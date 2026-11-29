Noël 2026 : mes 7 idées de cadeaux tech pour tous les budgets !
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de Noël, il est temps de commencer à réfléchir aux cadeaux à glisser sous le sapin. Parmi les nombreux produits high-tech que j'ai pu découvrir cette année, certains m'ont particulièrement séduite, que ce soit par leur côté pratique, leur originalité ou tout simplement leur design. Entre les accessoires pour iPhone et Mac, les petites curiosités technologiques et les produits dédiés aux loisirs numériques, voici mes sept idées de cadeaux pour tous les budgets. De quoi trouver quelques inspirations pour les fêtes de fin d'année (ou compléter sa propre liste au Père Noël) !
Les écouteurs ouverts se sont largement démocratisés ces dernières années, avec des designs parfois assez éloignés de ceux des traditionnels AirPods et pas mal de couleurs. Avec ses OpenDots Air, Shokz propose un petit modèle bien sympa qui vient se clipser sur le cartilage de l'oreille sans obstruer le conduit auditif.
Pesant seulement 6,3 grammes chacun, ces écouteurs permettent de profiter de sa musique tout en conservant une certaine perception de son environnement sonore, que ce soit au bureau, dans la rue ou lors d'une activité sportive.
Pour ce modèle, Shokz a vraiment travaillé sur l'esthétique, notamment avec cette finition Violet Aurore aux reflets nacrés qui est vraiment très joli. Il est même possible de les personnaliser avec de petits bijoux à clipser.
Après ses petits appareils photo Charmera, Kodak poursuit son exploration des accessoires rétro avec le SlideTag, un mini cadre photo numérique reprenant l'apparence des anciennes diapositives argentiques.
Doté d'un écran couleur à encre électronique de 1,54 pouce, il permet d'afficher jusqu'à douze photographies transférées en Bluetooth depuis son smartphone. Mais ce petit objet fait également office de traceur, compatible avec le réseau Localiser d'Apple ou Find Hub de Google.
Kodak a une nouvelle fois opté pour le principe de la blind box (qui marche très bien chez toutes les tranches d'âge), avec huit modèles différents et une neuvième édition secrète. Un petit cadeau insolite qui devrait notamment intéresser les amateurs de photographie et d'objets vintage.
A l'image d'Apple et de son iPhone Duo, Logitech s'est également prêtée à l'exercice du pliable avec la Mobi Fold, une souris spécialement pensée pour les petits déplacements avec un form factor très sympa.
Pesant 79 grammes, elle se replie sur elle-même pour adopter un format carré de seulement 66 mm de côté, qui est vraiment très pratique à glisser dans son sac. Elle s'allume automatiquement lorsqu'on la déplie et s'éteint lorsqu'on la referme. La traditionnelle molette mécanique laisse quant à elle la place à une surface tactile.
Si son ergonomie n'entend pas nécessairement rivaliser avec celle d'une souris de bureau (n'allez pas rechercher les mêmes fonctions d'une MX Master 4, ce n'est pas son but), son faible encombrement constitue un argument intéressant pour accompagner un MacBook ou même un iPad lors de ses déplacements.
Entre les photographies en haute définition et les vidéos en 4K, l'espace de stockage des derniers iPhone peut rapidement se révéler insuffisant. Les SSD externes constituent à ce titre une alternative intéressante aux abonnements de stockage en ligne.
Avec son TouchLock Portable SSD (512 Go ou 1 To), Lexar propose un disque externe particulièrement compact, doté d'une fixation magnétique permettant de l'installer directement au dos de son smartphone.
Mais sa principale originalité réside dans son système de sécurité, qui associe chiffrement matériel et déverrouillage via NFC à l'aide d'un smartphone. Un accessoire qui pourra aussi bien intéresser les photographes et les vidéastes que les utilisateurs souhaitant transporter leurs documents personnels tout en limitant les risques d'accès non autorisés.
Entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les écouteurs et les différents accessoires électroniques, les prises électriques viennent parfois à manquer. Avec son Nexode Pro de 100 W, UGREEN propose de centraliser la recharge de quatre appareils grâce à trois ports USB-C et un port USB-A, le tout en s’appuyant sur la technologie GaN. Le chargeur adapte automatiquement la répartition de la puissance en fonction des appareils connectés, de quoi alimenter aussi bien son MacBook que son iPhone ou son iPad.
Mais ce modèle présente surtout la particularité d’intégrer un petit écran TFT tactile permettant de consulter en temps réel différentes informations relatives à la recharge, notamment la puissance délivrée sur chaque port. Un petit côté geek plutôt sympathique !
On appréciera également son design compact et sa jolie finition métallisée, à mi-chemin entre l’argent et le coloris Lumière stellaire d’Apple. Un cadeau avant tout pratique, qui permettra de désencombrer aussi bien son bureau que sa valise
Difficile de faire une sélection high-tech en 2026 sans y intégrer un objet faisant appel à l'intelligence artificielle. Et pourquoi pas un traducteur de poche pour les amateurs de voyages ?
