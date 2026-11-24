Ariane 6 : report du tir pour Amazon, qui n'a plus qu'elle pour ses satellites
Par Vincent Lautier - Publié le
Le dixième vol d'Ariane 6 devait placer 36 satellites Amazon Leo en orbite depuis Kourou, mais le compte à rebours s'est arrêté avant même le retrait de la tour mobile. En cause, un problème technique sur les installations au sol, et pas sur la fusée. Un contretemps qui tombe mal pour Amazon, dont les deux autres lanceurs américains sont déjà cloués au sol.
La mission VA271 devait décoller lundi 23 novembre à 12h09 heure de Paris, avec une fenêtre de tir de trente minutes. Arianespace a stoppé les opérations tôt dans la matinée, en évoquant
Ce report serait anecdotique si le contexte n'était pas aussi tendu pour Amazon. Le 15 novembre, la fusée Vulcan d'ULA a raté son lancement et perdu les 40 satellites Leo qu'elle transportait. Les 37 vols encore réservés chez l'opérateur américain sont suspendus depuis. La New Glenn de Blue Origin, elle, n'a plus volé depuis un incident au printemps et ne reviendra pas avant le début de l'année prochaine. Il ne reste du coup qu'Ariane 6 pour alimenter la constellation. Ce vol est la quatrième mission d'Arianespace pour Amazon, après trois lancements réussis cette année qui ont déjà placé une centaine de satellites en orbite basse.
La constellation d'Amazon, l'ex-projet Kuiper rebaptisé Leo, compte environ 400 satellites en orbite sur les plus de 3 000 prévus, quand Starlink en aligne près de 11 000. Le service commercial, promis pour 2026, n'a toujours pas ouvert, et chaque report pèse un peu plus lourd. La mission est confiée à la version la plus musclée de la fusée européenne, une Ariane 64 à quatre boosters capable d'emporter environ 22 tonnes en orbite basse. Elle doit larguer ses satellites vers 460 km d'altitude, à charge pour Amazon de les faire remonter ensuite autour de 600 km. Les 36 passagers sont installés sous la coiffe depuis le 17 novembre et attendront le temps qu'il faudra.
Un compte à rebours qui s'arrête pour un problème au sol, c'est la routine du spatial, et on préfère mille fois une fusée qui patiente sur son pas de tir à un lancement forcé. Pour Arianespace, l'affaire s'est réglée en quelques heures. Pour Amazon, c'est quand même une tuile de plus dans un mois de novembre déjà très compliqué, avec 40 satellites perdus et deux lanceurs américains à l'arrêt. La fusée européenne se retrouve dans une position assez confortable, elle n'a jamais été aussi indispensable à la constellation de Jeff Bezos.
Si le sort des satellites d'Amazon Leo vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur la fusée Vulcan qui perd 40 satellites Amazon, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Une chronologie interrompue
La mission VA271 devait décoller lundi 23 novembre à 12h09 heure de Paris, avec une fenêtre de tir de trente minutes. Arianespace a stoppé les opérations tôt dans la matinée, en évoquant
un événement technique survenu sur les moyens sol de mise en œuvre du lanceur. La séquence s'est arrêtée avant le retrait de la tour mobile, donc avant toute opération sensible sur la fusée elle-même, et l'opérateur assure que le lanceur et ses 36 passagers sont
dans une configuration stable et en sécurité. Le tir a depuis été reprogrammé à aujourd'hui, mardi 24 novembre, avec une fenêtre qui s'ouvrira à 11h45 heure de Paris. La nature exacte du problème, elle, n'a pas été précisée.
Le dernier lanceur d'Amazon
Ce report serait anecdotique si le contexte n'était pas aussi tendu pour Amazon. Le 15 novembre, la fusée Vulcan d'ULA a raté son lancement et perdu les 40 satellites Leo qu'elle transportait. Les 37 vols encore réservés chez l'opérateur américain sont suspendus depuis. La New Glenn de Blue Origin, elle, n'a plus volé depuis un incident au printemps et ne reviendra pas avant le début de l'année prochaine. Il ne reste du coup qu'Ariane 6 pour alimenter la constellation. Ce vol est la quatrième mission d'Arianespace pour Amazon, après trois lancements réussis cette année qui ont déjà placé une centaine de satellites en orbite basse.
Leo court toujours après Starlink
La constellation d'Amazon, l'ex-projet Kuiper rebaptisé Leo, compte environ 400 satellites en orbite sur les plus de 3 000 prévus, quand Starlink en aligne près de 11 000. Le service commercial, promis pour 2026, n'a toujours pas ouvert, et chaque report pèse un peu plus lourd. La mission est confiée à la version la plus musclée de la fusée européenne, une Ariane 64 à quatre boosters capable d'emporter environ 22 tonnes en orbite basse. Elle doit larguer ses satellites vers 460 km d'altitude, à charge pour Amazon de les faire remonter ensuite autour de 600 km. Les 36 passagers sont installés sous la coiffe depuis le 17 novembre et attendront le temps qu'il faudra.
On en dit quoi ?
Un compte à rebours qui s'arrête pour un problème au sol, c'est la routine du spatial, et on préfère mille fois une fusée qui patiente sur son pas de tir à un lancement forcé. Pour Arianespace, l'affaire s'est réglée en quelques heures. Pour Amazon, c'est quand même une tuile de plus dans un mois de novembre déjà très compliqué, avec 40 satellites perdus et deux lanceurs américains à l'arrêt. La fusée européenne se retrouve dans une position assez confortable, elle n'a jamais été aussi indispensable à la constellation de Jeff Bezos.
Si le sort des satellites d'Amazon Leo vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur la fusée Vulcan qui perd 40 satellites Amazon, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.