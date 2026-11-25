Des visites guidées pour découvrir le ciel nocturne

Tour Guidé

Des jumelles qui combinent optique et réalité augmentée

Un produit qui continuera d’évoluer

ENVISION est à présent devenu le produit évolutif que nous avions imaginé

Qu’en penser ?



Avec Tour Guidé, Unistellar cherche à dépasser la simple identification des objets célestes pour proposer une expérience davantage tournée vers la découverte et la pédagogie. L’ajout d’explications audio constitue une évolution intéressante, notamment pour les débutants qui souhaitent comprendre ce qu’ils observent sans consulter systématiquement leur smartphone.



Les jumelles ENVISION sont proposées à 1 499 euros, exclusivement sur le site d’Unistellar. Le fabricant annonce une disponibilité limitée à 500 exemplaires, avec une livraison garantie avant Noël pour cette série. Un tarif qui réserve toutefois ces jumelles connectées aux passionnés d’astronomie et d’exploration, ou aux utilisateurs recherchant une expérience différente des jumelles traditionnelles.

Après les télescopes intelligents,, présentées comme une nouvelle façon d’observer le ciel et les paysages grâce à la réalité augmentée. Le fabricant français annonce aujourd’hui l’arrivée de, une fonctionnalité qui accompagne les utilisateurs dans leurs observations via plusieurs parcours thématiques.: Première observation du ciel nocturne, Les plus belles étoiles doubles, Voyage de la Terre aux profondeurs de l’Univers et Deux âges de la Voie lactée. Le fonctionnement repose sur unpermettant de localiser les différents astres, accompagné d’une narration audio qui apporte des informations scientifiques et historiques.Le parcours consacré aux étoiles doubles permet, par exemple, d’observer un faux couple d’étoiles dans la constellation du Capricorne, puis un véritable système double dans celle du Dragon. Il s'agit deUnistellar prévoit d’enrichir progressivement son catalogue avec de nouveaux parcours, accessibles par de simples mises à jour logicielles.Pour rappel,. Elles s’appuient notamment sur une base de données comprenant plusieurs milliards de points topographiques et d’objets célestes, ainsi que sur un GPS, des capteurs inertiels et une connexion Bluetooth.Le modeaffiche une carte interactive en trois dimensions pour identifier les éléments du paysage. Le modepermet de rejoindre un point d’intérêt grâce à des indications visuelles intégrées. Le systèmeLock offre quant à lui la possibilité de verrouiller une cible afin qu’une autre personne puisse la retrouver simplement en récupérant les jumelles., tandis qu’un mode optique classique permet de désactiver entièrement la réalité augmentée. Les jumelles peuvent ainsi être utilisées aussi bien pour observer les étoiles que pour identifier des sommets, des monuments ou différents points d’intérêt lors d’une randonnée.. Le fabricant prévoit notamment d’enrichir le mode d’observation diurne avec davantage de points d’intérêt destinés aux usages urbains et aux randonnées., explique Laurent Marfisi, cofondateur d’Unistellar, qui souligne également l’intérêt du partage des observations entre plusieurs utilisateurs.