Mes 8 cadeaux tech pour Noël, pour finir 2026 avec les yeux qui brillent
Par Vincent Lautier - Publié le
Chaque année en décembre, on me demande quoi offrir à quelqu'un qui aime la tech. Je me suis donc posé un moment pour réfléchir aux produits que j'ai le plus aimé tester et utiliser cette année. Au final j'en garde huit, que je recommande les yeux fermés. Trois d'entre eux, la Razer Prio, les Kanto ORA4 et le Dreo 765S, sont littéralement devenus indispensables pour moi.
Elle règle le casse-tête de l'année, offrir GTA VI à quelqu'un qui n'a pas de console. La Portal lit le jeu en streaming cloud, sans aucune PS5 à la maison.
Alors oui, il faut acheter le jeu en version numérique, un abonnement PS Plus Premium et avoir une connexion stable, mais une fois tout ça réuni, ça tourne à 30 images par seconde et c'est nickel. L'écran de 8 pouces et les commandes reprises de la DualSense font le reste. C'est bien plus abordable qu'une console complète.
Encore du gaming, et oui ! C'est l'accessoire de la liste que j'utilise encore le plus. Une manette pour iPhone en USB-C qui se plie, pèse 101 grammes et prend à peine plus de place que deux boîtiers d'AirPods une fois repliée. Les sticks sont physiques, cliquables, et changent tout face à l'écran tactile. Le geste de pliage s'apprend vite, ensuite elle s'ouvre en quelques secondes. Vendue 110 euros, elle n'est pas donnée, mais c'est la première manette nomade que j'emporte partout, pour de vrai.
Le premier casque Beats à coussinets interchangeables est taillé pour les sportifs. Un jeu de coussinets en maille respirante pour l'effort, un autre en similicuir UltraPlush pour les longues journées, et le bandeau se remplace aussi. Après une séance, on retire les mousses humides et on clipse un jeu sec. Certifié IPX4, il tient 32 heures avec la réduction de bruit, et je n'ai pas réussi à le faire bouger en secouant la tête. Comptez 350 euros, bien moins que des AirPods Max 2. C'est la bonne surprise de cette année pour moi.
Personne ne s'offre une station de charge en sautant au plafond, mais tout le monde est content d'en recevoir une. Celle-ci pose iPhone, Apple Watch et AirPods au même endroit et monte à 25 W en Qi2.2 sur l'iPhone. Surtout, elle ne fait aucun bruit. Pas de ventilateur, Mophie a déporté l'électronique de recharge dans la base. Sur une table de nuit, ce silence total change tout. Elle se vend 129,95 euros sur l'Apple Store, et la finition aluminium fait passer le tarif premium.
Un autre chargeur bien différent ! Le D5 est un chargeur magnétique dédié, Qi2.2 lui aussi, dont la vraie idée est un petit ventilateur sous la surface de charge, qui refroidit l'iPhone. La chauffe abîme les batteries, et ce système règle le problème sans s'entendre, avec un bouton pour le couper si besoin. Il recharge aussi une Apple Watch et des AirPods. Un cadeau bien pensé pour ceux qui laissent leur téléphone branché toute la journée.
Le X40 quand à lui, c'est la version nomade, qui ne me quitte jamais en déplacement !
Offrir un brumisateur en décembre peut surprendre, mais on vous remerciera au premier été venu. Sa brume est si fine qu'elle s'évapore avant de se déposer. Pendant mon test, un mouchoir tendu à 50 centimètres de la sortie restait sec, alors que l'air se rafraîchissait nettement. Le salon reste au sec, le moteur discret, et le réservoir de 6 litres tient la journée. Je m'en sers toujours dès qu'il fait chaud, et sans climatisation, il rend un vrai service. C'est devenu un indispensable dans ma maison.
Ce cadeau s'adresse aux gens pour qui la radio s'écoute sans téléphone ni Wi-Fi. La Boomster 4 embarque un tuner FM et DAB+ avec une vraie antenne télescopique, en plus du Bluetooth, et son son remplit une pièce sans forcer. Elle pèse 3,75 kilos, ce qui est beaucoup, mais la poignée équilibre bien l'ensemble et la batterie annonce jusqu'à 23 heures d'écoute. Pour un parent fâché avec les applications, je n'ai rien trouvé de mieux comme cadeau.
Je termine par le produit qui a changé mes journées de travail. Ces deux petites enceintes se branchent en USB-C sur le dock du Mac, embarquent leur propre convertisseur audio et sortent un son d'une précision étonnante pour leur format. Je dépasse rarement 30 % du volume. Elles sont toujours sur mon bureau des mois après le test, et je ne vois pas de meilleur argument pour les glisser sous le sapin.
