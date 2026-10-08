Pourquoi John Ternus et Tim Cook ont vendu pour 70 millions de dollars d’actions Apple

QU’EN PENSER ?



Plus de 70 millions de dollars d’actions vendues par John Ternus et Tim Cook en une seule journée peuvent forcément attirer l’attention. Mais ces transactions ne semblent pas traduire une perte de confiance des deux dirigeants envers Apple. Elles découlent essentiellement du déblocage de leurs rémunérations en actions et de plans de vente établis dès le mois de mai. Un détail est d’ailleurs particulièrement révélateur dans le cas de John Ternus : après avoir vendu pour 8,5 millions de dollars de titres, le nouveau CEO possède toujours davantage d’actions Apple qu’avant l’opération.