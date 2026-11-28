Noël 2026 : 7 idées cadeaux testées et approuvées (par Nicolas)
Par Nicolas Sabatier - Publié le
C’est bientôt Noël. Et si, comme moi, vous n’avez généralement pas d’idée de cadeaux à offrir à vos proches, voici une liste de produits qui pourraient faire plaisir.
C’est simple : je crois que tout le monde à la rédaction possède cette batterie externe. Depuis que je l’ai, ma femme l’utilise tout le temps pour charger son MacBook Air. Je crois même qu’elle recharge plus souvent son portable avec la batterie externe qu’avec son chargeur tellement elle est pratique. Avec ses deux câbles USB-C intégrés, dont un rétractable, vous n’avez pas besoin d’en transporter. La batterie a une capacité de 25 000 mAh et possède 3 ports USB-C (et un port USB A) : elle est devenue rapidement indispensable. En plus, elle peut charger à plus de 100 W et elle a même un petit écran vous indiquant la puissance de charge. Bref, si vous avez besoin d’une batterie, vous ne pouvez pas vous tromper avec celle-ci.
Mon père a un vieux compresseur pour gonfler les pneus de sa voiture qui se branche sur le secteur et qui fait un bruit à réveiller les morts. Il doit l’avoir depuis des dizaines d’années. Quel ne fût pas sa surprise quand je lui ai montré mon petit compresseur Xiaomi qui fonctionne sur batterie. Petit, bruyant mais moins que le sien et portable, il a été conquis. Personnellement, je l’utilise pour tout : que ce soit pour regonfler mes pneus de voiture, de vélo, de trottinette ou encore pour les ballons. Un cadeau utile, et pas cher, pour ravir votre papa.
Comme beaucoup de personnes de mon âge, il faut que je commence à prendre ma santé au sérieux. Je me suis donc mis au sport. Or, pour se renforcer musculairement, il faut consommer plus de protéines qu’on ne le croit. Le plus simple est de se faire un petit smoothie avec de la poudre protéinée. J’ai choisi le Ninja Blast Max car il est très simple d’utilisation, il a une batterie et une fois mixé, je peux prendre le smoothie directement sans peur de tout renverser. Super pratique. Une fois ma mixture bue, je rince, mélange de l’eau avec du liquide vaisselle et je mixe !
Le rasage coûte une fortune. Or, il existe une technologie simple et efficace qui fait ses preuves depuis des décennies et qui ne coûte pas grand-chose : le rasoir de sûreté. Pour ma part, je suis un adepte du Henson dont j’avais fait le test. Vous pouvez acheter ainsi une centaine de lames de grande qualité pour moins de 30 €. Un cadeau de Noël idéal pour les hommes.
Les Stream Deck ne sont pas uniquement pour les streameurs. Avoir à portée de main un ensemble de boutons pour faire des actions peut être utile à tout utilisateur. Pour ma part, j’ai un Stream Deck+ et j’en suis ravi. Il me permet de modifier la luminosité de l’écran de mon Mac, ainsi que le volume sonore avec ses petites molettes. Je l’utilise aussi pour rapidement mettre sur pause la musique que j’écoute. Vous pouvez aussi piloter votre maison connectée, lancer des applications, avec des boutons qui changent suivant l’application au premier plan, etc.
Pour les fans d’Apple et de son histoire, on ne peut pas faire mieux que le livre de David Pogue sur les 50 ans de l’entreprise. Bourré d’anecdotes et de belles photos, il retrace tout le parcours de la célèbre marque et de ses fondateurs. Attention tout de même, le livre n’est disponible malheureusement qu’en anglais.
La nostalgie fait vendre, il ne faut pas le nier. Personnellement, j’ai un petit faible pour les jeux vidéo de mon enfance. La Game Boy est une console qui m’a marqué et reste une de mes préférées. Vous pouvez maintenant la faire troner sur votre bureau en version Lego. J’en avais parlé dans un précédent article. Lego et Nintendo ont fait les choses bien : la Game Boy Lego respecte l’originale dans ses formes, couleurs et fonctionnalités, pour un prix modéré. Je suis un grand fan et elle ravira les amoureux de la console pour Noël. Un cadeau parfait pour quelqu’un qui l’a connu enfant.
