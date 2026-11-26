Apple dégaine des fonds d'écran "licorne" pour les d'un des plus vilains Apple Store au monde !
Par Laurence - Publié le
Apple continue de développer son réseau de boutiques physiques en Inde. La firme californienne vient d’annoncer l’ouverture d’un nouvel Apple Store à Hyderabad, le jeudi 10 décembre prochain. Il s’agira de sa septième boutique dans le pays.
Baptisé Apple Kukatpally, ce nouvel Apple Store ouvrira officiellement ses portes le jeudi 10 décembre à 17 heures (heure locale), au sein du centre commercial Lake Shore, à Hyderabad. Il s’agira de la première boutique officielle de la firme californienne dans cette ville du sud de l’Inde, qui constitue également l’un des principaux pôles technologiques du pays. Et franchement l'architecture ne tient pas trop du Taj Mahal... Aussi pour faire passer la pilule, la Pomme nous a concocté des fonds d'écran irisés, dans un style un peu licorne...
Avec cette nouvelle adresse, Apple disposera désormais de sept boutiques physiques en Inde. La firme poursuit ainsi le développement de son réseau de distribution en propre sur un marché particulièrement stratégique, où elle renforce également ses capacités de production.
Comme à chaque ouverture d’un Apple Store, Cupertino a prévu quelques petites attentions pour célébrer l’événement. La firme a notamment dévoilé une identité graphique spécialement conçue pour Apple Kukatpally.
Il est d’ores et déjà possible de télécharger gratuitement les fonds d’écran officiels de cette nouvelle boutique, déclinés dans différents formats pour le Mac, l’iPad et l’iPhone.
Apple propose également une série d’autocollants à utiliser notamment dans Messages, ainsi qu’une playlist spécialement concoctée pour l’occasion et disponible sur Apple Music.
Au-delà de la diversification de sa chaîne de production, Apple cherche également à renforcer sa présence commerciale en Inde. L’ouverture de nouvelles boutiques lui permet de se rapprocher des consommateurs locaux, de présenter directement ses produits et de proposer ses propres services d’assistance. Cette expansion témoigne de l’importance croissante accordée au marché indien par Cupertino, qui dispose encore d’une importante marge de progression dans le pays.
Un premier Apple Store à Hyderabad
Baptisé Apple Kukatpally, ce nouvel Apple Store ouvrira officiellement ses portes le jeudi 10 décembre à 17 heures (heure locale), au sein du centre commercial Lake Shore, à Hyderabad. Il s’agira de la première boutique officielle de la firme californienne dans cette ville du sud de l’Inde, qui constitue également l’un des principaux pôles technologiques du pays. Et franchement l'architecture ne tient pas trop du Taj Mahal... Aussi pour faire passer la pilule, la Pomme nous a concocté des fonds d'écran irisés, dans un style un peu licorne...
Avec cette nouvelle adresse, Apple disposera désormais de sept boutiques physiques en Inde. La firme poursuit ainsi le développement de son réseau de distribution en propre sur un marché particulièrement stratégique, où elle renforce également ses capacités de production.
De nouveaux fonds d’écran à télécharger
Comme à chaque ouverture d’un Apple Store, Cupertino a prévu quelques petites attentions pour célébrer l’événement. La firme a notamment dévoilé une identité graphique spécialement conçue pour Apple Kukatpally.
Il est d’ores et déjà possible de télécharger gratuitement les fonds d’écran officiels de cette nouvelle boutique, déclinés dans différents formats pour le Mac, l’iPad et l’iPhone.
Apple propose également une série d’autocollants à utiliser notamment dans Messages, ainsi qu’une playlist spécialement concoctée pour l’occasion et disponible sur Apple Music.
Qu'en penser ?
Au-delà de la diversification de sa chaîne de production, Apple cherche également à renforcer sa présence commerciale en Inde. L’ouverture de nouvelles boutiques lui permet de se rapprocher des consommateurs locaux, de présenter directement ses produits et de proposer ses propres services d’assistance. Cette expansion témoigne de l’importance croissante accordée au marché indien par Cupertino, qui dispose encore d’une importante marge de progression dans le pays.