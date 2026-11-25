Apple voit rouge ! Quatre nouveaux produits pourraient arriver dès mardi...
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années de hiatus, la gamme (PRODUCT)RED pourrait faire son retour chez Apple. Selon Mark Gurman, la firme préparerait plusieurs éditions spéciales de ses produits. Leur lancement serait prévu le 1er décembre, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida et des 20 ans du partenariat entre Apple et (RED).
Depuis 2006, Apple collabore avec l’organisation (RED), fondée notamment par Bono, le chanteur de U2, afin de soutenir la lutte contre le VIH et le sida. Le principe repose sur la commercialisation de produits spécifiques, reconnaissables à leur profonde couleur rouge, dont une partie des revenus est reversée au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Au fil des années, plusieurs appareils Apple ont bénéficié de cette déclinaison, notamment les iPod, les iPhone, les Apple Watch et différents accessoires. Depuis le début de cette collaboration, Apple a reversé plus de 250 millions de dollars au Fonds mondial, contribuant notamment au financement de programmes de prévention, de dépistage et de traitement du VIH.
Pour célébrer ce vingtième anniversaire, Apple organisera une rencontre spéciale dans son Apple Store de SoHo, à New York. L’événement a été officiellement annoncé pour le mardi 1er décembre 2026, de 12 h à 12 h 45 (heure locale). Cette session Today at Apple sera animée par Alisha Johnson Wilder, directrice senior chez Apple, en présence de Kate Charles, directrice générale de (RED), d’Iman, mannequin et membre du conseil consultatif de l’organisation, et de Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple.
Selon les informations de Mark Gurman, Apple préparerait au moins quatre nouveaux produits (PRODUCT)RED, dont la commercialisation pourrait débuter dès le mardi 1er décembre. Deux appareils seraient particulièrement concernés : les AirPods Max 2 et le HomePod mini 2. Les deux produits bénéficieraient d’une nouvelle finition rouge, sans modification technique annoncée.
Apple devrait également proposer deux nouveaux accessoires dans cette couleur : un bracelet Sport pour l’Apple Watch et une dragonne destinée à l’iPhone et aux AirPods Pro. Le journaliste précise que les Apple Store auraient déjà commencé à recevoir d’importants stocks de ces nouvelles références, ce qui laisse envisager une commercialisation rapide.
Un cinquième produit pourrait également rejoindre cette sélection. Selon une source citée par 9to5Mac, Apple envisagerait une version spéciale de l’AirTag 2, avec des accents rouges. Cette information demeure toutefois moins certaine que les quatre autres nouveautés. Pour le moment, Apple n’a évidemment pas confirmé ces lancements.
La gamme (PRODUCT)RED a longtemps occupé une place régulière dans le catalogue d’Apple, notamment avec les iPhone rouges proposés sur plusieurs générations. Ces dernières années, cette collaboration était toutefois devenue moins visible, avec une diminution progressive du nombre de produits disponibles dans cette finition. Le lancement de plusieurs références simultanément constituerait donc un retour plus marqué de cette initiative, à une date particulièrement symbolique.
Le choix du 1er décembre ne doit évidemment rien au hasard. En associant les vingt ans de son partenariat avec (RED) à la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple pourrait donner une visibilité supplémentaire à cette collaboration historique. La présence de Greg Joswiak à New York, combinée aux informations concernant les stocks déjà livrés aux boutiques, renforce également la crédibilité d’une annonce imminente.
Cette initiative permettrait surtout à Apple de relancer une gamme devenue particulièrement discrète, tout en rappelant son engagement dans le financement de programmes de lutte contre le VIH. Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles pour connaître les produits concernés, leurs tarifs et leur disponibilité en France.
Apple et (RED) : vingt ans de partenariat
Depuis 2006, Apple collabore avec l’organisation (RED), fondée notamment par Bono, le chanteur de U2, afin de soutenir la lutte contre le VIH et le sida. Le principe repose sur la commercialisation de produits spécifiques, reconnaissables à leur profonde couleur rouge, dont une partie des revenus est reversée au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Au fil des années, plusieurs appareils Apple ont bénéficié de cette déclinaison, notamment les iPod, les iPhone, les Apple Watch et différents accessoires. Depuis le début de cette collaboration, Apple a reversé plus de 250 millions de dollars au Fonds mondial, contribuant notamment au financement de programmes de prévention, de dépistage et de traitement du VIH.
Pour célébrer ce vingtième anniversaire, Apple organisera une rencontre spéciale dans son Apple Store de SoHo, à New York. L’événement a été officiellement annoncé pour le mardi 1er décembre 2026, de 12 h à 12 h 45 (heure locale). Cette session Today at Apple sera animée par Alisha Johnson Wilder, directrice senior chez Apple, en présence de Kate Charles, directrice générale de (RED), d’Iman, mannequin et membre du conseil consultatif de l’organisation, et de Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple.
Quatre nouveaux produits (PRODUCT)RED attendus
Selon les informations de Mark Gurman, Apple préparerait au moins quatre nouveaux produits (PRODUCT)RED, dont la commercialisation pourrait débuter dès le mardi 1er décembre. Deux appareils seraient particulièrement concernés : les AirPods Max 2 et le HomePod mini 2. Les deux produits bénéficieraient d’une nouvelle finition rouge, sans modification technique annoncée.
Apple devrait également proposer deux nouveaux accessoires dans cette couleur : un bracelet Sport pour l’Apple Watch et une dragonne destinée à l’iPhone et aux AirPods Pro. Le journaliste précise que les Apple Store auraient déjà commencé à recevoir d’importants stocks de ces nouvelles références, ce qui laisse envisager une commercialisation rapide.
Un cinquième produit pourrait également rejoindre cette sélection. Selon une source citée par 9to5Mac, Apple envisagerait une version spéciale de l’AirTag 2, avec des accents rouges. Cette information demeure toutefois moins certaine que les quatre autres nouveautés. Pour le moment, Apple n’a évidemment pas confirmé ces lancements.
Un retour après plusieurs années de discrétion
La gamme (PRODUCT)RED a longtemps occupé une place régulière dans le catalogue d’Apple, notamment avec les iPhone rouges proposés sur plusieurs générations. Ces dernières années, cette collaboration était toutefois devenue moins visible, avec une diminution progressive du nombre de produits disponibles dans cette finition. Le lancement de plusieurs références simultanément constituerait donc un retour plus marqué de cette initiative, à une date particulièrement symbolique.
Qu’en penser ?
Le choix du 1er décembre ne doit évidemment rien au hasard. En associant les vingt ans de son partenariat avec (RED) à la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple pourrait donner une visibilité supplémentaire à cette collaboration historique. La présence de Greg Joswiak à New York, combinée aux informations concernant les stocks déjà livrés aux boutiques, renforce également la crédibilité d’une annonce imminente.
Cette initiative permettrait surtout à Apple de relancer une gamme devenue particulièrement discrète, tout en rappelant son engagement dans le financement de programmes de lutte contre le VIH. Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles pour connaître les produits concernés, leurs tarifs et leur disponibilité en France.