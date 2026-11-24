Qu’en penser ?



Le cas de Firefox illustre les limites de l’ouverture imposée à Apple par le DMA. Si les moteurs concurrents sont désormais autorisés sur iPhone, les conditions imposées par Cupertino compliquent leur adoption. La Commission européenne devra déterminer si ces restrictions sont justifiées par des impératifs de sécurité ou si elles constituent une entrave à la concurrence. Une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les navigateurs et les applications web sur iOS.