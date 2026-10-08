Pourquoi John Ternus et Tim Cook ont vendu pour 70 millions de dollars d’actions Apple
Par Laurence - Publié le
Quelques semaines seulement après avoir pris la tête d’Apple, John Ternus a vendu pour environ 8,5 millions de dollars d’actions du groupe. Tim Cook, désormais président exécutif, en a cédé pour près de 64 millions de dollars. Ces montants impressionnants pourraient interpeller, mais ces opérations avaient en réalité été programmées plusieurs mois à l’avance et sont directement liées à leur système de rémunérations.
Pour sa première vente d’actions déclarée à la tête d’Apple, John Ternus a donc cédé 25 412 actions AAPL, le 2 octobre. Les titres ont été vendus à des prix compris entre 331,38 et 334,05 dollars, soit un montant total d’environ 8,46 millions de dollars.
Mais cette opération à un mois de mandat pourrait soulever quelques questions. Mais il n'en est rien : en effet, d'après un dépôt auprès de la SEC, 99 878 Restricted Stock Units (RSU) attribuées à John Ternus dans le cadre d’un plan de rémunération remontant à 2023 étaient arrivées à échéance... le 1er octobre 2026. Au passage, Apple a retenu 49 054 actions (sur les 99 878) afin de couvrir les différents prélèvements fiscaux. Puis, le dirigeant en a ensuite vendu 25 412 (la moitié) et conservé le reste.
Il ne s’agit pas d’actions vendues volontairement par John Ternus sur le marché. La transaction a été réalisée dans le cadre d’un plan 10b5-1 adopté le 21 mai 2026, soit plus de trois mois avant sa nomination au poste de CEO.
Ce mécanisme permet aux dirigeants d’une société cotée de programmer à l’avance leurs futures transactions. Les conditions de vente sont définies en amont afin d’éviter qu’un dirigeant ne puisse profiter d’informations confidentielles dont le marché n’aurait pas encore connaissance. Dans ce cas précis, la date à laquelle le plan a été adopté est donc nettement plus significative que celle à laquelle les actions ont effectivement été vendues.
John Ternus est loin d’être le seul dirigeant d’Apple à avoir vendu des actions ce jour-là. Désormais président exécutif du groupe, Tim Cook a cédé 191 753 actions Apple le 2 octobre, à des prix compris entre 330,66 et 334,50 dollars. L’opération représente environ 63,8 millions de dollars. Elle faisait là encore suite au déblocage, la veille, de 374 541 RSU appartenant à son plan de rémunération.
Selon le même procédé, Apple a retenu 199 038 actions, valorisées à environ 65,7 millions de dollars, pour régler les obligations fiscales associées. Tim Cook a par ailleurs fait don de 26 325 actions le même jour, sans que le bénéficiaire soit précisé dans le document.
Comme John Ternus, Tim Cook avait programmé ses ventes bien avant leur exécution : son plan 10b5-1 avait été adopté le 28 mai 2026. Après toutes ces opérations, l’ancien CEO possède encore 3 237 843 actions Apple, soit une participation valorisée à plus d’un milliard de dollars au cours actuel.
Deirdre O’Brien, Senior Vice President d’Apple, a elle aussi vendu 46 389 actions, pour environ 15,5 millions de dollars. La concentration de ces transactions au même moment s’explique notamment par le calendrier des plans de rémunération d’Apple. Les attributions concernées dépendaient en partie des performances boursières du groupe sur trois ans.
Et Apple a largement dépassé les objectifs prévus : sur cette période, son rendement total pour l’actionnaire a atteint 90,67 %, plaçant l’entreprise au 76e percentile des sociétés composant le S&P 500. Les dirigeants ont donc reçu davantage d’actions que si Apple s’était contentée d’atteindre les objectifs de référence.
Ces ventes interviennent également alors qu’Apple affiche de solides résultats. Au troisième trimestre fiscal 2026, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 109,42 milliards de dollars, en hausse de 16,4 % sur un an.
Le bénéfice net a progressé de 27,1 %, tandis que les Services ont généré à eux seuls 30,74 milliards de dollars. Le bénéfice par action a atteint 2,02 dollars, contre 1,89 dollar attendu. L’action Apple a de son côté clôturé à 333,63 dollars le 6 octobre, en légère progression de 0,22 %. Pour le reste il faudra attendre le 2 novembre prochain !
Plus de 70 millions de dollars d’actions vendues par John Ternus et Tim Cook en une seule journée peuvent forcément attirer l’attention. Mais ces transactions ne semblent pas traduire une perte de confiance des deux dirigeants envers Apple. Elles découlent essentiellement du déblocage de leurs rémunérations en actions et de plans de vente établis dès le mois de mai. Un détail est d’ailleurs particulièrement révélateur dans le cas de John Ternus : après avoir vendu pour 8,5 millions de dollars de titres, le nouveau CEO possède toujours davantage d’actions Apple qu’avant l’opération.
