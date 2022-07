Un système pour automatiser l'ouverture/fermeture des rideaux compatible HomeKit chez Aqara (+promo)

CURTAINUKEU

(à œillets avec une distance minimale de 95 mm entre deux œillets, ou à anneaux avec une épaisseur supérieure à 4 mm)(la tringle doit également être d'un seul tenant, le moteur n'est pas compatible avec les modèles extensibles),. Le module comportant le moteur est plutôt volumineux mais cela permet au constructeur d'annoncer une autonomie d'un an (la recharge se fera via le port USB-C). Le module se connecte à un pont Aqara en Zigbee 3.0 et devient alors compatible HomeKIt. Attention, le Curtain Driver E1 dispose d'un capteur de lumière afin d'automatiser l'ouverture et la fermeture en fonction de la luminosité, mais ce dernier n'est pas pris en charge par HomeKit et n'apparaitra qu'au sein de l'application Aqara dédiée.La configuration du produit permet ensuite de définir un point de départ et d'arrivée afin d'ouvrir les rideaux en grand, et il sera possible d'opter pour des positions intermédiaires.