Et vous, quel cadeau de Noël préférez-vous ?
Batterie Anker externe avec câbles intégrés
C’est simple : je crois que tout le monde à la rédaction possède cette batterie externe. Depuis que je l’ai, ma femme l’utilise tout le temps pour charger son MacBook Air. Je crois même qu’elle recharge plus souvent son portable avec la batterie externe qu’avec son chargeur tellement elle est pratique. Avec ses deux câbles USB-C intégrés, dont un rétractable, vous n’avez pas besoin d’en transporter. La batterie a une capacité de 25 000 mAh et possède 3 ports USB-C (et un port USB A) : elle est devenue rapidement indispensable. En plus, elle peut charger à plus de 100 W et elle a même un petit écran vous indiquant la puissance de charge. Bref, si vous avez besoin d’une batterie, vous ne pouvez pas vous tromper avec celle-ci.
Compresseur Xiaomi
Mon père a un vieux compresseur pour gonfler les pneus de sa voiture qui se branche sur le secteur et qui fait un bruit à réveiller les morts. Il doit l’avoir depuis des dizaines d’années. Quel ne fût pas sa surprise quand je lui ai montré mon petit compresseur Xiaomi qui fonctionne sur batterie. Petit, bruyant mais moins que le sien et portable, il a été conquis. Personnellement, je l’utilise pour tout : que ce soit pour regonfler mes pneus de voiture, de vélo, de trottinette ou encore pour les ballons. Un cadeau utile, et pas cher, pour ravir votre papa.
Ninja Blast Max mixeur
Comme beaucoup de personnes de mon âge, il faut que je commence à prendre ma santé au sérieux. Je me suis donc mis au sport. Or, pour se renforcer musculairement, il faut consommer plus de protéines qu’on ne le croit. Le plus simple est de se faire un petit smoothie avec de la poudre protéinée. J’ai choisi le Ninja Blast Max car il est très simple d’utilisation, il a une batterie et une fois mixé, je peux prendre le smoothie directement sans peur de tout renverser. Super pratique. Une fois ma mixture bue, je rince, mélange de l’eau avec du liquide vaisselle et je mixe !
Henson
Le rasage coûte une fortune. Or, il existe une technologie simple et efficace qui fait ses preuves depuis des décennies et qui ne coûte pas grand-chose : le rasoir de sûreté. Pour ma part, je suis un adepte du Henson dont j’avais fait le test. Vous pouvez acheter ainsi une centaine de lames de grande qualité pour moins de 30 €. Un cadeau de Noël idéal pour les hommes.
Stream Deck
Les Stream Deck ne sont pas uniquement pour les streameurs. Avoir à portée de main un ensemble de boutons pour faire des actions peut être utile à tout utilisateur. Pour ma part, j’ai un Stream Deck+ et j’en suis ravi. Il me permet de modifier la luminosité de l’écran de mon Mac, ainsi que le volume sonore avec ses petites molettes. Je l’utilise aussi pour rapidement mettre sur pause la musique que j’écoute. Vous pouvez aussi piloter votre maison connectée, lancer des applications, avec des boutons qui changent suivant l’application au premier plan, etc.
Livre 50 ans Apple
Pour les fans d’Apple et de son histoire, on ne peut pas faire mieux que le livre de David Pogue sur les 50 ans de l’entreprise. Bourré d’anecdotes et de belles photos, il retrace tout le parcours de la célèbre marque et de ses fondateurs. Attention tout de même, le livre n’est disponible malheureusement qu’en anglais.
Lego Game Boy
La nostalgie fait vendre, il ne faut pas le nier. Personnellement, j’ai un petit faible pour les jeux vidéo de mon enfance. La Game Boy est une console qui m’a marqué et reste une de mes préférées. Vous pouvez maintenant la faire troner sur votre bureau en version Lego. J’en avais parlé dans un précédent article. Lego et Nintendo ont fait les choses bien : la Game Boy Lego respecte l’originale dans ses formes, couleurs et fonctionnalités, pour un prix modéré. Je suis un grand fan et elle ravira les amoureux de la console pour Noël. Un cadeau parfait pour quelqu’un qui l’a connu enfant.
Et vous, quel cadeau de Noël préférez-vous ?