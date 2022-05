Amazon booste sa tablette Fire 7 (USB-C, CPU 30% plus performant, 2x plus de RAM) dès 79€

La nouvelle tablette Fire 7 2022 embarque une dalle de 7 pouces en 1 024 x 600 pixels,(contre 1 Go pour la version précédente), un stockage interne de 16 ou 32 Go selon le modèle (extensible via une carte microSD jusqu'à 1 To), des caméras avant et arrière de 2 MP (vidéo en 720p) et offrant(en hausse de 40%),et un chargeur de 5W fourni dans la boite.La tablette Fire 7 d'Amazon pourra. La Fire 7 pourra également être une seconde tablette très intéressante pour les familles disposant déjà d'un iPad et dont les membres souhaitent pouvoir profiter d'une tablette supplémentaire à moindre coût.