Comment naissent les étoiles ? La NASA nous offre une réponse incroyable en sons et en images !
Par Laurence - Publié le
Le télescope spatial James Webb a photographié une immense pouponnière stellaire, à 3 300 années-lumière de la Terre, où de jeunes astres prennent forme au milieu de nuages de gaz et de poussière. Une image spectaculaire qui permet de mieux comprendre les premières étapes de leur existence.
La photographie est impressionnante (et non ce n'est pas de l'IA). Des nuages dorés occupent une grande partie de l’image, tandis que des structures rouges et bleutées entourent plusieurs étoiles particulièrement lumineuses. Cette région, baptisée NGC 7129, se trouve dans la constellation de Céphée, à environ 3 300 années-lumière de notre planète. C’est ici que de nouvelles étoiles prennent progressivement forme, à partir d’immenses concentrations de gaz et de poussière.
Pour réaliser cette observation, le télescope James Webb a utilisé sa caméra infrarouge NIRCam. Contrairement aux télescopes observant principalement dans le domaine visible, ses instruments peuvent détecter une partie du rayonnement infrarouge qui traverse les nuages de poussière. Les astronomes peuvent ainsi observer des objets jusqu’alors dissimulés et étudier différentes étapes de leur évolution.
Tout commence dans un immense nuage moléculaire composé principalement d’hydrogène. Sous l’effet de la gravité, certaines régions particulièrement denses commencent à s’effondrer sur elles-mêmes. La matière se concentre progressivement, entraînant une augmentation de la température et de la pression.
Une protoétoile apparaît alors au centre de cette accumulation de matière. Elle continue à absorber le gaz et la poussière environnants, augmentant progressivement sa masse. Durant cette phase, une partie de la matière est également expulsée sous forme de puissants jets qui peuvent s’étendre sur des distances considérables.
Ces jets entrent en collision avec les nuages environnants, provoquant des ondes de choc qui réchauffent le gaz et contribuent à dessiner les structures observées. Lorsque les conditions deviennent suffisantes au cœur de l’astre, les réactions de fusion nucléaire de l’hydrogène peuvent finalement commencer. L’étoile entre alors dans une phase stable de son existence.
L’intérêt de cette photographie est de réunir plusieurs générations d’étoiles dans une même région. Au centre de l’image se trouve notamment LkHα 234, une jeune étoile dont la masse est estimée entre cinq et huit fois celle de notre Soleil.
Son rayonnement et les vents stellaires ont contribué à creuser une immense cavité dorée d’environ 3,5 années-lumière de diamètre. Sur la droite, les structures rougeâtres abritent des protoétoiles beaucoup plus jeunes. Certaines continuent d’accumuler de la matière tout en projetant de puissants jets dans leur environnement.
Dans la partie supérieure gauche, une autre protoétoile apparaît entourée d’un disque de matière, dont la silhouette se détache sur une nébuleuse bleutée. Ces différents objets permettent aux scientifiques d’étudier comment les jeunes étoiles interagissent avec leur environnement et comment elles influencent la formation des générations suivantes.
Depuis quelques jours, plusieurs publications sur les réseaux sociaux présentent ces observations comme la capture de l’instant exact où une étoile vient de naître. Cette interprétation est toutefois trompeuse.
La formation d’une étoile est un processus qui s’étend sur des centaines de milliers, voire des millions d’années. Il est donc impossible de résumer sa naissance à un instant unique photographié par un télescope.
L’image de NGC 7129 constitue plutôt une photographie de plusieurs étapes de ce processus, observées simultanément dans une même région. Elle permet notamment de comprendre comment les étoiles les plus anciennes modifient leur environnement, parfois au point de favoriser la naissance de nouveaux astres.
Mais la NASA ne se contente pas de photographier les étoiles en formation. Le 17 novembre dernier, elle a également dévoilé une série de quatre créations sonores réalisées à partir des observations de son télescope spatial Chandra, spécialisé dans les rayons X, et des données recueillies par James Webb, Hubble et Spitzer. L’idée est de transformer les données astronomiques en sons, grâce à une technique appelée sonification. Il ne s’agit donc pas de véritables enregistrements sonores réalisés dans l’espace, mais d’une traduction des observations scientifiques en fréquences audibles.
Quatre régions ont été sélectionnées : la nébuleuse d’Orion, la nébuleuse de la Carène, le nuage de Rho Ophiuchi et la galaxie M82, où les étoiles se forment à un rythme plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois supérieur à celui de notre Voie lactée. Chaque phénomène possède sa propre signature sonore. Dans la nébuleuse d’Orion, les jeunes étoiles détectées par Chandra produisent des sons scintillants, tandis que les nuages de gaz et de poussière observés par James Webb sont traduits en notes plus graves et en sonorités de harpe numérique.
Dans la nébuleuse de la Carène, les étoiles naissantes prennent la forme de courtes notes de cordes. Quant à Rho Ophiuchi, les rayons X émis par les jeunes étoiles deviennent des sons cristallins et aigus. Ces compositions permettent de découvrir autrement les régions où naissent les étoiles, tout en illustrant les différences entre les observations réalisées dans l’infrarouge, la lumière visible et les rayons X. La NASA propose d’écouter gratuitement ces quatre créations sur son site officiel.
Au-delà de ses qualités esthétiques, cette photographie rappelle l’intérêt scientifique du télescope James Webb. En observant les régions où naissent les étoiles, les astronomes cherchent également à mieux comprendre les origines de notre propre système solaire. Car il y a environ 4,6 milliards d’années, notre Soleil s’est lui aussi formé au sein d’un immense nuage de gaz et de poussière.
