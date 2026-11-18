Une vente de près de 32 millions de dollars

Des actions acquises avant même le lancement de l’iPod

Un départ de la présidence après quinze ans

Une nouvelle cession après plusieurs ventes en 2026

Qu’en penser ?



Cette opération illustre surtout l’enrichissement considérable des dirigeants et administrateurs historiques d’Apple, qui ont accompagné l’entreprise pendant sa transformation en géant technologique. Si le montant de près de 32 millions de dollars peut paraître impressionnant, il demeure relativement modeste au regard de la capitalisation boursière d’Apple. La SEC ne précise pas les motivations de cette vente. Rien ne permet donc de l’interpréter comme un signe de défiance envers la nouvelle direction de John Ternus.

, vient de déclarer auprès de la(SEC), le régulateur boursier américain, son intention de vendre une partie de ses actions. Selon le document déposé le 16 novembre, l’opération porte sur. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit d’une déclaration préalable de vente, et non d’une confirmation que les titres ont effectivement changé de propriétaire. Les actions concernées sont détenues par, une structure patrimoniale dont Arthur Levinson assure la gestion.L’un des aspects les plus intéressants de cette opération concerne l’ancienneté des titres. Selon le document transmis à la SEC, les actions ont été acquises le, soit plusieurs mois avant la présentation du premier iPod par Steve Jobs. À cette époque, Apple était encore loin de la valorisation boursière qu’elle connaît aujourd’hui. Son action s’échangeait autour de 0,30 dollar, en tenant compte des divisions successives du titre.À titre de comparaison, elle évolue désormais autour de 353 dollars., sur une base ajustée des divisions d’actions.. Apple ayant procédé à plusieurs divisions de son capital depuis 2001, les 90 000 actions proposées à la vente ne correspondent pas nécessairement au nombre de titres initialement achetés.Cette opération intervient également dans un contexte particulier pour la gouvernance d’Apple., à une époque où Steve Jobs dirigeait encore l’entreprise. Il en a pris la présidence en 2011, après la disparition du cofondateur d’Apple, et a conservé cette fonction jusqu’en septembre 2026.À cette date,. Arthur Levinson n’a toutefois pas quitté Apple. Il conserve son siège au conseil d’administration, où il occupe désormais le poste d’administrateur indépendant principal.. En mai dernier, il avait déjà cédé 250 000 actions pour environ 71,2 millions de dollars, avant de vendre 50 000 titres supplémentaires pour 15,55 millions de dollars quelques semaines plus tard. Il avait également transféré 65 000 actions sous forme de donation. À l’issue de ces opérations,. Le document publié cette semaine ne précise toutefois pas le nombre total de titres qu’il possède actuellement.