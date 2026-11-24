Ces 55 000 entreprises accusent Apple de bloquer la concurrence en Europe !
Par Laurence - Publié le
Apple fait face à une nouvelle offensive en Europe. Un groupement représentant presque 55 000 entreprises et organisations, parmi lesquelles Mozilla et Shopify, demande à la Commission européenne d’intervenir contre les restrictions imposées aux navigateurs concurrents sur iPhone. Malgré les changements introduits avec le Digital Markets Act, les éditeurs estiment qu’Apple continue de verrouiller son écosystème.
Depuis l’entrée en application du Digital Markets Act (DMA), Apple a dû modifier certaines règles encadrant les navigateurs internet sur iPhone. Avec iOS 17.4, la firme a notamment ouvert la possibilité, dans l’Union européenne, d’utiliser un moteur de rendu différent de WebKit.
Cette évolution devait (en théorie) permettre à Firefox d’exploiter Gecko, son propre moteur, et à Chrome de proposer Blink. Jusqu’alors, tous les navigateurs distribués sur iOS devaient obligatoirement s’appuyer sur WebKit, même lorsqu’ils disposaient de technologies différentes sur les autres plateformes.
Mais plus de deux ans et demi après l’entrée en vigueur du DMA, aucun grand navigateur concurrent n’a véritablement franchi le pas. Firefox continue ainsi d’utiliser WebKit sur iPhone, une situation que Mozilla attribue aux conditions imposées par Apple.
Dans une déclaration publiée le 20 novembre, Mozilla détaille les obstacles rencontrés pour proposer une version de Firefox utilisant Gecko sur iOS. Le principal problème concerne la migration des utilisateurs existants. Selon Mozilla, Apple ne permettrait pas de remplacer simplement WebKit par Gecko au moyen d’une mise à jour de l’application Firefox actuellement disponible sur l’App Store.
L’éditeur devrait donc distribuer une seconde application, spécialement destinée aux utilisateurs européens. Ces derniers seraient alors contraints de télécharger cette nouvelle version, puis de transférer manuellement leurs favoris, leurs mots de passe et leur historique de navigation. Une procédure particulièrement contraignante pour les personnes qui utilisent déjà Firefox au quotidien.
Mozilla souligne pourtant que l’utilisation quotidienne de Firefox sur iOS a doublé depuis les modifications européennes concernant le choix du navigateur par défaut. Mais cette progression ne profite pas à Gecko, puisque tous ces utilisateurs continuent de naviguer avec WebKit. L’éditeur affirme avoir sollicité Apple à plusieurs reprises pour obtenir un assouplissement de ces conditions, sans parvenir à une solution satisfaisante.
Cette situation ne concerne pas uniquement les éditeurs de navigateurs. Elle pourrait également affecter le développement des applications web, dont les fonctionnalités dépendent en partie des moteurs utilisés. Des navigateurs capables d’exploiter leurs propres technologies pourraient favoriser des applications web plus performantes sur iPhone. Celles-ci constitueraient une alternative aux applications natives de l’App Store, permettant aux entreprises de proposer leurs services directement depuis un navigateur.
Pour les défenseurs d’un web ouvert, l’enjeu dépasse donc le choix entre Safari, Firefox et Chrome. Il concerne également la capacité des développeurs à proposer des services sans dépendre des technologies et des circuits de distribution d’Apple. De son côté, Cupertino justifie ses exigences par des impératifs de sécurité et de confidentialité, notamment concernant la correction des vulnérabilités et la protection contre les contenus malveillants.
Les difficultés dénoncées par Mozilla s’inscrivent désormais dans une mobilisation beaucoup plus large. Un groupement coordonné par Open Web Advocacy vient d’adresser une lettre ouverte à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, afin de dénoncer les restrictions qui continueraient de peser sur les navigateurs concurrents.
Parmi les signataires figurent notamment Mozilla, Shopify, Vivaldi, Vercel, Y Combinator, l’European DIGITAL SME Alliance ainsi que plusieurs organisations représentant les éditeurs de presse européens. Ensemble, ces structures affirment représenter jusqu’à 55 000 entreprises et organisations européennes. Leur demande est claire : la Commission européenne doit ouvrir une procédure formelle contre Apple afin de vérifier si les conditions imposées aux moteurs alternatifs respectent réellement les obligations du DMA.
Pour les signataires, l’ouverture introduite avec iOS 17.4 demeure essentiellement théorique. Si Apple autorise officiellement les moteurs concurrents, les contraintes techniques et commerciales limiteraient considérablement leur adoption. La coalition ne réclame donc pas une nouvelle réglementation, mais une application effective des dispositions européennes déjà en vigueur.
Le cas de Firefox illustre les limites de l’ouverture imposée à Apple par le DMA. Si les moteurs concurrents sont désormais autorisés sur iPhone, les conditions imposées par Cupertino compliquent leur adoption. La Commission européenne devra déterminer si ces restrictions sont justifiées par des impératifs de sécurité ou si elles constituent une entrave à la concurrence. Une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les navigateurs et les applications web sur iOS.
