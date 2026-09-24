OpenAI et Anthropic demandent à l'ONU d'encadrer l'IA, Washington refuse

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de spectacle, ces deux patrons qui réclament des limites qu'ils sont les premiers à pouvoir s'imposer tout seuls. Amodei jure de ralentir si besoin, alors que personne n'a jamais levé le pied et que la course aux data centers avance à une vitesse assez dingue. Du coup, tant que Washington parle de canular et que Pékin joue sa propre partition, ces appels à la coordination ressemblent surtout à une assurance morale à peu de frais. Le sujet méritait mieux qu'une séance sans le moindre engagement signé.