8,5 millions de dollars d’actions pour John Ternus
Pour sa première vente d’actions déclarée à la tête d’Apple, John Ternus a donc cédé 25 412 actions AAPL, le 2 octobre. Les titres ont été vendus à des prix compris entre 331,38 et 334,05 dollars, soit un montant total d’environ 8,46 millions de dollars.
Mais cette opération à un mois de mandat pourrait soulever quelques questions. Mais il n'en est rien : en effet, d'après un dépôt auprès de la SEC, 99 878 Restricted Stock Units (RSU) attribuées à John Ternus dans le cadre d’un plan de rémunération remontant à 2023 étaient arrivées à échéance... le 1er octobre 2026. Au passage, Apple a retenu 49 054 actions (sur les 99 878) afin de couvrir les différents prélèvements fiscaux. Puis, le dirigeant en a ensuite vendu 25 412 (la moitié) et conservé le reste.
Il ne s’agit pas d’actions vendues volontairement par John Ternus sur le marché. La transaction a été réalisée dans le cadre d’un plan 10b5-1 adopté le 21 mai 2026, soit plus de trois mois avant sa nomination au poste de CEO.
Ce mécanisme permet aux dirigeants d’une société cotée de programmer à l’avance leurs futures transactions. Les conditions de vente sont définies en amont afin d’éviter qu’un dirigeant ne puisse profiter d’informations confidentielles dont le marché n’aurait pas encore connaissance. Dans ce cas précis, la date à laquelle le plan a été adopté est donc nettement plus significative que celle à laquelle les actions ont effectivement été vendues.
Tim Cook empoche près de 64 millions de dollars
John Ternus est loin d’être le seul dirigeant d’Apple à avoir vendu des actions ce jour-là. Désormais président exécutif du groupe, Tim Cook a cédé 191 753 actions Apple le 2 octobre, à des prix compris entre 330,66 et 334,50 dollars. L’opération représente environ 63,8 millions de dollars. Elle faisait là encore suite au déblocage, la veille, de 374 541 RSU appartenant à son plan de rémunération.
Selon le même procédé, Apple a retenu 199 038 actions, valorisées à environ 65,7 millions de dollars, pour régler les obligations fiscales associées. Tim Cook a par ailleurs fait don de 26 325 actions le même jour, sans que le bénéficiaire soit précisé dans le document.
Comme John Ternus, Tim Cook avait programmé ses ventes bien avant leur exécution : son plan 10b5-1 avait été adopté le 28 mai 2026. Après toutes ces opérations, l’ancien CEO possède encore 3 237 843 actions Apple, soit une participation valorisée à plus d’un milliard de dollars au cours actuel.
Plusieurs dirigeants ont vendu au même moment
Deirdre O’Brien, Senior Vice President d’Apple, a elle aussi vendu 46 389 actions, pour environ 15,5 millions de dollars. La concentration de ces transactions au même moment s’explique notamment par le calendrier des plans de rémunération d’Apple. Les attributions concernées dépendaient en partie des performances boursières du groupe sur trois ans.
Et Apple a largement dépassé les objectifs prévus : sur cette période, son rendement total pour l’actionnaire a atteint 90,67 %, plaçant l’entreprise au 76e percentile des sociétés composant le S&P 500. Les dirigeants ont donc reçu davantage d’actions que si Apple s’était contentée d’atteindre les objectifs de référence.
Apple reste en pleine croissance
Ces ventes interviennent également alors qu’Apple affiche de solides résultats. Au troisième trimestre fiscal 2026, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 109,42 milliards de dollars, en hausse de 16,4 % sur un an.
Le bénéfice net a progressé de 27,1 %, tandis que les Services ont généré à eux seuls 30,74 milliards de dollars. Le bénéfice par action a atteint 2,02 dollars, contre 1,89 dollar attendu. L’action Apple a de son côté clôturé à 333,63 dollars le 6 octobre, en légère progression de 0,22 %. Pour le reste il faudra attendre le 2 novembre prochain !
QU’EN PENSER ?
Plus de 70 millions de dollars d’actions vendues par John Ternus et Tim Cook en une seule journée peuvent forcément attirer l’attention. Mais ces transactions ne semblent pas traduire une perte de confiance des deux dirigeants envers Apple. Elles découlent essentiellement du déblocage de leurs rémunérations en actions et de plans de vente établis dès le mois de mai. Un détail est d’ailleurs particulièrement révélateur dans le cas de John Ternus : après avoir vendu pour 8,5 millions de dollars de titres, le nouveau CEO possède toujours davantage d’actions Apple qu’avant l’opération.