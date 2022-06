Alexa pourra prendre la voix de personnes disparues (flippant ?)

A partir d'1:01:59

clonage

La firme annonce ainsi travailler sur une nouvelle fonctionnalité s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour. Amazon illustre ses propos en évoquant la possibilité de donner à Alexa la voix d'une personne décédée, avec comme exemple un enfant demandant à l'assistant virtuel de lui lire la fin de l'histoire en prenant la voix de sa grand-mère disparue.Attention toutefois,. Amazon ne précise d'ailleurs pas si cette fonctionnalité sera un jour réellement déployée pour le grand public. Led'une voix n'est pas nouveau, et de nombreux logiciels permettent de le faire (comme Voicemod pour Morgan Freeman ou HAL 9000) avec plus ou moins de réussite, et les progrès de l'intelligence artificielle devraient permettre d'améliorer rapidement le rendu et de proposer ce type de fonctionnalité à de nombreux utilisateurs à l'avenir. Comme tout progrès, il faudra alors prendre garde à son utilisation en fonction de la sensibilité de chacun (et des malandrins qui en détourneraient l'usage). Pas sûr que tout le monde goûte le fait d'entendre un membre disparu de la famille annoncer la météo, ou entonner un petit air guilleret.