Pourquoi Firefox utilise-t-il toujours WebKit sur iPhone ?
Depuis l’entrée en application du Digital Markets Act (DMA), Apple a dû modifier certaines règles encadrant les navigateurs internet sur iPhone. Avec iOS 17.4, la firme a notamment ouvert la possibilité, dans l’Union européenne, d’utiliser un moteur de rendu différent de WebKit.
Cette évolution devait (en théorie) permettre à Firefox d’exploiter Gecko, son propre moteur, et à Chrome de proposer Blink. Jusqu’alors, tous les navigateurs distribués sur iOS devaient obligatoirement s’appuyer sur WebKit, même lorsqu’ils disposaient de technologies différentes sur les autres plateformes.
Mais plus de deux ans et demi après l’entrée en vigueur du DMA, aucun grand navigateur concurrent n’a véritablement franchi le pas. Firefox continue ainsi d’utiliser WebKit sur iPhone, une situation que Mozilla attribue aux conditions imposées par Apple.
Mozilla pointe les difficultés imposées aux utilisateurs
Dans une déclaration publiée le 20 novembre, Mozilla détaille les obstacles rencontrés pour proposer une version de Firefox utilisant Gecko sur iOS. Le principal problème concerne la migration des utilisateurs existants. Selon Mozilla, Apple ne permettrait pas de remplacer simplement WebKit par Gecko au moyen d’une mise à jour de l’application Firefox actuellement disponible sur l’App Store.
L’éditeur devrait donc distribuer une seconde application, spécialement destinée aux utilisateurs européens. Ces derniers seraient alors contraints de télécharger cette nouvelle version, puis de transférer manuellement leurs favoris, leurs mots de passe et leur historique de navigation. Une procédure particulièrement contraignante pour les personnes qui utilisent déjà Firefox au quotidien.
Mozilla souligne pourtant que l’utilisation quotidienne de Firefox sur iOS a doublé depuis les modifications européennes concernant le choix du navigateur par défaut. Mais cette progression ne profite pas à Gecko, puisque tous ces utilisateurs continuent de naviguer avec WebKit. L’éditeur affirme avoir sollicité Apple à plusieurs reprises pour obtenir un assouplissement de ces conditions, sans parvenir à une solution satisfaisante.
Cette situation ne concerne pas uniquement les éditeurs de navigateurs. Elle pourrait également affecter le développement des applications web, dont les fonctionnalités dépendent en partie des moteurs utilisés. Des navigateurs capables d’exploiter leurs propres technologies pourraient favoriser des applications web plus performantes sur iPhone. Celles-ci constitueraient une alternative aux applications natives de l’App Store, permettant aux entreprises de proposer leurs services directement depuis un navigateur.
Pour les défenseurs d’un web ouvert, l’enjeu dépasse donc le choix entre Safari, Firefox et Chrome. Il concerne également la capacité des développeurs à proposer des services sans dépendre des technologies et des circuits de distribution d’Apple. De son côté, Cupertino justifie ses exigences par des impératifs de sécurité et de confidentialité, notamment concernant la correction des vulnérabilités et la protection contre les contenus malveillants.
Une coalition de 55 000 entreprises interpelle Bruxelles
Les difficultés dénoncées par Mozilla s’inscrivent désormais dans une mobilisation beaucoup plus large. Un groupement coordonné par Open Web Advocacy vient d’adresser une lettre ouverte à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, afin de dénoncer les restrictions qui continueraient de peser sur les navigateurs concurrents.
Parmi les signataires figurent notamment Mozilla, Shopify, Vivaldi, Vercel, Y Combinator, l’European DIGITAL SME Alliance ainsi que plusieurs organisations représentant les éditeurs de presse européens. Ensemble, ces structures affirment représenter jusqu’à 55 000 entreprises et organisations européennes. Leur demande est claire : la Commission européenne doit ouvrir une procédure formelle contre Apple afin de vérifier si les conditions imposées aux moteurs alternatifs respectent réellement les obligations du DMA.
Pour les signataires, l’ouverture introduite avec iOS 17.4 demeure essentiellement théorique. Si Apple autorise officiellement les moteurs concurrents, les contraintes techniques et commerciales limiteraient considérablement leur adoption. La coalition ne réclame donc pas une nouvelle réglementation, mais une application effective des dispositions européennes déjà en vigueur.
Qu’en penser ?
Le cas de Firefox illustre les limites de l’ouverture imposée à Apple par le DMA. Si les moteurs concurrents sont désormais autorisés sur iPhone, les conditions imposées par Cupertino compliquent leur adoption. La Commission européenne devra déterminer si ces restrictions sont justifiées par des impératifs de sécurité ou si elles constituent une entrave à la concurrence. Une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les navigateurs et les applications web sur iOS.