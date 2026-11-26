Qu'en penser ?



Au-delà de la diversification de sa chaîne de production, Apple cherche également à renforcer sa présence commerciale en Inde. L’ouverture de nouvelles boutiques lui permet de se rapprocher des consommateurs locaux, de présenter directement ses produits et de proposer ses propres services d’assistance. Cette expansion témoigne de l’importance croissante accordée au marché indien par Cupertino, qui dispose encore d’une importante marge de progression dans le pays.