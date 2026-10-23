iPhone Duo : on est allés chercher le nôtre dans un Apple Store en grève
Par Vincent Lautier - Publié le
L'iPhone Duo arrive aujourd'hui dans les Apple Store français, et on est passés récupérer les nôtres à Odysseum, à Montpellier. Accueil impeccable, équipe aux petits soins, comme toujours, retrait expédié en quelques minutes. Ce qu'on ne devinait pas en poussant la porte, c'est que la CFDT avait appelé le service technique du magasin à faire grève ce jour précis, et que Bordeaux vit la même journée.
Nos précommandes dataient du 16 octobre, jour de l'ouverture des réservations, et le créneau de retrait de ce matin s'est déroulé sans la moindre problème. File bien gérée, vendeurs disponibles, petite démonstration pour ceux qui la demandaient, cartons remis avec le sourire. Les équipes d'Odysseum ont été adorables avec nous, comme à chaque passage dans cette boutique, et ça mérite d'être dit vu le contexte du jour. Pour rappel, l'iPhone Duo est le premier iPhone pliable d'Apple, avec un écran externe de 5,4 pouces et une grande dalle intérieure de 7,6 pouces une fois ouvert, le tout animé par la puce A20 Pro. Comptez 2 339 euros pour le modèle 256 Go, et jusqu'à 3 839 euros si vous visez les 2 To.
À Montpellier, le mouvement vient du service technique, à l'appel de la CFDT, et le tract distribué pour cette journée du 23 octobre est très concret. La salle de pause se trouve à environ trois minutes à pied du magasin, sans sanitaires à proximité, ce qui oblige les salariés à traverser les allées du centre commercial en tenue Apple, parfaitement identifiable, à chaque pause. Le document évoque un braquage survenu à Dijon pour rappeler que ce détail n'en est pas un, et demande soit un espace de pause dans le magasin, soit une tenue banalisée fournie par l'entreprise.
La liste continue avec des « odeurs nauséabondes » récurrentes, liées aux locaux poubelles du centre commercial, et un entretien des locaux au ralenti, avec trois semaines d'attente pour remettre des toilettes en état et autant pour traiter un mur moisi. Les effectifs du service technique n'ont pas été renforcés depuis des années d'après le syndicat, alors que la charge de travail augmente. Les salariés veulent aussi un protocole écrit en cas d'alerte rouge, un scénario tout sauf théorique dans l'Hérault, et des nouvelles du réaménagement de leur Repair Room, annoncé il y a un an puis laissé en attente sans calendrier. Pour chaque point, ils réclament des engagements écrits de la direction d'Apple Retail France, avec des dates et des responsables désignés.
À Bordeaux, l'autre Apple Store concerné, la journée porte plutôt sur l'organisation du travail. Le magasin n'aurait recruté aucun nouveau Genius depuis cinq ans, avec plus d'une dizaine de postes vacants à la clé, et les équipes décrivent des cadences intenables, des arrêts de travail liés à l'épuisement et des délais qui s'allongent pour décrocher un rendez-vous ou récupérer une réparation. Aucun blocage des boutiques n'est prévu, ni là-bas ni à Montpellier. L'idée est surtout de profiter du lancement le plus médiatisé de l'année chez Apple pour se faire entendre, un vendredi où les clients affluent pour un téléphone vendu plus de 2 300 euros.
On ne va pas jouer les arbitres d'un conflit social qu'on ne connaît que par un tract et quelques échos, mais les salariés ne se mobilisent jamais sans raison. Le contraste est surtout assez fort : d'un côté un pliable à 2 339 euros minimum qui attire les curieux, de l'autre des salariés qui demandent des toilettes accessibles et une salle de pause digne de ce nom. Des revendications aussi simples, on a quand même du mal à comprendre qu'il faille une grève pour les mettre sur la table. On insiste sur le fait que notre retrait s'est passé sans le moindre accroc, avec des équipes charmantes malgré le contexte, et on les en remercie.
Un retrait sans accroc
Nos précommandes dataient du 16 octobre, jour de l'ouverture des réservations, et le créneau de retrait de ce matin s'est déroulé sans la moindre problème. File bien gérée, vendeurs disponibles, petite démonstration pour ceux qui la demandaient, cartons remis avec le sourire. Les équipes d'Odysseum ont été adorables avec nous, comme à chaque passage dans cette boutique, et ça mérite d'être dit vu le contexte du jour. Pour rappel, l'iPhone Duo est le premier iPhone pliable d'Apple, avec un écran externe de 5,4 pouces et une grande dalle intérieure de 7,6 pouces une fois ouvert, le tout animé par la puce A20 Pro. Comptez 2 339 euros pour le modèle 256 Go, et jusqu'à 3 839 euros si vous visez les 2 To.
Des revendications très concrètes
À Montpellier, le mouvement vient du service technique, à l'appel de la CFDT, et le tract distribué pour cette journée du 23 octobre est très concret. La salle de pause se trouve à environ trois minutes à pied du magasin, sans sanitaires à proximité, ce qui oblige les salariés à traverser les allées du centre commercial en tenue Apple, parfaitement identifiable, à chaque pause. Le document évoque un braquage survenu à Dijon pour rappeler que ce détail n'en est pas un, et demande soit un espace de pause dans le magasin, soit une tenue banalisée fournie par l'entreprise.
La liste continue avec des « odeurs nauséabondes » récurrentes, liées aux locaux poubelles du centre commercial, et un entretien des locaux au ralenti, avec trois semaines d'attente pour remettre des toilettes en état et autant pour traiter un mur moisi. Les effectifs du service technique n'ont pas été renforcés depuis des années d'après le syndicat, alors que la charge de travail augmente. Les salariés veulent aussi un protocole écrit en cas d'alerte rouge, un scénario tout sauf théorique dans l'Hérault, et des nouvelles du réaménagement de leur Repair Room, annoncé il y a un an puis laissé en attente sans calendrier. Pour chaque point, ils réclament des engagements écrits de la direction d'Apple Retail France, avec des dates et des responsables désignés.
Bordeaux aussi
À Bordeaux, l'autre Apple Store concerné, la journée porte plutôt sur l'organisation du travail. Le magasin n'aurait recruté aucun nouveau Genius depuis cinq ans, avec plus d'une dizaine de postes vacants à la clé, et les équipes décrivent des cadences intenables, des arrêts de travail liés à l'épuisement et des délais qui s'allongent pour décrocher un rendez-vous ou récupérer une réparation. Aucun blocage des boutiques n'est prévu, ni là-bas ni à Montpellier. L'idée est surtout de profiter du lancement le plus médiatisé de l'année chez Apple pour se faire entendre, un vendredi où les clients affluent pour un téléphone vendu plus de 2 300 euros.
On en dit quoi ?
On ne va pas jouer les arbitres d'un conflit social qu'on ne connaît que par un tract et quelques échos, mais les salariés ne se mobilisent jamais sans raison. Le contraste est surtout assez fort : d'un côté un pliable à 2 339 euros minimum qui attire les curieux, de l'autre des salariés qui demandent des toilettes accessibles et une salle de pause digne de ce nom. Des revendications aussi simples, on a quand même du mal à comprendre qu'il faille une grève pour les mettre sur la table. On insiste sur le fait que notre retrait s'est passé sans le moindre accroc, avec des équipes charmantes malgré le contexte, et on les en remercie.