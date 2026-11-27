Mike Markkula / Woz

Une tarte aux pommes pour Thanksgiving

Cet homme qui a cru aux deux Steve

Apple : Steve Jobs Mike Markkula

Admirez la présentation vintage ^^

Vingt ans au sein d’Apple

Cinquante ans plus tard



Depuis son départ d’Apple, Mike Markkula se fait particulièrement discret, ce qui donne à cette publication un petit caractère exceptionnel. Alors que la firme californienne pèse désormais plusieurs milliers de milliards de dollars, ces deux photographies rappellent aussi une époque où quelques passionnés d’informatique cherchaient à convaincre les investisseurs du potentiel de l’ordinateur personnel. Cinquante ans après le début de cette aventure, quoi de mieux finalement qu’une bonne tarte aux pommes pour Thanksgiving ?

Ce jeudi 26 novembre (), Steve Wozniak a publié deux photographies sur son compte X, accompagnées d’un petit message de circonstance :À 76 ans, le cofondateur d’Apple a l'habitude de ce genre d’humour. Mais c’est surtout la présence de, aujourd’hui âgé de 84 ans, qui a retenu l’attention des internautes. En quelques heures, la publication avait déjà enregistré près de 550 000 vues. Même si son nom est moins connu du grand public que ceux de Steve Jobs et Steve Wozniak,Ancien ingénieur et responsable marketing passé paretavait pris une retraite anticipée à seulement... 32 ans lorsqu’il rencontre Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976, par l’intermédiaire de l’investisseur Don Valentine.Séduit par le potentiel commercial de l’Apple II, il décide de se lancer dans l’aventure. Mais son apport ne se limite pas à une. Il met également à la disposition des deux jeunes entrepreneursC’est également lui qui recrute, le premier directeur général d’Apple. Passionné d’informatique, Mike Markkula développe même quelques logiciels pour l’Apple II sous le pseudonyme de Johnny Appleseed.Parfois présenté comme le troisième fondateur d’Apple Computer, Inc. (à ne pas confondre avec Ronald Wayne, qui avait participé à la création de la société initiale en avril 1976), Mike Markkula occuperaIl en devient le, puis préside son conseil d’administration de 1985 à 1997.Steve Wozniak avait d’ailleurs souligné, lors d’un entretien accordé àen 2000, combien la contribution de Mike Markkula au succès initial d’Apple avait été importante, sans pour autant bénéficier de la même reconnaissance médiatique que les deux Steve.