Pourquoi l'ex-président d'Apple s’apprête à vendre pour 32 millions de dollars en actions
Par Laurence - Publié le
Arthur Levinson, ancien président du conseil d’administration d’Apple, prévoit de céder 90 000 actions de la firme californienne pour près de 32 millions de dollars. Une opération qui intervient quelques semaines après son remplacement par Tim Cook et qui illustre l’extraordinaire progression du titre Apple depuis le début des années 2000.`
Arthur Levinson, qui a présidé le conseil d’administration d’Apple pendant quinze ans, vient de déclarer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur boursier américain, son intention de vendre une partie de ses actions. Selon le document déposé le 16 novembre, l’opération porte sur 90 000 actions Apple, pour une valeur totale estimée à 31,77 millions de dollars.
La transaction devait être réalisée à partir du 16 novembre, par l’intermédiaire de Charles Schwab. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit d’une déclaration préalable de vente, et non d’une confirmation que les titres ont effectivement changé de propriétaire. Les actions concernées sont détenues par The Homeplace Trust, une structure patrimoniale dont Arthur Levinson assure la gestion.
L’un des aspects les plus intéressants de cette opération concerne l’ancienneté des titres. Selon le document transmis à la SEC, les actions ont été acquises le 27 février 2001, soit plusieurs mois avant la présentation du premier iPod par Steve Jobs. À cette époque, Apple était encore loin de la valorisation boursière qu’elle connaît aujourd’hui. Son action s’échangeait autour de 0,30 dollar, en tenant compte des divisions successives du titre.
À titre de comparaison, elle évolue désormais autour de 353 dollars. La valeur d’une action Apple a ainsi été multipliée par plus de 1 000 en un peu plus de 25 ans, sur une base ajustée des divisions d’actions. Cette comparaison donne une idée du parcours boursier de l’entreprise, même si elle ne permet pas de calculer précisément la plus-value personnelle de Levinson. Apple ayant procédé à plusieurs divisions de son capital depuis 2001, les 90 000 actions proposées à la vente ne correspondent pas nécessairement au nombre de titres initialement achetés.
Cette opération intervient également dans un contexte particulier pour la gouvernance d’Apple. Arthur Levinson a rejoint le conseil d’administration en 2000, à une époque où Steve Jobs dirigeait encore l’entreprise. Il en a pris la présidence en 2011, après la disparition du cofondateur d’Apple, et a conservé cette fonction jusqu’en septembre 2026.
À cette date, Tim Cook est devenu président exécutif du conseil d’administration, tandis que John Ternus a pris les fonctions de directeur général. Arthur Levinson n’a toutefois pas quitté Apple. Il conserve son siège au conseil d’administration, où il occupe désormais le poste d’administrateur indépendant principal.
Cette vente potentielle n’est pas la première opération importante réalisée par Arthur Levinson cette année. En mai dernier, il avait déjà cédé 250 000 actions pour environ 71,2 millions de dollars, avant de vendre 50 000 titres supplémentaires pour 15,55 millions de dollars quelques semaines plus tard. Il avait également transféré 65 000 actions sous forme de donation. À l’issue de ces opérations, il détenait encore environ 3,7 millions d’actions directement. Le document publié cette semaine ne précise toutefois pas le nombre total de titres qu’il possède actuellement.
Cette opération illustre surtout l’enrichissement considérable des dirigeants et administrateurs historiques d’Apple, qui ont accompagné l’entreprise pendant sa transformation en géant technologique. Si le montant de près de 32 millions de dollars peut paraître impressionnant, il demeure relativement modeste au regard de la capitalisation boursière d’Apple. La SEC ne précise pas les motivations de cette vente. Rien ne permet donc de l’interpréter comme un signe de défiance envers la nouvelle direction de John Ternus.
Une vente de près de 32 millions de dollars
Arthur Levinson, qui a présidé le conseil d’administration d’Apple pendant quinze ans, vient de déclarer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur boursier américain, son intention de vendre une partie de ses actions. Selon le document déposé le 16 novembre, l’opération porte sur 90 000 actions Apple, pour une valeur totale estimée à 31,77 millions de dollars.
La transaction devait être réalisée à partir du 16 novembre, par l’intermédiaire de Charles Schwab. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit d’une déclaration préalable de vente, et non d’une confirmation que les titres ont effectivement changé de propriétaire. Les actions concernées sont détenues par The Homeplace Trust, une structure patrimoniale dont Arthur Levinson assure la gestion.
Des actions acquises avant même le lancement de l’iPod
L’un des aspects les plus intéressants de cette opération concerne l’ancienneté des titres. Selon le document transmis à la SEC, les actions ont été acquises le 27 février 2001, soit plusieurs mois avant la présentation du premier iPod par Steve Jobs. À cette époque, Apple était encore loin de la valorisation boursière qu’elle connaît aujourd’hui. Son action s’échangeait autour de 0,30 dollar, en tenant compte des divisions successives du titre.
À titre de comparaison, elle évolue désormais autour de 353 dollars. La valeur d’une action Apple a ainsi été multipliée par plus de 1 000 en un peu plus de 25 ans, sur une base ajustée des divisions d’actions. Cette comparaison donne une idée du parcours boursier de l’entreprise, même si elle ne permet pas de calculer précisément la plus-value personnelle de Levinson. Apple ayant procédé à plusieurs divisions de son capital depuis 2001, les 90 000 actions proposées à la vente ne correspondent pas nécessairement au nombre de titres initialement achetés.
Un départ de la présidence après quinze ans
Cette opération intervient également dans un contexte particulier pour la gouvernance d’Apple. Arthur Levinson a rejoint le conseil d’administration en 2000, à une époque où Steve Jobs dirigeait encore l’entreprise. Il en a pris la présidence en 2011, après la disparition du cofondateur d’Apple, et a conservé cette fonction jusqu’en septembre 2026.
À cette date, Tim Cook est devenu président exécutif du conseil d’administration, tandis que John Ternus a pris les fonctions de directeur général. Arthur Levinson n’a toutefois pas quitté Apple. Il conserve son siège au conseil d’administration, où il occupe désormais le poste d’administrateur indépendant principal.
Une nouvelle cession après plusieurs ventes en 2026
Cette vente potentielle n’est pas la première opération importante réalisée par Arthur Levinson cette année. En mai dernier, il avait déjà cédé 250 000 actions pour environ 71,2 millions de dollars, avant de vendre 50 000 titres supplémentaires pour 15,55 millions de dollars quelques semaines plus tard. Il avait également transféré 65 000 actions sous forme de donation. À l’issue de ces opérations, il détenait encore environ 3,7 millions d’actions directement. Le document publié cette semaine ne précise toutefois pas le nombre total de titres qu’il possède actuellement.
Qu’en penser ?
Cette opération illustre surtout l’enrichissement considérable des dirigeants et administrateurs historiques d’Apple, qui ont accompagné l’entreprise pendant sa transformation en géant technologique. Si le montant de près de 32 millions de dollars peut paraître impressionnant, il demeure relativement modeste au regard de la capitalisation boursière d’Apple. La SEC ne précise pas les motivations de cette vente. Rien ne permet donc de l’interpréter comme un signe de défiance envers la nouvelle direction de John Ternus.