L'InnAIO AI Translator T10 se présente sous la forme d'un petit galet pouvant se fixer magnétiquement au dos d'un iPhone. Il permet de traduire des conversations en temps réel, mais également de reproduire certaines caractéristiques de la voix de son utilisateur grâce à une fonction de clonage vocal.
Le dispositif dispose aussi d'un mode de traduction hors ligne, particulièrement utile à l'étranger. Il faudra toutefois tenir compte du coût de l'abonnement associé à certaines fonctionnalités. Un petit accessoire qui n'est pas sans rappeler le célèbre traducteur universel de Star Trek !
Impossible de terminer cette sélection sans un produit Apple. Avec sa huitième génération d'iPad mini (attention petit test en approche), Apple a doté sa plus petite tablette d'un écran OLED, offrant notamment des noirs plus profonds et un contraste accru. La dalle gagne également quelques millimètres, tandis que le châssis s'affine et perd près de 40 grammes par rapport à la précédente génération. Pour l'utiliser depuis deux semaines, la différence est plutôt appréciable pour une tablette que l'on veut emmener partout.
Équipé d'une puce A20 Pro et compatible avec l'Apple Pencil Pro, l'iPad mini dispose de plusieurs arguments pour séduire les amateurs de dessin numérique, de prise de notes manuscrites ou de lecture. Personnellement, j'apprécie toujours autant ce format de petit carnet numérique que l'on peut emporter partout avec soi. Et l'arrivée de l'OLED apporte un vrai plus au niveau du rendu des couleurs, notamment dans les applications de dessin.
Autre nouveauté assez intéressante pour un appareil aussi nomade, l'iPad mini bénéficie désormais d'une certification IP67, lui conférant une résistance à l'eau et à la poussière. De quoi être un peu plus tranquille lorsqu'on l'utilise comme liseuse au bord de la piscine ou à la plage (vivement les beaux jours !).
Certes, l'absence de technologie ProMotion pourra en faire hésiter certains, surtout au regard de son positionnement tarifaire. Mais son format compact demeure l'un de ses principaux atouts, notamment pour utiliser Procreate en déplacement sans s'encombrer d'un iPad Pro de 13 pouces, et à un prix bien plus abordable que celui d'un iPhone Duo.
À partir de 759 euros, ce n'est évidemment pas le cadeau le plus bardable de cette sélection, mais il pourra tout à faite faire l'objet d'un cadeau groupé ou d'une baisse de prix avec la reprise d'un autre appareil.
Si certains de ces objets ne sont pas tous indispensables, les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de se faire plaisir. Et vous, quel produit high-tech aimeriez-vous retrouver sous le sapin le 25 décembre ?
Shokz OpenDots Air : des écouteurs trop mignons et confortables
Les écouteurs ouverts se sont largement démocratisés ces dernières années, avec des designs parfois assez éloignés de ceux des traditionnels AirPods et pas mal de couleurs. Avec ses OpenDots Air, Shokz propose un petit modèle bien sympa qui vient se clipser sur le cartilage de l'oreille sans obstruer le conduit auditif.
Pesant seulement 6,3 grammes chacun, ces écouteurs permettent de profiter de sa musique tout en conservant une certaine perception de son environnement sonore, que ce soit au bureau, dans la rue ou lors d'une activité sportive.
Pour ce modèle, Shokz a vraiment travaillé sur l'esthétique, notamment avec cette finition Violet Aurore aux reflets nacrés qui est vraiment très joli. Il est même possible de les personnaliser avec de petits bijoux à clipser.
Kodak SlideTag : un peu de nostalgie sous le sapin
Après ses petits appareils photo Charmera, Kodak poursuit son exploration des accessoires rétro avec le SlideTag, un mini cadre photo numérique reprenant l'apparence des anciennes diapositives argentiques.
Doté d'un écran couleur à encre électronique de 1,54 pouce, il permet d'afficher jusqu'à douze photographies transférées en Bluetooth depuis son smartphone. Mais ce petit objet fait également office de traceur, compatible avec le réseau Localiser d'Apple ou Find Hub de Google.
Kodak a une nouvelle fois opté pour le principe de la blind box (qui marche très bien chez toutes les tranches d'âge), avec huit modèles différents et une neuvième édition secrète. Un petit cadeau insolite qui devrait notamment intéresser les amateurs de photographie et d'objets vintage.
Logitech Mobi Fold : même les souris deviennent pliables !
A l'image d'Apple et de son iPhone Duo, Logitech s'est également prêtée à l'exercice du pliable avec la Mobi Fold, une souris spécialement pensée pour les petits déplacements avec un form factor très sympa.
Pesant 79 grammes, elle se replie sur elle-même pour adopter un format carré de seulement 66 mm de côté, qui est vraiment très pratique à glisser dans son sac. Elle s'allume automatiquement lorsqu'on la déplie et s'éteint lorsqu'on la referme. La traditionnelle molette mécanique laisse quant à elle la place à une surface tactile.
Si son ergonomie n'entend pas nécessairement rivaliser avec celle d'une souris de bureau (n'allez pas rechercher les mêmes fonctions d'une MX Master 4, ce n'est pas son but), son faible encombrement constitue un argument intéressant pour accompagner un MacBook ou même un iPad lors de ses déplacements.
