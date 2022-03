Tous les produits Thread ne seront pas compatibles avec Matter

célèbre créateur de chaussures

je pense que ce retard de trois mois pourrait en fait être une bonne chose et que cela permettra à l'industrie de s'unir autour de cette norme au moment du lancement.

qui ne seront pas obsolètes trois mois plus tard. Nous espérons également lancer une nouvelle ampoule et un bandeau LED Essentials lorsque Matter arrivera cette année

tenir les promesses de Matter

Nous étions prêts à investir pour pérenniser ces appareils en incluant des composants qui ne sont pas utilisés aujourd'hui mais qui le seront quand Matter arrivera

Nous vous en parlions il y a peu . Cela ne semble toutefois pas inquiéter Gimmy Chu,dirigeant de Nanoleaf, qui a confié à nos confrères de The Verge L'homme a jouté que certains produits compatibles Thread, comme l'ampoule ( 19,99€ ) et le bandeau LED ( 47,54€ ) de la gamme Essentials, d(ce qui ne sera donc pas le cas des modèles actuels) et que la sortie de nouveaux produits a été repoussée afin de proposer des périphériquesPour Tim Böth d'Eve Systems, le principal reste de, même si cela nécessite de repousser la sortie (sage décision), ajoutant que si les constructeurs se sont unis autour de Matter, chacun essaiera de mettre en avant ses propres produits et son écosystème.. Pour rappel, Matter, la norme portée par plus de 200 sociétés dont Apple, Google et Amazon,