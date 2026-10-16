L’Apple Store en ligne ferme avant les précommandes de l’iPhone Duo !
Par Laurence - Publié le
C’est désormais une tradition chez Apple ! À quelques heures de l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, l’Apple Store en ligne vient de fermer temporairement ses portes. La boutique devrait rouvrir à 14 heures, heure française, pour permettre aux premiers acheteurs de commander le tout premier iPhone pliant. Et cette fois, les stocks pourraient partir particulièrement vite !
Comme à chaque lancement majeur, Apple a temporairement désactivé sa boutique en ligne avant l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo. Les visiteurs sont donc invités à patienter jusqu’à la réouverture de l’Apple Store, prévue ce vendredi 16 octobre à 14 heures en France.
Cette fermeture permet traditionnellement à Cupertino de préparer ses serveurs et de mettre en place les nouvelles pages de commande (et quelques accessoires en plus). Mais cette année, l’enjeu est particulier. L’iPhone Duo est le premier smartphone pliant d’Apple, et les premières estimations laissent entrevoir une demande importante face à une production encore limitée.
Plusieurs rapports évoquent ainsi entre 7 et 10 millions d’exemplaires livrés par les fournisseurs d’Apple d’ici la fin de l’année 2026. Un volume relativement modeste à l’échelle de l’iPhone, qui pourrait provoquer un allongement rapide des délais de livraison.
Pour rappel, l’iPhone Duo est proposé en deux coloris, Ciel nocturne et Blanc stellaire, avec un tarif français débutant à 2 339 € pour la version 256 Go. Apple mise sur un écran intérieur pliable de 7,6 pouces, associé à un écran externe de 5,4 pouces. L’appareil embarque également la puce A20 Pro, déjà présente dans les iPhone 18 Pro.
Mais pour parvenir à un design particulièrement fin, Cupertino a dû faire quelques concessions, notamment sur la photographie. L’iPhone Duo abandonne également Face ID au profit de Touch ID.
L’iPhone Duo sera livré avec iOS 27.1, une version spécialement adaptée à son format. Apple a notamment revu l’interface de plusieurs applications pour exploiter le grand écran intérieur et faciliter leur utilisation à une main.
Une nouvelle barre verticale permet ainsi de regrouper certaines commandes sur le bord droit de l’écran, à portée du pouce. Les applications Apple ont également été adaptées pour passer plus facilement de l’écran externe à l’écran intérieur, tandis que les développeurs tiers travaillent sur leurs propres mises à jour.
Comme pour les iPhone 18 Pro, cette journée devrait permettre d’observer les premières tendances concernant les configurations les plus demandées. Nous suivrons donc l’évolution des stocks et des délais de livraison au fil des heures, afin de déterminer si l’iPhone Duo rencontre le succès annoncé. Car si les premières livraisons sont attendues le 23 octobre, les acheteurs qui tarderont à commander pourraient bien devoir patienter plusieurs semaines supplémentaires.
La fermeture de l’Apple Store n’a rien de surprenant, mais elle marque cette fois le début d’une étape importante pour Apple. Après des années de développement, le premier iPhone pliant va enfin être confronté à la réalité du marché. Son prix particulièrement élevé pourrait limiter son public, mais les quantités disponibles risquent également de fausser les premières impressions. Une rupture de stock rapide ne signifiera pas nécessairement un succès commercial massif. Les prochaines heures permettront néanmoins de mesurer l’enthousiasme des premiers acheteurs.
L’Apple Store ferme avant le grand rush !
Comme à chaque lancement majeur, Apple a temporairement désactivé sa boutique en ligne avant l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo. Les visiteurs sont donc invités à patienter jusqu’à la réouverture de l’Apple Store, prévue ce vendredi 16 octobre à 14 heures en France.
Cette fermeture permet traditionnellement à Cupertino de préparer ses serveurs et de mettre en place les nouvelles pages de commande (et quelques accessoires en plus). Mais cette année, l’enjeu est particulier. L’iPhone Duo est le premier smartphone pliant d’Apple, et les premières estimations laissent entrevoir une demande importante face à une production encore limitée.
Plusieurs rapports évoquent ainsi entre 7 et 10 millions d’exemplaires livrés par les fournisseurs d’Apple d’ici la fin de l’année 2026. Un volume relativement modeste à l’échelle de l’iPhone, qui pourrait provoquer un allongement rapide des délais de livraison.
Un iPhone pliant qui inaugure aussi une nouvelle interface
Pour rappel, l’iPhone Duo est proposé en deux coloris, Ciel nocturne et Blanc stellaire, avec un tarif français débutant à 2 339 € pour la version 256 Go. Apple mise sur un écran intérieur pliable de 7,6 pouces, associé à un écran externe de 5,4 pouces. L’appareil embarque également la puce A20 Pro, déjà présente dans les iPhone 18 Pro.
Mais pour parvenir à un design particulièrement fin, Cupertino a dû faire quelques concessions, notamment sur la photographie. L’iPhone Duo abandonne également Face ID au profit de Touch ID.
L’iPhone Duo sera livré avec iOS 27.1, une version spécialement adaptée à son format. Apple a notamment revu l’interface de plusieurs applications pour exploiter le grand écran intérieur et faciliter leur utilisation à une main.
Une nouvelle barre verticale permet ainsi de regrouper certaines commandes sur le bord droit de l’écran, à portée du pouce. Les applications Apple ont également été adaptées pour passer plus facilement de l’écran externe à l’écran intérieur, tandis que les développeurs tiers travaillent sur leurs propres mises à jour.
Des délais de livraison à suivre en direct
Comme pour les iPhone 18 Pro, cette journée devrait permettre d’observer les premières tendances concernant les configurations les plus demandées. Nous suivrons donc l’évolution des stocks et des délais de livraison au fil des heures, afin de déterminer si l’iPhone Duo rencontre le succès annoncé. Car si les premières livraisons sont attendues le 23 octobre, les acheteurs qui tarderont à commander pourraient bien devoir patienter plusieurs semaines supplémentaires.
Qu’en penser ?
La fermeture de l’Apple Store n’a rien de surprenant, mais elle marque cette fois le début d’une étape importante pour Apple. Après des années de développement, le premier iPhone pliant va enfin être confronté à la réalité du marché. Son prix particulièrement élevé pourrait limiter son public, mais les quantités disponibles risquent également de fausser les premières impressions. Une rupture de stock rapide ne signifiera pas nécessairement un succès commercial massif. Les prochaines heures permettront néanmoins de mesurer l’enthousiasme des premiers acheteurs.