La grande réorganisation d'Apple : Tim Cook s'en va-t-il vraiment ?
Par Laurence - Publié le
Dans la foulée de la nomination de John Ternus au poste de CEO, Apple revoit en profondeur son organisation interne. Cette désignation emporte avec elle, une véritable réorganisation dans l'équipe de direction, et devinez quoi : Tim Cook est toujours là mais dans un nouveau rôle !
Tim Cook s'en va, mais pas trop loin : il devient Chairman d'Apple (l'équivalent de Président exécutif) prenant la place d'Arthur Levinson qui reste au conseil d'administration. John Ternus devenant CEO, c'est Johny Srouji qui va occuper son poste et se retrouver avec le titre de Chief Hardware Officer.
Ce faisant, Apple franchit également une nouvelle étape dans son intégration verticale. Avec cette réorganisation, les divisions hardware engineering et hardware technologies sont désormais regroupées au sein d’une seule entité.
L’objectif est clair : renforcer la cohérence entre la conception des produits et le développement des technologies clés, notamment les puces Apple Silicon. L'évolution est logique pour une entreprise qui maîtrise de plus en plus toute sa chaîne technologique, du composant au produit final.
Comme Tim Cook et John Ternus, Johny Srouji s'est également fendu d'un mémo à ses équipes, se montrant enthousiaste et évoquant une
Pour piloter cet ensemble, Johny Srouji a défini une organisation en cinq grandes divisions, chacune confiée à des profils expérimentés issus d’Apple ou de l’industrie. Le hardware engineering sera supervisé par Tom Marieb, ancien d’Intel, tandis que la partie Silicon revient à Sri Santhanam. Les technologies avancées seront pilotées par Zongjian Chen, et l’architecture plateforme par Tim Millet, figure clé des puces Apple.
Enfin, la gestion de projets sera confiée à Donny Nordhues, afin de coordonner l’ensemble des développements. Cette structuration vise à mieux aligner les différentes briques technologiques, tout en conservant une forte spécialisation.
Même en quittant ses fonctions opérationnelles, Tim Cook ne disparaît pas pour autant des rouages d’Apple. L'homme qui a fait de la firme cette incroyable machine de guerre ne pouvait pas s'effacer en un jour. La firme a confirmé qu’en tant que président exécutif, il continuera de jouer un rôle clé, notamment dans les relations avec les décideurs politiques à l’échelle mondiale. Car le domaine est toujours stratégique, alors que les enjeux réglementaires et géopolitiques pèsent de plus en plus sur les activités du groupe.
Depuis plusieurs années, Tim Cook s’est imposé comme une figure centrale dans les discussions avec les gouvernements, en particulier aux États-Unis et en Chine. Son influence dans ces dossiers sensibles reste donc intacte, même après la transition. Un choix logique pour Apple, qui conserve ainsi un interlocuteur expérimenté sur ces sujets complexes, tout en laissant la nouvelle direction se concentrer davantage sur les produits et l’innovation.
Cette réorganisation intervient dans un contexte de transition majeure. Avec l’arrivée de John Ternus à la tête d’Apple, le groupe met clairement l’accent sur le hardware et l’innovation produit. Johny Srouji n’a d’ailleurs pas manqué de saluer cette nomination, estimant que Tim Cook avait fait
En confiant à Johny Srouji la supervision d’un pôle hardware unifié, Apple renforce encore son modèle d’intégration totale. Cette évolution traduit une ambition claire : accélérer le développement de ses technologies propriétaires et mieux synchroniser matériel et logiciel. Dans un marché où la différenciation passe de plus en plus par la maîtrise des composants, Apple affine son organisation pour garder une longueur d’avance.
Un jeu de chaises musicales !
Tim Cook s'en va, mais pas trop loin : il devient Chairman d'Apple (l'équivalent de Président exécutif) prenant la place d'Arthur Levinson qui reste au conseil d'administration. John Ternus devenant CEO, c'est Johny Srouji qui va occuper son poste et se retrouver avec le titre de Chief Hardware Officer.
Ce faisant, Apple franchit également une nouvelle étape dans son intégration verticale. Avec cette réorganisation, les divisions hardware engineering et hardware technologies sont désormais regroupées au sein d’une seule entité.
L’objectif est clair : renforcer la cohérence entre la conception des produits et le développement des technologies clés, notamment les puces Apple Silicon. L'évolution est logique pour une entreprise qui maîtrise de plus en plus toute sa chaîne technologique, du composant au produit final.
Comme Tim Cook et John Ternus, Johny Srouji s'est également fendu d'un mémo à ses équipes, se montrant enthousiaste et évoquant une
opportunité d’intégrer davantageses expertises pour accélérer l’innovation.
Une organisation structurée autour de cinq pôles
Pour piloter cet ensemble, Johny Srouji a défini une organisation en cinq grandes divisions, chacune confiée à des profils expérimentés issus d’Apple ou de l’industrie. Le hardware engineering sera supervisé par Tom Marieb, ancien d’Intel, tandis que la partie Silicon revient à Sri Santhanam. Les technologies avancées seront pilotées par Zongjian Chen, et l’architecture plateforme par Tim Millet, figure clé des puces Apple.
Enfin, la gestion de projets sera confiée à Donny Nordhues, afin de coordonner l’ensemble des développements. Cette structuration vise à mieux aligner les différentes briques technologiques, tout en conservant une forte spécialisation.
One more thing : quid de Tim Cook ?
Même en quittant ses fonctions opérationnelles, Tim Cook ne disparaît pas pour autant des rouages d’Apple. L'homme qui a fait de la firme cette incroyable machine de guerre ne pouvait pas s'effacer en un jour. La firme a confirmé qu’en tant que président exécutif, il continuera de jouer un rôle clé, notamment dans les relations avec les décideurs politiques à l’échelle mondiale. Car le domaine est toujours stratégique, alors que les enjeux réglementaires et géopolitiques pèsent de plus en plus sur les activités du groupe.
Depuis plusieurs années, Tim Cook s’est imposé comme une figure centrale dans les discussions avec les gouvernements, en particulier aux États-Unis et en Chine. Son influence dans ces dossiers sensibles reste donc intacte, même après la transition. Un choix logique pour Apple, qui conserve ainsi un interlocuteur expérimenté sur ces sujets complexes, tout en laissant la nouvelle direction se concentrer davantage sur les produits et l’innovation.
Qu'en penser ?
Cette réorganisation intervient dans un contexte de transition majeure. Avec l’arrivée de John Ternus à la tête d’Apple, le groupe met clairement l’accent sur le hardware et l’innovation produit. Johny Srouji n’a d’ailleurs pas manqué de saluer cette nomination, estimant que Tim Cook avait fait
le meilleur choix possible. Un soutien qui souligne l’alignement entre les différentes équipes dirigeantes.
En confiant à Johny Srouji la supervision d’un pôle hardware unifié, Apple renforce encore son modèle d’intégration totale. Cette évolution traduit une ambition claire : accélérer le développement de ses technologies propriétaires et mieux synchroniser matériel et logiciel. Dans un marché où la différenciation passe de plus en plus par la maîtrise des composants, Apple affine son organisation pour garder une longueur d’avance.