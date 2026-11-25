Qu’en penser ?



Le choix du 1er décembre ne doit évidemment rien au hasard. En associant les vingt ans de son partenariat avec (RED) à la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple pourrait donner une visibilité supplémentaire à cette collaboration historique. La présence de Greg Joswiak à New York, combinée aux informations concernant les stocks déjà livrés aux boutiques, renforce également la crédibilité d’une annonce imminente.



Cette initiative permettrait surtout à Apple de relancer une gamme devenue particulièrement discrète, tout en rappelant son engagement dans le financement de programmes de lutte contre le VIH. Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles pour connaître les produits concernés, leurs tarifs et leur disponibilité en France.