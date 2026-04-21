La grande réorganisation d'Apple : Tim Cook s'en va-t-il vraiment ?

Qu'en penser ?



Cette réorganisation intervient dans un contexte de transition majeure. Avec l’arrivée de John Ternus à la tête d’Apple, le groupe met clairement l’accent sur le hardware et l’innovation produit. Johny Srouji n’a d’ailleurs pas manqué de saluer cette nomination, estimant que Tim Cook avait fait le meilleur choix possible . Un soutien qui souligne l’alignement entre les différentes équipes dirigeantes.



En confiant à Johny Srouji la supervision d’un pôle hardware unifié, Apple renforce encore son modèle d’intégration totale. Cette évolution traduit une ambition claire : accélérer le développement de ses technologies propriétaires et mieux synchroniser matériel et logiciel. Dans un marché où la différenciation passe de plus en plus par la maîtrise des composants, Apple affine son organisation pour garder une longueur d’avance.