L’Apple Store en ligne ferme avant les précommandes de l’iPhone Duo !

L’Apple Store ferme avant le grand rush !

Un iPhone pliant qui inaugure aussi une nouvelle interface

Des délais de livraison à suivre en direct

Qu’en penser ?



La fermeture de l’Apple Store n’a rien de surprenant, mais elle marque cette fois le début d’une étape importante pour Apple. Après des années de développement, le premier iPhone pliant va enfin être confronté à la réalité du marché. Son prix particulièrement élevé pourrait limiter son public, mais les quantités disponibles risquent également de fausser les premières impressions. Une rupture de stock rapide ne signifiera pas nécessairement un succès commercial massif. Les prochaines heures permettront néanmoins de mesurer l’enthousiasme des premiers acheteurs.

Comme à chaque lancement majeur,. Les visiteurs sont donc invités à patienter jusqu’à la réouverture de l’Apple Store, prévue ce vendredi 16 octobre à 14 heures en France.Cette fermeture permet traditionnellement à Cupertino de préparer ses serveurs et de mettre en place les nouvelles pages de commande (et quelques accessoires en plus). Mais cette année, l’enjeu est particulier., et les premières estimations laissent entrevoir une demande importante face à une production encore limitée.Plusieurs rapports évoquent ainsipar les fournisseurs d’Apple d’ici la fin de l’année 2026. Un volume relativement modeste à l’échelle de l’iPhone, qui pourrait provoquer un allongement rapide des délais de livraison.Pour rappel, l’iPhone Duo est proposé en deux coloris, Ciel nocturne et Blanc stellaire, avec un tarif français débutant à 2 339 € pour la version 256 Go. Apple mise sur un écran intérieur pliable de 7,6 pouces, associé à un écran externe de 5,4 pouces. L’appareil embarque également la puce A20 Pro, déjà présente dans les iPhone 18 Pro.Mais pour parvenir à un design particulièrement fin, Cupertino a dû faire quelques concessions, notamment sur la photographie.Apple a notamment revu l’interface de plusieurs applications pour exploiter le grand écran intérieur et faciliter leur utilisation à une main.Unepermet ainsi de regrouper certaines commandes sur le bord droit de l’écran, à portée du pouce. Les applications Apple ont également été adaptées pour passer plus facilement de l’écran externe à l’écran intérieur, tandis que les développeurs tiers travaillent sur leurs propres mises à jour.Comme pour les iPhone 18 Pro, cette journée devrait permettre d’observer les premières tendances concernant les configurations les plus demandées., afin de déterminer si l’iPhone Duo rencontre le succès annoncé. Car si les premières livraisons sont attendues le 23 octobre, les acheteurs qui tarderont à commander pourraient bien devoir patienter plusieurs semaines supplémentaires.