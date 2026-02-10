Ariane 6 décolle enfin pour Amazon avec 32 satellites et une première commerciale

On en dit quoi ?



Ce premier vol commercial d'Ariane 6 arrive au bon moment. Après des années de retard et de doutes sur la compétitivité européenne face à SpaceX, voir Amazon choisir Kourou pour ses satellites donne un peu d'air. Mais bon, il ne faut pas se raconter d'histoires non plus. SpaceX lance plusieurs fois par semaine, et Arianespace vise neuf tirs par an en rythme de croisière. Le rapport de force est toujours déséquilibré. L'autre vraie question, c'est de savoir si l'Europe arrivera à tenir cette cadence sur la durée tout en restant compétitive sur les prix.