Une pouponnière d’étoiles à 3 300 années-lumière
La photographie est impressionnante (et non ce n'est pas de l'IA). Des nuages dorés occupent une grande partie de l’image, tandis que des structures rouges et bleutées entourent plusieurs étoiles particulièrement lumineuses. Cette région, baptisée NGC 7129, se trouve dans la constellation de Céphée, à environ 3 300 années-lumière de notre planète. C’est ici que de nouvelles étoiles prennent progressivement forme, à partir d’immenses concentrations de gaz et de poussière.
Pour réaliser cette observation, le télescope James Webb a utilisé sa caméra infrarouge NIRCam. Contrairement aux télescopes observant principalement dans le domaine visible, ses instruments peuvent détecter une partie du rayonnement infrarouge qui traverse les nuages de poussière. Les astronomes peuvent ainsi observer des objets jusqu’alors dissimulés et étudier différentes étapes de leur évolution.
Comment naît une étoile ?
Tout commence dans un immense nuage moléculaire composé principalement d’hydrogène. Sous l’effet de la gravité, certaines régions particulièrement denses commencent à s’effondrer sur elles-mêmes. La matière se concentre progressivement, entraînant une augmentation de la température et de la pression.
Une protoétoile apparaît alors au centre de cette accumulation de matière. Elle continue à absorber le gaz et la poussière environnants, augmentant progressivement sa masse. Durant cette phase, une partie de la matière est également expulsée sous forme de puissants jets qui peuvent s’étendre sur des distances considérables.
Ces jets entrent en collision avec les nuages environnants, provoquant des ondes de choc qui réchauffent le gaz et contribuent à dessiner les structures observées. Lorsque les conditions deviennent suffisantes au cœur de l’astre, les réactions de fusion nucléaire de l’hydrogène peuvent finalement commencer. L’étoile entre alors dans une phase stable de son existence.
Des étoiles à différents stades de leur vie
L’intérêt de cette photographie est de réunir plusieurs générations d’étoiles dans une même région. Au centre de l’image se trouve notamment LkHα 234, une jeune étoile dont la masse est estimée entre cinq et huit fois celle de notre Soleil.
Son rayonnement et les vents stellaires ont contribué à creuser une immense cavité dorée d’environ 3,5 années-lumière de diamètre. Sur la droite, les structures rougeâtres abritent des protoétoiles beaucoup plus jeunes. Certaines continuent d’accumuler de la matière tout en projetant de puissants jets dans leur environnement.
Dans la partie supérieure gauche, une autre protoétoile apparaît entourée d’un disque de matière, dont la silhouette se détache sur une nébuleuse bleutée. Ces différents objets permettent aux scientifiques d’étudier comment les jeunes étoiles interagissent avec leur environnement et comment elles influencent la formation des générations suivantes.
James Webb a-t-il photographié l’instant précis de la naissance d’une étoile ?
Depuis quelques jours, plusieurs publications sur les réseaux sociaux présentent ces observations comme la capture de l’instant exact où une étoile vient de naître. Cette interprétation est toutefois trompeuse.
La formation d’une étoile est un processus qui s’étend sur des centaines de milliers, voire des millions d’années. Il est donc impossible de résumer sa naissance à un instant unique photographié par un télescope.
L’image de NGC 7129 constitue plutôt une photographie de plusieurs étapes de ce processus, observées simultanément dans une même région. Elle permet notamment de comprendre comment les étoiles les plus anciennes modifient leur environnement, parfois au point de favoriser la naissance de nouveaux astres.
bonus sonore
Mais la NASA ne se contente pas de photographier les étoiles en formation. Le 17 novembre dernier, elle a également dévoilé une série de quatre créations sonores réalisées à partir des observations de son télescope spatial Chandra, spécialisé dans les rayons X, et des données recueillies par James Webb, Hubble et Spitzer. L’idée est de transformer les données astronomiques en sons, grâce à une technique appelée sonification. Il ne s’agit donc pas de véritables enregistrements sonores réalisés dans l’espace, mais d’une traduction des observations scientifiques en fréquences audibles.
Quatre régions ont été sélectionnées : la nébuleuse d’Orion, la nébuleuse de la Carène, le nuage de Rho Ophiuchi et la galaxie M82, où les étoiles se forment à un rythme plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois supérieur à celui de notre Voie lactée. Chaque phénomène possède sa propre signature sonore. Dans la nébuleuse d’Orion, les jeunes étoiles détectées par Chandra produisent des sons scintillants, tandis que les nuages de gaz et de poussière observés par James Webb sont traduits en notes plus graves et en sonorités de harpe numérique.
Dans la nébuleuse de la Carène, les étoiles naissantes prennent la forme de courtes notes de cordes. Quant à Rho Ophiuchi, les rayons X émis par les jeunes étoiles deviennent des sons cristallins et aigus. Ces compositions permettent de découvrir autrement les régions où naissent les étoiles, tout en illustrant les différences entre les observations réalisées dans l’infrarouge, la lumière visible et les rayons X. La NASA propose d’écouter gratuitement ces quatre créations sur son site officiel.
Qu’en penser ?
Au-delà de ses qualités esthétiques, cette photographie rappelle l’intérêt scientifique du télescope James Webb. En observant les régions où naissent les étoiles, les astronomes cherchent également à mieux comprendre les origines de notre propre système solaire. Car il y a environ 4,6 milliards d’années, notre Soleil s’est lui aussi formé au sein d’un immense nuage de gaz et de poussière.