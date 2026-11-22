Robots tueurs : l'ONU se donne jusqu'à 2028 pour écrire des règles
Par Vincent Lautier - Publié le
La septième conférence d'examen de la Convention sur certaines armes classiques s'est achevée à Genève après une nuit entière de négociations. Les 128 États parties se sont mis d'accord pour travailler encore deux ans sur l'encadrement des armes autonomes, sans promettre le moindre traité contraignant. Une centaine de pays espéraient beaucoup mieux.
Le texte final a été adopté au petit matin, vers 4 heures, au bout d'une semaine régulièrement paralysée par les objections de procédure de la Russie. Les diplomates ont passé la dernière nuit à s'écharper sur une poignée de mots. Plusieurs pays refusaient le verbe
Une centaine de pays réclamaient un vrai traité, avec des interdictions claires, ce que demandait aussi António Guterres en ouverture de la conférence. L'Assemblée générale de l'ONU avait d'ailleurs voté en ce sens fin 2023, par 152 voix contre 4. Jusqu'au pape et à la Croix-Rouge, qui ont réclamé eux aussi des règles fortes et contraignantes. Mais les trois gros producteurs d'armes que sont les États-Unis, la Russie et Israël s'y opposent. Et comme la Convention fonctionne au consensus, chacun des 128 membres dispose en pratique d'un droit de veto. Le dossier traîne du coup sur la table de l'ONU depuis plus de dix ans, et il vient d'y gagner deux années supplémentaires.
Alors que Genève pèse chaque virgule, les armes en question sont déjà sur le terrain. Des systèmes capables de choisir leurs cibles grâce à l'IA sont utilisés en Ukraine, au Soudan et au Moyen-Orient. La coalition Stop Killer Robots, qui regroupe 300 organisations, juge le mandat adopté édulcoré et estime que chaque année perdue met des civils en danger. Human Rights Watch tient à peu près le même discours, la technologie avance beaucoup plus vite que la diplomatie censée l'encadrer.
Le diplomate suisse qui présidait la conférence y voit la preuve que le multilatéralisme peut encore produire des résultats concrets. On a quand même du mal à partager son enthousiasme. Deux ans pour rédiger un texte dont personne ne sait s'il sera obligatoire, sur des armes qui tuent déjà, c'est un calendrier qui arrange uniquement ceux qui les fabriquent.
Pour aller plus loin, lisez cet article sur OpenAI et Anthropic, qui réclament eux aussi un encadrement de l'IA par l'ONU, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer de ces débats.
Un seul mot a tout bloqué
Le texte final a été adopté au petit matin, vers 4 heures, au bout d'une semaine régulièrement paralysée par les objections de procédure de la Russie. Les diplomates ont passé la dernière nuit à s'écharper sur une poignée de mots. Plusieurs pays refusaient le verbe
négocier, jugé trop engageant. Les 128 États se contenteront donc d'
élaborerun instrument sur les systèmes d'armes létales autonomes dans les deux ans qui viennent, d'ici 2028. La vraie question, celle de son caractère juridiquement contraignant ou non, a été soigneusement laissée de côté. Rien n'oblige donc personne à quoi que ce soit pour le moment.
C'est le consensus qui coince
Une centaine de pays réclamaient un vrai traité, avec des interdictions claires, ce que demandait aussi António Guterres en ouverture de la conférence. L'Assemblée générale de l'ONU avait d'ailleurs voté en ce sens fin 2023, par 152 voix contre 4. Jusqu'au pape et à la Croix-Rouge, qui ont réclamé eux aussi des règles fortes et contraignantes. Mais les trois gros producteurs d'armes que sont les États-Unis, la Russie et Israël s'y opposent. Et comme la Convention fonctionne au consensus, chacun des 128 membres dispose en pratique d'un droit de veto. Le dossier traîne du coup sur la table de l'ONU depuis plus de dix ans, et il vient d'y gagner deux années supplémentaires.
Ces armes tirent déjà
Alors que Genève pèse chaque virgule, les armes en question sont déjà sur le terrain. Des systèmes capables de choisir leurs cibles grâce à l'IA sont utilisés en Ukraine, au Soudan et au Moyen-Orient. La coalition Stop Killer Robots, qui regroupe 300 organisations, juge le mandat adopté édulcoré et estime que chaque année perdue met des civils en danger. Human Rights Watch tient à peu près le même discours, la technologie avance beaucoup plus vite que la diplomatie censée l'encadrer.
On en dit quoi ?
Le diplomate suisse qui présidait la conférence y voit la preuve que le multilatéralisme peut encore produire des résultats concrets. On a quand même du mal à partager son enthousiasme. Deux ans pour rédiger un texte dont personne ne sait s'il sera obligatoire, sur des armes qui tuent déjà, c'est un calendrier qui arrange uniquement ceux qui les fabriquent.
Pour aller plus loin, lisez cet article sur OpenAI et Anthropic, qui réclament eux aussi un encadrement de l'IA par l'ONU, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer de ces débats.