Lexar TouchLock Portable SSD pour les iPhone avec un petit stockage
Entre les photographies en haute définition et les vidéos en 4K, l'espace de stockage des derniers iPhone peut rapidement se révéler insuffisant. Les SSD externes constituent à ce titre une alternative intéressante aux abonnements de stockage en ligne.
Avec son TouchLock Portable SSD (512 Go ou 1 To), Lexar propose un disque externe particulièrement compact, doté d'une fixation magnétique permettant de l'installer directement au dos de son smartphone.
Mais sa principale originalité réside dans son système de sécurité, qui associe chiffrement matériel et déverrouillage via NFC à l'aide d'un smartphone. Un accessoire qui pourra aussi bien intéresser les photographes et les vidéastes que les utilisateurs souhaitant transporter leurs documents personnels tout en limitant les risques d'accès non autorisés.
UGREEN Nexode Pro 100 W : un chargeur sexy et puissant...
Entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les écouteurs et les différents accessoires électroniques, les prises électriques viennent parfois à manquer. Avec son Nexode Pro de 100 W, UGREEN propose de centraliser la recharge de quatre appareils grâce à trois ports USB-C et un port USB-A, le tout en s’appuyant sur la technologie GaN. Le chargeur adapte automatiquement la répartition de la puissance en fonction des appareils connectés, de quoi alimenter aussi bien son MacBook que son iPhone ou son iPad.
Mais ce modèle présente surtout la particularité d’intégrer un petit écran TFT tactile permettant de consulter en temps réel différentes informations relatives à la recharge, notamment la puissance délivrée sur chaque port. Un petit côté geek plutôt sympathique !
On appréciera également son design compact et sa jolie finition métallisée, à mi-chemin entre l’argent et le coloris Lumière stellaire d’Apple. Un cadeau avant tout pratique, qui permettra de désencombrer aussi bien son bureau que sa valise
InnAIO AI Translator T10 : un petit air de Star Trek en voyage ?
Difficile de faire une sélection high-tech en 2026 sans y intégrer un objet faisant appel à l'intelligence artificielle. Et pourquoi pas un traducteur de poche pour les amateurs de voyages ?
L'InnAIO AI Translator T10 se présente sous la forme d'un petit galet pouvant se fixer magnétiquement au dos d'un iPhone. Il permet de traduire des conversations en temps réel, mais également de reproduire certaines caractéristiques de la voix de son utilisateur grâce à une fonction de clonage vocal.
Le dispositif dispose aussi d'un mode de traduction hors ligne, particulièrement utile à l'étranger. Il faudra toutefois tenir compte du coût de l'abonnement associé à certaines fonctionnalités. Un petit accessoire qui n'est pas sans rappeler le célèbre traducteur universel de Star Trek !
iPad mini 8 OLED : mon carnet de dessin numérique préféré
Impossible de terminer cette sélection sans un produit Apple. Avec sa huitième génération d'iPad mini (attention petit test en approche), Apple a doté sa plus petite tablette d'un écran OLED, offrant notamment des noirs plus profonds et un contraste accru. La dalle gagne également quelques millimètres, tandis que le châssis s'affine et perd près de 40 grammes par rapport à la précédente génération. Pour l'utiliser depuis deux semaines, la différence est plutôt appréciable pour une tablette que l'on veut emmener partout.
Équipé d'une puce A20 Pro et compatible avec l'Apple Pencil Pro, l'iPad mini dispose de plusieurs arguments pour séduire les amateurs de dessin numérique, de prise de notes manuscrites ou de lecture. Personnellement, j'apprécie toujours autant ce format de petit carnet numérique que l'on peut emporter partout avec soi. Et l'arrivée de l'OLED apporte un vrai plus au niveau du rendu des couleurs, notamment dans les applications de dessin.
Autre nouveauté assez intéressante pour un appareil aussi nomade, l'iPad mini bénéficie désormais d'une certification IP67, lui conférant une résistance à l'eau et à la poussière. De quoi être un peu plus tranquille lorsqu'on l'utilise comme liseuse au bord de la piscine ou à la plage (vivement les beaux jours !).
Certes, l'absence de technologie ProMotion pourra en faire hésiter certains, surtout au regard de son positionnement tarifaire. Mais son format compact demeure l'un de ses principaux atouts, notamment pour utiliser Procreate en déplacement sans s'encombrer d'un iPad Pro de 13 pouces, et à un prix bien plus abordable que celui d'un iPhone Duo.
À partir de 759 euros, ce n'est évidemment pas le cadeau le plus bardable de cette sélection, mais il pourra tout à faite faire l'objet d'un cadeau groupé ou d'une baisse de prix avec la reprise d'un autre appareil.
Et vous, qu'avez-vous demandé au Père Noël ?
Si certains de ces objets ne sont pas tous indispensables, les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de se faire plaisir. Et vous, quel produit high-tech aimeriez-vous retrouver sous le sapin le 25 décembre ?