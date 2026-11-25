Les jumelles intelligentes Unistellar ENVISION vous guident désormais à travers les étoiles
Par Laurence - Publié le
Unistellar enrichit les fonctionnalités de ses jumelles connectées ENVISION avec l’arrivée de Tour Guidé, un nouveau mode permettant d’explorer le ciel à travers des parcours commentés. Grâce à la réalité augmentée et à une narration audio, les utilisateurs peuvent désormais découvrir les étoiles, les constellations et les objets célestes tout en bénéficiant d’explications scientifiques. Une nouveauté accessible par mise à jour logicielle.
Après les télescopes intelligents, Unistellar poursuit le développement de ses jumelles ENVISION, présentées comme une nouvelle façon d’observer le ciel et les paysages grâce à la réalité augmentée. Le fabricant français annonce aujourd’hui l’arrivée de
Quatre visites sont actuellement proposées : Première observation du ciel nocturne, Les plus belles étoiles doubles, Voyage de la Terre aux profondeurs de l’Univers et Deux âges de la Voie lactée. Le fonctionnement repose sur un guidage visuel permettant de localiser les différents astres, accompagné d’une narration audio qui apporte des informations scientifiques et historiques.
Le parcours consacré aux étoiles doubles permet, par exemple, d’observer un faux couple d’étoiles dans la constellation du Capricorne, puis un véritable système double dans celle du Dragon. Il s'agit de comprendre ici les phénomènes astronomiques tout en les observant directement. Unistellar prévoit d’enrichir progressivement son catalogue avec de nouveaux parcours, accessibles par de simples mises à jour logicielles.
Pour rappel, les ENVISION associent des jumelles optiques traditionnelles à un système de réalité augmentée capable d’afficher des informations directement dans le champ de vision. Elles s’appuient notamment sur une base de données comprenant plusieurs milliards de points topographiques et d’objets célestes, ainsi que sur un GPS, des capteurs inertiels et une connexion Bluetooth.
Plusieurs modes permettent d’adapter leur fonctionnement aux différentes situations. Le mode Smart Scouting affiche une carte interactive en trois dimensions pour identifier les éléments du paysage. Le mode Guided Navigation permet de rejoindre un point d’intérêt grâce à des indications visuelles intégrées. Le système Shareable Target Lock offre quant à lui la possibilité de verrouiller une cible afin qu’une autre personne puisse la retrouver simplement en récupérant les jumelles.
Une boussole avancée affiche également les informations d’orientation, tandis qu’un mode optique classique permet de désactiver entièrement la réalité augmentée. Les jumelles peuvent ainsi être utilisées aussi bien pour observer les étoiles que pour identifier des sommets, des monuments ou différents points d’intérêt lors d’une randonnée.
Unistellar entend poursuivre le développement logiciel de ses jumelles au cours des prochains mois, avec de nouveaux contenus astronomiques et des fonctionnalités supplémentaires. Le fabricant prévoit notamment d’enrichir le mode d’observation diurne avec davantage de points d’intérêt destinés aux usages urbains et aux randonnées.
Avec Tour Guidé, Unistellar cherche à dépasser la simple identification des objets célestes pour proposer une expérience davantage tournée vers la découverte et la pédagogie. L’ajout d’explications audio constitue une évolution intéressante, notamment pour les débutants qui souhaitent comprendre ce qu’ils observent sans consulter systématiquement leur smartphone.
Les jumelles ENVISION sont proposées à 1 499 euros, exclusivement sur le site d’Unistellar. Le fabricant annonce une disponibilité limitée à 500 exemplaires, avec une livraison garantie avant Noël pour cette série. Un tarif qui réserve toutefois ces jumelles connectées aux passionnés d’astronomie et d’exploration, ou aux utilisateurs recherchant une expérience différente des jumelles traditionnelles.
Des visites guidées pour découvrir le ciel nocturne
Après les télescopes intelligents, Unistellar poursuit le développement de ses jumelles ENVISION, présentées comme une nouvelle façon d’observer le ciel et les paysages grâce à la réalité augmentée. Le fabricant français annonce aujourd’hui l’arrivée de
Tour Guidé, une fonctionnalité qui accompagne les utilisateurs dans leurs observations via plusieurs parcours thématiques.
Quatre visites sont actuellement proposées : Première observation du ciel nocturne, Les plus belles étoiles doubles, Voyage de la Terre aux profondeurs de l’Univers et Deux âges de la Voie lactée. Le fonctionnement repose sur un guidage visuel permettant de localiser les différents astres, accompagné d’une narration audio qui apporte des informations scientifiques et historiques.
Le parcours consacré aux étoiles doubles permet, par exemple, d’observer un faux couple d’étoiles dans la constellation du Capricorne, puis un véritable système double dans celle du Dragon. Il s'agit de comprendre ici les phénomènes astronomiques tout en les observant directement. Unistellar prévoit d’enrichir progressivement son catalogue avec de nouveaux parcours, accessibles par de simples mises à jour logicielles.
Des jumelles qui combinent optique et réalité augmentée
Pour rappel, les ENVISION associent des jumelles optiques traditionnelles à un système de réalité augmentée capable d’afficher des informations directement dans le champ de vision. Elles s’appuient notamment sur une base de données comprenant plusieurs milliards de points topographiques et d’objets célestes, ainsi que sur un GPS, des capteurs inertiels et une connexion Bluetooth.
Plusieurs modes permettent d’adapter leur fonctionnement aux différentes situations. Le mode Smart Scouting affiche une carte interactive en trois dimensions pour identifier les éléments du paysage. Le mode Guided Navigation permet de rejoindre un point d’intérêt grâce à des indications visuelles intégrées. Le système Shareable Target Lock offre quant à lui la possibilité de verrouiller une cible afin qu’une autre personne puisse la retrouver simplement en récupérant les jumelles.
Une boussole avancée affiche également les informations d’orientation, tandis qu’un mode optique classique permet de désactiver entièrement la réalité augmentée. Les jumelles peuvent ainsi être utilisées aussi bien pour observer les étoiles que pour identifier des sommets, des monuments ou différents points d’intérêt lors d’une randonnée.
Un produit qui continuera d’évoluer
Unistellar entend poursuivre le développement logiciel de ses jumelles au cours des prochains mois, avec de nouveaux contenus astronomiques et des fonctionnalités supplémentaires. Le fabricant prévoit notamment d’enrichir le mode d’observation diurne avec davantage de points d’intérêt destinés aux usages urbains et aux randonnées.
ENVISION est à présent devenu le produit évolutif que nous avions imaginé, explique Laurent Marfisi, cofondateur d’Unistellar, qui souligne également l’intérêt du partage des observations entre plusieurs utilisateurs.
Qu’en penser ?
Avec Tour Guidé, Unistellar cherche à dépasser la simple identification des objets célestes pour proposer une expérience davantage tournée vers la découverte et la pédagogie. L’ajout d’explications audio constitue une évolution intéressante, notamment pour les débutants qui souhaitent comprendre ce qu’ils observent sans consulter systématiquement leur smartphone.
Les jumelles ENVISION sont proposées à 1 499 euros, exclusivement sur le site d’Unistellar. Le fabricant annonce une disponibilité limitée à 500 exemplaires, avec une livraison garantie avant Noël pour cette série. Un tarif qui réserve toutefois ces jumelles connectées aux passionnés d’astronomie et d’exploration, ou aux utilisateurs recherchant une expérience différente des jumelles traditionnelles.