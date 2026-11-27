Apple : une tarte aux pommes et 50 ans d’histoire pour Steve Wozniak et Mike Markkula !
Par Laurence - Publié le
Alors qu’Apple fête cette année son cinquantième anniversaire, Steve Wozniak vient de partager sur X deux photographies qui devraient faire plaisir aux amateurs de l’histoire de Cupertino. Le cofondateur d’Apple a passé Thanksgiving en compagnie de Mike Markkula, un homme sans lequel la firme californienne n’aurait peut-être jamais connu le même destin.
Ce jeudi 26 novembre (Thanksgiving oblige), Steve Wozniak a publié deux photographies sur son compte X, accompagnées d’un petit message de circonstance : Dîner avec les Markkula. Bien entendu, il y avait une tarte aux pommes.
À 76 ans, le cofondateur d’Apple a l'habitude de ce genre d’humour. Mais c’est surtout la présence de Mike Markkula, aujourd’hui âgé de 84 ans, qui a retenu l’attention des internautes. En quelques heures, la publication avait déjà enregistré près de 550 000 vues. Même si son nom est moins connu du grand public que ceux de Steve Jobs et Steve Wozniak, Mike Markkula a pourtant joué un rôle déterminant dans les premières années d’Apple.
Ancien ingénieur et responsable marketing passé par Fairchild Semiconductor et Intel, Mike Markkula avait pris une retraite anticipée à seulement... 32 ans lorsqu’il rencontre Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976, par l’intermédiaire de l’investisseur Don Valentine.
Séduit par le potentiel commercial de l’Apple II, il décide de se lancer dans l’aventure. Mais son apport ne se limite pas à une participation financière. Il met également à la disposition des deux jeunes entrepreneurs son expérience du monde de l’entreprise, ses compétences en marketing et son carnet d’adresses.
Il est donc intervenu dans la constitution d’Apple Computer, Inc. le 3 janvier 1977, il a même rédigé son premier business plan et a contribué à définir sa stratégie commerciale. C’est également lui qui recrute Michael Scott, le premier directeur général d’Apple. Passionné d’informatique, Mike Markkula développe même quelques logiciels pour l’Apple II sous le pseudonyme de Johnny Appleseed.
Parfois présenté comme le troisième fondateur d’Apple Computer, Inc. (à ne pas confondre avec Ronald Wayne, qui avait participé à la création de la société initiale en avril 1976), Mike Markkula occupera plusieurs fonctions au sein de l’entreprise.
Il en devient le deuxième CEO entre 1981 et 1983, puis préside son conseil d’administration de 1985 à 1997. Il quitte finalement Apple lors du retour de Steve Jobs aux commandes de la firme.
Steve Wozniak avait d’ailleurs souligné, lors d’un entretien accordé à Failure Magazine en 2000, combien la contribution de Mike Markkula au succès initial d’Apple avait été importante, sans pour autant bénéficier de la même reconnaissance médiatique que les deux Steve.
Depuis son départ d’Apple, Mike Markkula se fait particulièrement discret, ce qui donne à cette publication un petit caractère exceptionnel. Alors que la firme californienne pèse désormais plusieurs milliers de milliards de dollars, ces deux photographies rappellent aussi une époque où quelques passionnés d’informatique cherchaient à convaincre les investisseurs du potentiel de l’ordinateur personnel. Cinquante ans après le début de cette aventure, quoi de mieux finalement qu’une bonne tarte aux pommes pour Thanksgiving ?
Une tarte aux pommes pour Thanksgiving
Ce jeudi 26 novembre (Thanksgiving oblige), Steve Wozniak a publié deux photographies sur son compte X, accompagnées d’un petit message de circonstance : Dîner avec les Markkula. Bien entendu, il y avait une tarte aux pommes.
À 76 ans, le cofondateur d’Apple a l'habitude de ce genre d’humour. Mais c’est surtout la présence de Mike Markkula, aujourd’hui âgé de 84 ans, qui a retenu l’attention des internautes. En quelques heures, la publication avait déjà enregistré près de 550 000 vues. Même si son nom est moins connu du grand public que ceux de Steve Jobs et Steve Wozniak, Mike Markkula a pourtant joué un rôle déterminant dans les premières années d’Apple.
Cet homme qui a cru aux deux Steve
Ancien ingénieur et responsable marketing passé par Fairchild Semiconductor et Intel, Mike Markkula avait pris une retraite anticipée à seulement... 32 ans lorsqu’il rencontre Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976, par l’intermédiaire de l’investisseur Don Valentine.
Séduit par le potentiel commercial de l’Apple II, il décide de se lancer dans l’aventure. Mais son apport ne se limite pas à une participation financière. Il met également à la disposition des deux jeunes entrepreneurs son expérience du monde de l’entreprise, ses compétences en marketing et son carnet d’adresses.
Il est donc intervenu dans la constitution d’Apple Computer, Inc. le 3 janvier 1977, il a même rédigé son premier business plan et a contribué à définir sa stratégie commerciale. C’est également lui qui recrute Michael Scott, le premier directeur général d’Apple. Passionné d’informatique, Mike Markkula développe même quelques logiciels pour l’Apple II sous le pseudonyme de Johnny Appleseed.
Vingt ans au sein d’Apple
Parfois présenté comme le troisième fondateur d’Apple Computer, Inc. (à ne pas confondre avec Ronald Wayne, qui avait participé à la création de la société initiale en avril 1976), Mike Markkula occupera plusieurs fonctions au sein de l’entreprise.
Il en devient le deuxième CEO entre 1981 et 1983, puis préside son conseil d’administration de 1985 à 1997. Il quitte finalement Apple lors du retour de Steve Jobs aux commandes de la firme.
Steve Wozniak avait d’ailleurs souligné, lors d’un entretien accordé à Failure Magazine en 2000, combien la contribution de Mike Markkula au succès initial d’Apple avait été importante, sans pour autant bénéficier de la même reconnaissance médiatique que les deux Steve.
Cinquante ans plus tard
Depuis son départ d’Apple, Mike Markkula se fait particulièrement discret, ce qui donne à cette publication un petit caractère exceptionnel. Alors que la firme californienne pèse désormais plusieurs milliers de milliards de dollars, ces deux photographies rappellent aussi une époque où quelques passionnés d’informatique cherchaient à convaincre les investisseurs du potentiel de l’ordinateur personnel. Cinquante ans après le début de cette aventure, quoi de mieux finalement qu’une bonne tarte aux pommes pour Thanksgiving ?