La PlayStation Portal, pour jouer à GTA VI sans PS5
Elle règle le casse-tête de l'année, offrir GTA VI à quelqu'un qui n'a pas de console. La Portal lit le jeu en streaming cloud, sans aucune PS5 à la maison.
Alors oui, il faut acheter le jeu en version numérique, un abonnement PS Plus Premium et avoir une connexion stable, mais une fois tout ça réuni, ça tourne à 30 images par seconde et c'est nickel. L'écran de 8 pouces et les commandes reprises de la DualSense font le reste. C'est bien plus abordable qu'une console complète.
La manette Razer Prio
Encore du gaming, et oui ! C'est l'accessoire de la liste que j'utilise encore le plus. Une manette pour iPhone en USB-C qui se plie, pèse 101 grammes et prend à peine plus de place que deux boîtiers d'AirPods une fois repliée. Les sticks sont physiques, cliquables, et changent tout face à l'écran tactile. Le geste de pliage s'apprend vite, ensuite elle s'ouvre en quelques secondes. Vendue 110 euros, elle n'est pas donnée, mais c'est la première manette nomade que j'emporte partout, pour de vrai.
Le casque Beats 360
Le premier casque Beats à coussinets interchangeables est taillé pour les sportifs. Un jeu de coussinets en maille respirante pour l'effort, un autre en similicuir UltraPlush pour les longues journées, et le bandeau se remplace aussi. Après une séance, on retire les mousses humides et on clipse un jeu sec. Certifié IPX4, il tient 32 heures avec la réduction de bruit, et je n'ai pas réussi à le faire bouger en secouant la tête. Comptez 350 euros, bien moins que des AirPods Max 2. C'est la bonne surprise de cette année pour moi.
Le chargeur Mophie StealthCharge 3-en-1
Personne ne s'offre une station de charge en sautant au plafond, mais tout le monde est content d'en recevoir une. Celle-ci pose iPhone, Apple Watch et AirPods au même endroit et monte à 25 W en Qi2.2 sur l'iPhone. Surtout, elle ne fait aucun bruit. Pas de ventilateur, Mophie a déporté l'électronique de recharge dans la base. Sur une table de nuit, ce silence total change tout. Elle se vend 129,95 euros sur l'Apple Store, et la finition aluminium fait passer le tarif premium.
Le Kuxiu D5 et X40
Un autre chargeur bien différent ! Le D5 est un chargeur magnétique dédié, Qi2.2 lui aussi, dont la vraie idée est un petit ventilateur sous la surface de charge, qui refroidit l'iPhone. La chauffe abîme les batteries, et ce système règle le problème sans s'entendre, avec un bouton pour le couper si besoin. Il recharge aussi une Apple Watch et des AirPods. Un cadeau bien pensé pour ceux qui laissent leur téléphone branché toute la journée.
Le X40 quand à lui, c'est la version nomade, qui ne me quitte jamais en déplacement !
Le brumisateur Dreo TurboCool 765S
Offrir un brumisateur en décembre peut surprendre, mais on vous remerciera au premier été venu. Sa brume est si fine qu'elle s'évapore avant de se déposer. Pendant mon test, un mouchoir tendu à 50 centimètres de la sortie restait sec, alors que l'air se rafraîchissait nettement. Le salon reste au sec, le moteur discret, et le réservoir de 6 litres tient la journée. Je m'en sers toujours dès qu'il fait chaud, et sans climatisation, il rend un vrai service. C'est devenu un indispensable dans ma maison.
L'enceinte Teufel Boomster 4
Ce cadeau s'adresse aux gens pour qui la radio s'écoute sans téléphone ni Wi-Fi. La Boomster 4 embarque un tuner FM et DAB+ avec une vraie antenne télescopique, en plus du Bluetooth, et son son remplit une pièce sans forcer. Elle pèse 3,75 kilos, ce qui est beaucoup, mais la poignée équilibre bien l'ensemble et la batterie annonce jusqu'à 23 heures d'écoute. Pour un parent fâché avec les applications, je n'ai rien trouvé de mieux comme cadeau.
Les enceintes Kanto ORA4
Je termine par le produit qui a changé mes journées de travail. Ces deux petites enceintes se branchent en USB-C sur le dock du Mac, embarquent leur propre convertisseur audio et sortent un son d'une précision étonnante pour leur format. Je dépasse rarement 30 % du volume. Elles sont toujours sur mon bureau des mois après le test, et je ne vois pas de meilleur argument pour les glisser sous le sapin.
Voilà pour ma sélection ! Et comme l'an dernier, j'ai bien envie de vous demander ce que vous, vous allez demander au Papa Noël cette année ! Dites moi ça en commentaire !