des radiations et des micrométéorites, mais aussi des écarts de température énormes entre le jour et la nuit lunaires, le tout sans creuser quoi que ce soit. Et même si le fameux tunnel n'est pas au rendez-vous, la mission ne repartira pas les mains vides, puisque les parois du puits exposent des couches de lave empilées qui permettront de dater les épisodes volcaniques de la région.
Dix-sept ans entre la découverte et la décision d'aller voir, c'est long, même pour le spatial. On aurait rêvé d'un robot qui descend au bout d'un câble filmer l'intérieur de la cavité, et il faudra se contenter d'écouter depuis le bord. C'est moins spectaculaire, mais c'est aussi beaucoup moins risqué pour une mission dont dépend peut-être l'emplacement de la future base américaine. Si le tunnel de 50 kilomètres se confirme, la NASA aura trouvé son abri sans poser une seule brique.
Un puits repéré par une sonde japonaise
Le trou en question se trouve dans l'Océan des Tempêtes, sur la face visible de la Lune, au milieu des collines volcaniques de Marius. La sonde japonaise Kaguya l'a photographié en 2009, et l'orbiteur américain LRO a ensuite précisé les mesures : 58 mètres sur 49, pour une quarantaine de mètres de profondeur. Les scientifiques parlent d'une lucarne, autrement dit la voûte effondrée d'un ancien tunnel de lave. Le dossier s'est épaissi en 2017, quand une équipe japonaise a retrouvé dans les vieilles données radar de Kaguya la signature d'une cavité intacte sous la surface. L'agence spatiale japonaise estimait alors que le conduit pouvait courir sur une cinquantaine de kilomètres. Depuis, plus rien, personne n'est allé vérifier sur place.
Une première depuis Apollo
La mission s'appelle GIMLI, pour Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation, et la NASA l'a retenue fin septembre parmi trois nouvelles charges scientifiques de son programme PRISM, censées préparer sa future base lunaire. Le Planetary Science Institute de Tucson pilote l'ensemble, Honeybee Robotics, une filiale de Blue Origin, construit la majorité des instruments, et la Norvège fournit le radar à pénétration de sol. Un atterrisseur et un rover commandés à un prestataire du programme CLPS déposeront tout ce petit monde au bord du puits. La partie la plus originale est la sismique active, qui consiste à provoquer des vibrations pour lire leurs échos dans le sous-sol, une méthode quasiment abandonnée depuis les relevés des astronautes d'Apollo. Aucune date de lancement n'est encore annoncée.
Un abri tout trouvé
L'enjeu dépasse la géologie. Un tunnel enfoui sous plusieurs dizaines de mètres de roche protégerait ses occupants des radiations et des micrométéorites, mais aussi des écarts de température énormes entre le jour et la nuit lunaires, le tout sans creuser quoi que ce soit. Et même si le fameux tunnel n'est pas au rendez-vous, la mission ne repartira pas les mains vides, puisque les parois du puits exposent des couches de lave empilées qui permettront de dater les épisodes volcaniques de la région.
On en dit quoi ?
Dix-sept ans entre la découverte et la décision d'aller voir, c'est long, même pour le spatial. On aurait rêvé d'un robot qui descend au bout d'un câble filmer l'intérieur de la cavité, et il faudra se contenter d'écouter depuis le bord. C'est moins spectaculaire, mais c'est aussi beaucoup moins risqué pour une mission dont dépend peut-être l'emplacement de la future base américaine. Si le tunnel de 50 kilomètres se confirme, la NASA aura trouvé son abri sans poser une seule brique.